Test MOVA Diver A10 : notre avis sur ce robot piscine sans fil avec navigation IA.

À l’approche de la saison estivale, l’entretien de la piscine redevient une tâche régulière pour de nombreux propriétaires de bassins. Feuilles, sable, poussières, algues fines ou résidus au niveau de la ligne d’eau imposent souvent un nettoyage manuel contraignant.

Après s’être fait connaître sur le marché des aspirateurs robots, MOVA s’attaque désormais au secteur des robots nettoyeurs de piscine sans fil avec le MOVA Diver A10.

Ce robot piscine sans fil mise sur une forte puissance d’aspiration, une autonomie annoncée jusqu’à 4 heures et une navigation intelligente assistée par IA pour nettoyer le fond, les parois et la ligne d’eau.

Alors, le MOVA Diver A10 est-il un bon choix pour automatiser le nettoyage d’un bassin familial ou d’une grande piscine ? Voici notre test complet du MOVA Diver A10.

Préambule : MOVA Diver A10, un robot piscine sans fil pour grands bassins

MOVA, marque connue pour ses solutions de nettoyage domestique, élargit son catalogue avec le lancement du MOVA Diver A10, un robot nettoyeur de piscine autonome destiné aux bassins jusqu’à 180 m².

Positionné sur le segment des robots piscine premium sans fil, mais avec un tarif généralement situé entre 599 € et 699 €, ce modèle cherche à combiner puissance, autonomie et simplicité d’utilisation.

Son principal argument repose sur une aspiration de 22 700 L/h, une navigation PoolNavi™ et une compatibilité avec l’application MOVAhome. L’objectif est clair : proposer un robot piscine intelligent capable de limiter les passages oubliés et de réduire le nettoyage manuel.

Présentation du MOVA Diver A10 : caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du MOVA Diver A10 :

Aspiration : 22 700 L/h via 3 moteurs brushless

22 700 L/h via 3 moteurs brushless Autonomie : jusqu’à 240 minutes, soit 4 heures

jusqu’à 240 minutes, soit 4 heures Navigation intelligente : PoolNavi™ avec trajectoires en S, N ou Étoile

PoolNavi™ avec trajectoires en S, N ou Étoile Nettoyage des bordures : EdgePulse™ avec capteurs à effet Hall

EdgePulse™ avec capteurs à effet Hall Filtration piscine : panier de 3,5 L avec filtre ultra-fin de 3 µm en option

panier de 3,5 L avec filtre ultra-fin de 3 µm en option Modes de nettoyage : 8 modes, dont fond, parois et ligne d’eau

8 modes, dont fond, parois et ligne d’eau Poids : 9 kg

9 kg Connectivité : Wi-Fi et Bluetooth via l’application MOVAhome

Contenu de la boîte du MOVA Diver A10

À l’ouverture, le packaging du robot piscine MOVA Diver A10 se montre complet et pensé pour une mise en service rapide.

La boîte contient les éléments suivants :

Le robot MOVA Diver A10

Le chargeur secteur 25,2 V

Le crochet de récupération pour perche

Le panier filtrant de 3,5 L

Un filtre fin supplémentaire

Le manuel d’utilisation incluant le français

Installation et configuration du robot piscine MOVA Diver A10

L’installation du MOVA Diver A10 est simple. La configuration passe principalement par l’application MOVAhome, utilisée pour appairer le robot, choisir les modes de nettoyage et gérer les paramètres connectés.

Un scan du QR code présent sur le robot permet de l’appairer en Bluetooth, puis de le connecter au réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Lors de notre test, il a été nécessaire de basculer temporairement un routeur TP-Link, configuré en signal mixte 2,4/5 GHz, vers le 2,4 GHz uniquement pour finaliser l’installation.

Une fois la configuration terminée, le mode Wi-Fi mixte a pu être réactivé sans perturber le fonctionnement du robot. Ce point mérite d’être signalé pour les utilisateurs qui rencontreraient une difficulté lors de l’appairage initial.

Comme souvent avec les appareils connectés, une mise à jour logicielle est proposée lors de la première utilisation. Celle-ci peut prendre un certain temps. Même si la barre de progression semble figée, le robot poursuit bien l’opération en arrière-plan.

Test du MOVA Diver A10 en conditions réelles

Matériel utilisé pour ce test

Robot piscine testé : MOVA Diver A10

MOVA Diver A10 Bassin utilisé : piscine de 8 m sur 4 m avec une profondeur de 1,50 m

Recharge et autonomie

Côté recharge, le MOVA Diver A10 ne dispose pas de station d’accueil. Contrairement à certains modèles plus haut de gamme équipés d’une base de recharge, ce robot passe par une connexion filaire classique via le chargeur fourni.

Ce choix permet probablement à MOVA de contenir le tarif de son robot piscine sans fil, tout en conservant une puissance d’aspiration élevée et une autonomie confortable.

Pour une charge complète, il faut compter environ 5 heures. En contrepartie, le robot peut atteindre jusqu’à 4 heures de nettoyage, une durée adaptée aux grands bassins ou aux cycles complets incluant le fond, les parois et la ligne d’eau.

Nettoyage du fond, des parois et de la ligne d’eau

Une fois immergé, le MOVA Diver A10 descend au fond du bassin et démarre automatiquement son cycle. Dès les premières minutes, sa navigation se distingue par des déplacements structurés.

