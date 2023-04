Nuki App, Mise à jour de l’application Nuki.

Avec cette mise à jour de l’application Nuki App, Nuki améliore encore un peu plus sa serrure connectée notamment cette fois via une qui apporte de nouvelles fonctionnalités.

Nuki s’en engouffrer sur le marché de la domotique et propose depuis un moment maintenant sa solution connectée en matière de sécurité avec sa serrure connectée. Une solution que nous avons déjà eu l’occasion de tester et que nous vous avons présentée il y a quelque temps.

Cette fois la marque fait évoluer une fois de plus son produit, mais au travers de son application qui lui est dédicacée.

Nuki App, Auto Unlock et MQTT.

Dans la mise à jour actuelle, Nuki a encore amélioré l’option d’ouverture la plus plébiscitée, le déverrouillage automatique. De plus, les serrures intelligentes Nuki ont désormais la possibilité de s’intégrer dans des systèmes smart home locaux, tels que Loxone, OpenHab, Home Assistant et bien d’autres qui supportent la norme MQTT.

Selon la marque, la fonction Auto Unlock ou l’ouverture automatique des portes est une des fonctions que requièrent le plus souvent les utilisateurs. Une fonction qui peut s’avérer très utile selon les clients de la marque. Celle-ci offre la possibilité de déverrouiller la porte lorsque le téléphone arrive à proximité de celle-ci.

Fort de ce constat, la marque de la serrure connectée a donc amélioré cette fonctionnalité au sein de son application en ajoutant une entrée directe dans le menu des paramètres.

« En plus des options, on y trouve une explication clairement illustrée de son fonctionnement. Si une serrure de la maison est ouverte par le déverrouillage automatique, la nouvelle option “Considérer les appareils à proximité” désactive l’ouverture automatique des portes sur les autres Smart Locks de la même maison. Cela permet aux utilisateurs d’utiliser le déverrouillage automatique sur deux portes ou plus dans la même maison ».

Nous confie la marque.

Compatible MQTT, l’autre innovation.

Cette intégration MQTT offre à la serrure connectée la possibilité de venir intégrer des écosystèmes domotique telle que HomeBridge, Home Assistant ou Loxone. Grâce à cette intégration, il est possible d’associer la serrure connectée Nuki à des scénarii associés à d’autres objets connectés dédiés à la domotique.

Prix et Disponibilité.

Toutes ces nouvelles fonctionnalités font partie de la dernière mise à jour de l’application, qui est disponible gratuitement sur le Google Play Store et l’Apple App Store.