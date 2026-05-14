Sony Xperia 1 VIII : IA photo, téléobjectif plus grand et design ORE pour le nouveau flagship Sony

Le Sony Xperia 1 VIII marque une nouvelle étape dans la stratégie mobile de Sony. Ce smartphone haut de gamme mise sur un assistant photo IA, un téléobjectif revu avec un capteur plus grand, un design ORE inspiré de pierres brutes et une autonomie annoncée jusqu’à deux jours. La marque conserve aussi plusieurs marqueurs historiques, comme le bouton photo dédié et la prise jack 3,5 mm.

Sony poursuit ici une ligne assez claire : proposer un smartphone premium pensé pour la création d’image, l’audio et l’usage quotidien avancé. La gamme Xperia s’adresse depuis plusieurs générations à un public sensible à la photographie, à la vidéo et aux technologies héritées des appareils Alpha, tout en conservant une approche différente des grands concurrents du marché Android.

Un Xperia 1 VIII centré sur la photographie assistée par IA

La principale nouveauté du Sony Xperia 1 VIII concerne son assistant photo IA, intégré à Xperia Intelligence. L’idée n’est pas seulement d’automatiser la prise de vue, mais de proposer à l’utilisateur des choix créatifs adaptés à la scène.

En pointant simplement le smartphone vers un sujet, l’appareil analyse plusieurs éléments, dont le type de scène, le sujet ou encore les conditions météo. Il peut ensuite suggérer des nuances de couleurs, des options d’objectif ou des effets bokeh. Ces recommandations s’appuient sur Creative Look, une approche déjà liée à l’univers Alpha de Sony.

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Cette évolution vise à rendre la photographie plus accessible, sans effacer totalement la dimension créative. L’utilisateur garde la main sur le rendu final, mais il bénéficie de suggestions plus directes pour obtenir une image cohérente avec la scène.

Un téléobjectif plus ambitieux pour les sujets éloignés

Sony insiste aussi sur le nouveau téléobjectif du Sony Xperia 1 VIII. Celui-ci repose sur un capteur de 1/1,56 pouce, annoncé comme environ quatre fois plus grand que celui du Xperia 1 VII. Sur le papier, ce changement doit améliorer la qualité des clichés à distance, en particulier lorsque la lumière vient à manquer.

Le smartphone propose trois focales principales : 16 mm, 24 mm et 70 mm. Cette combinaison couvre les usages les plus courants, du grand-angle au portrait, en passant par la photographie de détails. Sony évoque également des performances en basse lumière comparables à celles d’un capteur plein format en matière de réduction du bruit et de plage dynamique.

Le traitement RAW multi-images est appliqué à tous les objectifs. Il doit permettre d’élargir la plage dynamique, de réduire le bruit et de limiter les hautes lumières brûlées ou les ombres trop bouchées. C’est un point important pour les scènes contrastées, souvent difficiles à gérer sur smartphone.

Un design ORE inspiré des matières naturelles

Le design du Sony Xperia 1 VIII change également de registre. Sony introduit une esthétique baptisée ORE, inspirée de matériaux naturels et de pierres précieuses brutes. Le smartphone sera proposé en quatre coloris : Graphite Black, Iolite Silver, Garnet Red et Native Gold.

Cette approche donne au modèle une identité plus texturée, moins lisse que certains smartphones premium actuels. Sony évoque un traitement spécifique appliqué aux côtés, au dos et à l’ensemble du boîtier afin de créer une impression plus homogène.

Le constructeur conserve aussi un élément distinctif de la gamme Xperia : le bouton dédié à l’obturateur photo. Ce choix reste rare sur le marché, mais il s’inscrit dans la logique de Sony, qui cherche à rapprocher l’expérience mobile de celle d’un appareil photo dédié.

Une partie audio fidèle à l’ADN Sony

Sony ne se limite pas à la photographie. Le Sony Xperia 1 VIII conserve la prise audio 3,5 mm, un choix devenu très marginal sur les smartphones haut de gamme. La marque met ici en avant son héritage Walkman et la possibilité d’utiliser des écouteurs filaires avec une restitution sonore de qualité.

Le smartphone reçoit aussi de nouveaux haut-parleurs stéréo Full-Stage. Sony annonce des haut-parleurs gauche et droit identiques, pensés pour améliorer la spatialisation, les basses et les aigus. L’objectif est de proposer une scène sonore plus large pour les films, la musique et les jeux.

Ce positionnement audio reste l’un des éléments différenciants de la gamme Xperia. À l’heure où beaucoup de modèles premium se ressemblent, Sony continue de valoriser une expérience multimédia plus complète.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et autonomie jusqu’à deux jours

Sur la partie performances, le Sony Xperia 1 VIII est équipé de la plateforme mobile Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Sony annonce une vitesse de traitement améliorée et des performances en hausse de 20 %.

