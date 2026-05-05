AIRSEEKERS Tron Plus : autonomie, technologie FlowCut™ et tonte intelligente pour les grandes surfaces

L’AIRSEEKERS Tron Plus marque une nouvelle étape dans l’univers des robots tondeuses autonomes. Pensé pour les grandes surfaces, ce modèle mise sur une combinaison de précision aérodynamique, d’intelligence artificielle et d’automatisation avancée. Avec sa capacité de 4 000 m² par cycle et son fonctionnement de jour comme de nuit, il vise clairement un usage intensif et professionnel.

Avec cette nouvelle série, AIRSEEKERS Tron Plus introduit notamment la technologie FlowCut™ et un système de vision intelligent à large spectre. L’objectif : simplifier l’entretien des pelouses tout en améliorant leur qualité sur le long terme.

AIRSEEKERS poursuit sa stratégie d’innovation dans les équipements d’entretien automatisés. La marque étoffe son catalogue avec des solutions orientées vers la performance et l’autonomie, en ciblant aussi bien les particuliers exigeants que les professionnels.

Un design pensé pour la performance aérodynamique

Le design de l’AIRSEEKERS Tron Plus ne se limite pas à l’esthétique. Il repose sur une conception aérodynamique étudiée pour optimiser le flux d’air lors de la tonte. Cette approche permet d’améliorer l’efficacité de coupe tout en limitant les pertes d’énergie.

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L’intégration d’un éclairage embarqué renforce également sa polyvalence. Ce projecteur permet au robot de fonctionner dans des conditions de faible luminosité, voire dans l’obscurité totale, sans compromettre la précision.

FlowCut™ : une technologie de coupe basée sur un vortex

L’un des éléments clés du AIRSEEKERS Tron Plus reste sa technologie FlowCut™. Ce système génère un vortex en forme de X qui aspire et redirige les brins d’herbe vers les lames.

Associé à des lames à double couche, ce procédé permet de broyer finement l’herbe coupée. Le résultat : un paillage naturel plus homogène qui agit comme un engrais, contribuant à améliorer l’humidité du sol jusqu’à 25 %.

Une intelligence artificielle à 300° pour la navigation

Le AIRSEEKERS Tron Plus embarque un système de vision basé sur l’intelligence artificielle couvrant 300°. Cette technologie est capable d’identifier plus de 150 types d’objets.

Cela inclut les obstacles courants comme les arbres, le mobilier de jardin ou encore les animaux. Cette reconnaissance avancée permet d’optimiser les trajectoires et de limiter les collisions.

Installation simplifiée grâce à la technologie nRTK

Contrairement à de nombreux robots tondeuses, le AIRSEEKERS Tron Plus ne nécessite pas d’antenne externe pour fonctionner avec précision. Il utilise la technologie nRTK.

Cette solution permet une configuration rapide en seulement cinq minutes. L’absence d’infrastructure supplémentaire facilite l’installation et réduit les contraintes techniques pour l’utilisateur.

Une capacité adaptée aux grandes surfaces

Le AIRSEEKERS Tron Plus se distingue par sa capacité à couvrir jusqu’à 4 000 m² par cycle. Ce positionnement le destine clairement aux grandes propriétés, terrains complexes ou espaces professionnels.

Sa gestion intelligente des cycles de tonte permet d’optimiser les performances sur de longues périodes, sans intervention humaine constante.

Fonctionnement de nuit avec éclairage intégré

L’une des particularités de l’AIRSEEKERS Tron Plus est son mode nuit haute performance. Grâce à son projecteur intégré, le robot peut fonctionner dans l’obscurité totale.

Cette capacité permet de lisser les cycles de tonte sur 24 heures et d’éviter les contraintes liées à une utilisation uniquement diurne.

Prix, précommande et disponibilité

L’AIRSEEKERS Tron Plus bénéficie d’une stratégie de lancement progressive. Une offre Early Bird propose une réduction de 300 € pour les utilisateurs inscrits avant le 7 mai.

La phase de précommande débute le 7 mai, avec une réduction de 200 € pour les acheteurs n’ayant pas profité de l’offre initiale. Ces conditions sont valables jusqu’au 31 mai.

Ce qu’il faut retenir

L’AIRSEEKERS Tron Plus se positionne comme un robot tondeuse haut de gamme pour grandes surfaces.

Il combine une autonomie importante avec une technologie de coupe innovante FlowCut™.

Son intelligence artificielle améliore la navigation et la sécurité.

Son fonctionnement de jour comme de nuit renforce sa flexibilité d’usage.

Positionnement sur le marché

Le AIRSEEKERS Tron Plus se situe sur le segment premium des robots tondeuses autonomes. Il cible les utilisateurs ayant de grandes surfaces à entretenir, notamment au-delà de 2 000 m².

Face à lui, on retrouve des acteurs comme Husqvarna ou Segway Navimow. Toutefois, l’intégration du mode nuit et de la technologie FlowCut™ lui permet de se différencier sur l’innovation et l’efficacité du paillage.

FAQ : AIRSEEKERS Tron Plus

Quelle est l’autonomie du AIRSEEKERS Tron Plus ?

Le robot peut couvrir jusqu’à 4 000 m² par cycle, ce qui le rend adapté aux grandes surfaces.

Quelle technologie de coupe utilise-t-il ?

Il intègre la technologie FlowCut™ avec des lames double couche pour un paillage fin.

Peut-il fonctionner la nuit ?

Oui, grâce à son éclairage intégré, il dispose d’un mode nuit performant.

Comment se fait l’installation ?

La configuration se fait en environ cinq minutes via la technologie nRTK, sans antenne.

Quel est son prix ?

Le prix n’est pas encore communiqué précisément, mais des offres de lancement proposent des réductions allant jusqu’à 300 €.

Récapitulatif technique

Capacité : jusqu’à 4 000 m²

Technologie : FlowCut™ avec vortex en X

Lames : double couche

Navigation : IA 300° (150 objets reconnus)

Installation : nRTK sans antenne

Fonctionnement : jour et nuit

Éclairage : projecteur intégré

En résumé

L’AIRSEEKERS Tron Plus introduit une nouvelle approche de la tonte automatisée avec sa technologie FlowCut™.

Sa capacité élevée et son fonctionnement nocturne le rendent adapté aux grandes surfaces.

Son installation simplifiée et son IA avancée renforcent son accessibilité.

Il s’impose comme une solution orientée performance et autonomie.

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