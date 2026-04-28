OPPO officialise le Find X9 Ultra dans le monde : un smartphone photo avec zoom 10x et capteurs 200 MP

L’OPPO Find X9 Ultra officialise l’ambition du constructeur sur le très haut de gamme photo. Ce nouveau smartphone premium mise sur un système caméra spectaculaire, un téléobjectif optique 10x annoncé comme une première mondiale, deux capteurs 200 MP et une batterie massive de 7 050 mAh. Avec ce modèle, OPPO vise clairement les amateurs d’image exigeants.

Le fabricant poursuit sa stratégie sur le segment premium en étoffant sa gamme Find X. Après plusieurs générations centrées sur la photo mobile, la marque renforce ici son partenariat avec Hasselblad pour proposer un appareil pensé comme un véritable boîtier photo de poche.

Un bloc photo hors normes pour l’OPPO Find X9 Ultra

Le principal argument de l’OPPO Find X9 Ultra repose sur son module caméra arrière à cinq capteurs. Le smartphone inaugure un téléobjectif 50 MP avec zoom optique 10x, complété par un zoom dit de qualité optique 20x.

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OPPO explique utiliser une structure périscopique complexe afin de réduire l’encombrement du module. L’objectif : offrir une longue focale sans transformer le téléphone en appareil trop épais.

Double capteur 200 MP et meilleure capture de lumière

L’OPPO Find X9 Ultra intègre aussi un capteur principal 200 MP basé sur un capteur Sony LYTIA 901 au format 1/1,12 pouce. Il est accompagné d’un second téléobjectif 200 MP en zoom 3x.

Ce second module mise sur une meilleure gestion de la basse lumière et sur la macro, avec une distance minimale de mise au point de 15 cm. En clair, OPPO veut couvrir aussi bien le portrait, la photo de nuit que les sujets éloignés.

Une plage focale de 14 mm à 460 mm

Grâce au recadrage haute définition et aux différents modules, l’OPPO Find X9 Ultra couvre une plage focale allant de 14 mm à 460 mm.

Cela permet de passer de l’ultra grand-angle au zoom longue distance sans multiplier les pertes de qualité. Pour les utilisateurs mobiles, cela rapproche l’expérience de celle d’un appareil photo hybride polyvalent.

Vidéo 8K, Dolby Vision et outils avancés

Le smartphone ne se limite pas à la photo. L’OPPO Find X9 Ultra peut filmer en 4K 60 fps avec Dolby Vision HDR, mais aussi en 8K 30 fps.

OPPO ajoute également un profil O-Log2 destiné à la postproduction vidéo, ainsi que la prise en charge de LUT 3D. Ces outils ciblent clairement les créateurs de contenu, vidéastes et utilisateurs avancés.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et batterie 7 050 mAh

Sous le capot, l’OPPO Find X9 Ultra embarque une puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. L’écran AMOLED de 6,82 pouces affiche une définition QHD+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

La batterie de 7 050 mAh figure parmi les plus imposantes du segment premium. La recharge filaire 100 W et la recharge sans fil 50 W complètent la fiche technique.

Design inspiré d’Hasselblad et résistance renforcée

Le design reprend les codes photo avec un large bloc optique circulaire et un dos façon cuir vegan. Deux coloris sont annoncés : Tundra Umber et Canyon Orange.

L’appareil bénéficie aussi des certifications IP66, IP68 et IP69, ce qui promet une bonne résistance à l’eau et à la poussière.

Prix et date de sortie en Belgique

L’OPPO Find X9 Ultra sera commercialisé à partir du 7 mai 2026 en Belgique au prix conseillé de 1 699 euros en version 12 Go RAM / 512 Go stockage.

Des offres de lancement incluent une tablette OPPO Pad SE et un chargeur 100 W.

Ce qu’il faut retenir

L’OPPO Find X9 Ultra mise tout sur la photographie mobile.

Son zoom optique 10x et ses deux capteurs 200 MP cherchent à se démarquer du reste du marché.

La batterie de 7 050 mAh et la recharge rapide renforcent son positionnement premium.

Le tarif de 1 699 € le place face aux références du segment ultra haut de gamme.

Positionnement sur le marché

L’OPPO Find X9 Ultra vise les utilisateurs qui hésitent entre smartphone premium et appareil photo compact expert.

Ses concurrents directs devraient être Samsung avec la gamme Galaxy Ultra, Apple avec l’iPhone Pro Max et Xiaomi sur ses modèles Ultra.

FAQ : OPPO Find X9 Ultra

Quelle est l’autonomie de l’OPPO Find X9 Ultra ?

Avec 7 050 mAh, le smartphone promet une autonomie supérieure à la moyenne du segment premium.

Quel est le prix de l’OPPO Find X9 Ultra ?

Le prix conseillé en Belgique est fixé à 1 699 €.

Quelle recharge propose-t-il ?

Recharge filaire 100 W et sans fil 50 W.

Quand sort l’OPPO Find X9 Ultra ?

La commercialisation débute le 7 mai 2026.

Pourquoi ce smartphone mise sur la photo ?

Il embarque un zoom 10x, deux capteurs 200 MP et un traitement d’image codéveloppé avec Hasselblad.

Récapitulatif technique

Écran AMOLED 6,82 pouces QHD+ 144 Hz

Snapdragon 8 Elite Gen 5

Capteur principal 200 MP

Téléobjectif 50 MP zoom optique 10x

Téléobjectif 200 MP zoom 3x

Vidéo 8K 30 fps

Batterie 7 050 mAh

Charge 100 W / sans fil 50 W

IP66 / IP68 / IP69

12 Go + 512 Go

En résumé

L’OPPO Find X9 Ultra se présente comme un smartphone photo très ambitieux. Son zoom 10x, ses capteurs 200 MP et sa batterie massive en font un modèle premium orienté création. Son prix élevé le réserve toutefois aux utilisateurs exigeants.

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