Cette puce doit répondre aux usages exigeants : multitâche, jeux mobiles, photo computationnelle, vidéo ou création de contenu. Le constructeur met aussi en avant l’efficacité énergétique, notamment pour les usages prolongés.

L’autonomie annoncée atteint jusqu’à deux jours. Sony indique aussi une durée de vie de batterie de quatre ans, un argument important pour un smartphone vendu sur un segment tarifaire élevé. L’optimisation énergétique concerne notamment les applications de cartographie, souvent gourmandes en ressources lors des déplacements.

Prix, stockage et disponibilité du Xperia 1 VIII

Le Sony Xperia 1 VIII sera disponible en précommande à partir du 13 mai, directement auprès de Sony et de certains revendeurs en ligne selon les pays. Le prix public conseillé est annoncé autour de 1 499 euros pour la version 256 Go.

Une version 1 To en coloris Native Gold sera également proposée, avec un prix public conseillé de 1 999 euros. Cette déclinaison sera disponible en exclusivité sur le site de Sony dans certains pays.

Pendant la période de précommande, Sony indique qu’un achat du Xperia 1 VIII donnera droit à un casque Sony WH-1000XM6. Cette offre renforce le lien entre le smartphone et l’écosystème audio de la marque, sans changer le positionnement très premium du produit.

Ce qu’il faut retenir

Le Sony Xperia 1 VIII est un smartphone haut de gamme centré sur la photographie, l’audio et la création mobile. Son assistant photo IA propose des réglages créatifs selon la scène, tandis que son nouveau téléobjectif s’appuie sur un capteur nettement plus grand. Sony mise aussi sur une autonomie annoncée jusqu’à deux jours et sur un design ORE plus distinctif. Le prix confirme un positionnement très premium.

Positionnement sur le marché

Le Xperia 1 VIII se place face aux smartphones Android les plus chers du marché, notamment les modèles orientés photo de Samsung, Xiaomi, Honor, Oppo ou Vivo. Sa différence repose moins sur la fiche technique brute que sur l’approche Sony : photographie inspirée des Alpha, audio travaillé, bouton photo physique et prise jack.

Le public cible semble donc assez précis. Ce smartphone vise les utilisateurs exigeants, amateurs de photo mobile, de vidéo, de musique et de produits à forte identité. Son tarif élevé le destine clairement à un segment premium, voire expert.

FAQ : Sony Xperia 1 VIII

Quelle est l’autonomie du Sony Xperia 1 VIII ?

Sony annonce une autonomie pouvant atteindre deux jours. La marque évoque aussi une durée de vie de batterie de quatre ans, avec des optimisations sur certains usages énergivores.

Quelle est la principale nouveauté photo ?

La principale nouveauté est l’assistant photo IA alimenté par Xperia Intelligence. Il suggère des nuances de couleurs, des effets bokeh et des options d’objectif selon la scène.

Quelle est la taille du capteur téléobjectif ?

Le téléobjectif utilise un capteur de 1/1,56 pouce. Sony indique qu’il est environ quatre fois plus grand que celui du Xperia 1 VII.

Quel est le prix du Xperia 1 VIII ?

Le prix conseillé est d’environ 1 499 euros pour la version 256 Go. La version 1 To Native Gold est annoncée à 1 999 euros.

Quelles sont les couleurs disponibles ?

Le smartphone sera proposé en Graphite Black, Iolite Silver, Garnet Red et Native Gold. Ces coloris s’inscrivent dans le nouveau design ORE inspiré des pierres brutes.

Récapitulatif technique

Puce : Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm

Appareil photo : triple module 16 mm, 24 mm et 70 mm

Téléobjectif : capteur 1/1,56 pouce

Photo IA : assistant Xperia Intelligence avec suggestions créatives

Autonomie : jusqu’à deux jours annoncés

Batterie : durée de vie annoncée jusqu’à quatre ans

Audio : haut-parleurs stéréo Full-Stage, prise jack 3,5 mm

Stockage : 256 Go ou 1 To selon version

Prix : environ 1 499 euros et 1 999 euros

Coloris : Graphite Black, Iolite Silver, Garnet Red, Native Gold

En résumé

Le Sony Xperia 1 VIII est le nouveau smartphone premium de Sony, pensé pour la photo, l’audio et la création mobile. Il introduit un assistant photo IA, un téléobjectif avec capteur 1/1,56 pouce et un design ORE inédit. Son prix de départ annoncé à 1 499 euros le place clairement dans le haut du marché Android.

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