Grâce à la technologie PoolNavi™, le robot ne se contente pas de mouvements aléatoires. Il quadrille la piscine selon une logique de parcours, ce qui permet de limiter les zones oubliées, un défaut fréquent sur certains robots piscine d’entrée de gamme.

Avec une puissance d’aspiration de 22 700 L/h, le MOVA Diver A10 aspire efficacement les feuilles, le sable, les poussières et les particules fines. L’utilisation du filtre 3 microns permet également de mieux retenir les résidus plus fins, notamment après une période venteuse ou un début de formation d’algues.

Sur les parois, le robot grimpe correctement grâce à sa traction sur chenilles. Le mode nettoyage de la ligne d’eau se montre particulièrement utile pour traiter la zone où s’accumulent les traces grasses, les huiles solaires et les impuretés flottantes.

Application MOVAhome et commandes physiques

L’application MOVAhome reste le moyen le plus pratique pour piloter le robot nettoyeur piscine MOVA Diver A10. Elle permet de sélectionner les modes de nettoyage, de suivre l’état du robot et de gérer les réglages principaux.

Des boutons physiques sont également présents sur l’appareil afin de lancer certains modes sans passer systématiquement par le smartphone. C’est un point appréciable pour une utilisation rapide au bord du bassin.

Fin de cycle et récupération du robot

En fin de cycle, le robot utilise sa fonction Auto-parking pour se stabiliser près d’un bord. Cette fonction facilite sa récupération avec le crochet fourni.

Le design Easy-Lift permet une évacuation rapide de l’eau, en environ 3 secondes, afin de limiter le poids au moment de sortir le robot de la piscine.

Le panier filtrant de 3,5 L se retire par le haut via une trappe simple. Un rinçage au jet d’eau suffit généralement à le nettoyer après utilisation.

Notre avis sur le MOVA Diver A10

Avec le Diver A10, MOVA propose un robot piscine sans fil puissant, pensé pour les utilisateurs qui veulent automatiser le nettoyage d’un bassin sans installer de câble flottant.

Son autonomie de 4 heures, sa navigation intelligente et sa capacité à nettoyer le fond, les parois et la ligne d’eau en font une solution cohérente pour les piscines familiales, y compris les bassins de grande taille.

Le MOVA Diver A10 n’est toutefois pas exempt de compromis. L’absence de base de recharge impose une recharge filaire, et le temps de charge peut sembler long. En revanche, son positionnement tarifaire reste compétitif face à certains modèles concurrents dotés de fonctionnalités comparables.

Avec un prix généralement situé autour de 699 € hors promotion, le MOVA Diver A10 affiche un rapport équipement/prix intéressant, notamment grâce à sa puissance d’aspiration, sa filtration fine et sa navigation assistée.

Pour les utilisateurs recherchant un modèle plus avancé, MOVA propose également le MOVA Rover X10, un robot piscine plus haut de gamme, doté de davantage de fonctionnalités, mais proposé à un tarif nettement supérieur, autour de 2 499 €.

Points forts et points faibles du MOVA Diver A10

Points Positifs Points Négatifs + Prix compétitif pour un robot piscine sans fil – Pas de base de recharge + Application MOVAhome intuitive – Charge complète assez longue + Filtration fine avec panier de 3,5 L – + Navigation intelligente PoolNavi™ – + Nettoyage du fond, des parois et de la ligne d’eau

Évaluation du MOVA Diver A10

Configuration : 18/20 Utilisation : 18/20 Fonctions : 18/20 Signal Wifi / Bluetooth : 18/20 Prix : 18/20 Note finale : 18/20

Faut-il acheter le MOVA Diver A10 ?

Le MOVA Diver A10 s’adresse aux propriétaires de piscine qui recherchent un robot piscine autonome, sans câble, capable de nettoyer efficacement le fond, les parois et la ligne d’eau.

Son autonomie élevée, sa puissance d’aspiration et sa navigation assistée par IA en font une option sérieuse pour les bassins jusqu’à 180 m². Il conviendra particulièrement à ceux qui veulent réduire le temps consacré à l’entretien de la piscine sans passer directement sur un modèle très haut de gamme.

Notre avis : le MOVA Diver A10 est un robot nettoyeur de piscine sans fil bien positionné, avec un bon équilibre entre performances, autonomie et prix.

Liens d’achat du MOVA Diver A10

FAQ MOVA Diver A10

Le MOVA Diver A10 est-il un robot piscine sans fil ?

Oui, le MOVA Diver A10 est un robot piscine sans fil. Il fonctionne sur batterie et ne nécessite pas de câble flottant pendant le nettoyage.

Quelle est l’autonomie du MOVA Diver A10 ?

Le MOVA Diver A10 offre une autonomie annoncée jusqu’à 240 minutes, soit environ 4 heures selon le mode utilisé et les conditions du bassin.

Le MOVA Diver A10 nettoie-t-il la ligne d’eau ?

Oui, ce robot peut nettoyer le fond, les parois et la ligne d’eau, avec plusieurs modes de nettoyage adaptés.

Le MOVA Diver A10 convient-il aux grandes piscines ?

Oui, il est conçu pour des bassins jusqu’à 180 m², ce qui le rend adapté aux grandes piscines familiales.

Le MOVA Diver A10 fonctionne-t-il avec une application mobile ?

Oui, le robot est compatible avec l’application MOVAhome via Wi-Fi et Bluetooth.

Galerie Photo

Photos du produit

Photos de configuration