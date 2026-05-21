Asus ROG Zephyrus G16 (2026) GU606 : un nouveau PC portable gaming OLED avec RTX 5090 et Intel Core Ultra

La nouvelle génération du ROG Zephyrus G16 (2026) GU606 marque une évolution importante dans la gamme gaming premium d’Asus. Le constructeur renouvelle son ordinateur portable 16 pouces avec les dernières puces Intel Core Ultra, des GPU NVIDIA GeForce RTX 5000 Laptop et un écran OLED 240 Hz destiné aussi bien aux joueurs qu’aux créateurs de contenu. Avec cette version 2026, Asus cherche à conserver l’équilibre entre puissance, finesse et mobilité.

Avec la série ROG Zephyrus, Asus poursuit sa stratégie visant à proposer des machines gaming plus compactes et plus polyvalentes. La marque étoffe progressivement son catalogue premium en misant sur des châssis fins, des écrans OLED et des composants haut de gamme capables de répondre aux usages gaming, IA et création vidéo.

Un design compact pensé pour la mobilité

Le ROG Zephyrus G16 (2026) conserve l’approche minimaliste déjà aperçue sur les précédentes générations. Asus privilégie un format relativement fin pour un ordinateur portable gaming de 16 pouces tout en maintenant un refroidissement avancé.

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Le châssis conserve une finition premium avec des coloris sobres comme Eclipse Gray. Le constructeur continue également d’intégrer un système d’éclairage discret afin de rendre la machine plus polyvalente dans un environnement professionnel.

Le poids reste contenu pour cette catégorie avec un format pensé pour le transport quotidien. Asus cherche clairement à séduire les utilisateurs souhaitant remplacer à la fois un PC gaming et une station de travail mobile.

Intel Core Ultra et IA au cœur du Zephyrus G16

La grande nouveauté du ROG Zephyrus G16 GU606 concerne l’intégration des nouveaux processeurs Intel Core Ultra 9 386H basés sur l’architecture Panther Lake. Ces puces misent autant sur les performances que sur les fonctions liées à l’intelligence artificielle grâce à un NPU pouvant atteindre 50 TOPS.

Le processeur dispose de 16 cœurs et 16 threads avec une fréquence pouvant atteindre 4,9 GHz. Asus cible ainsi les usages intensifs comme le jeu AAA, le montage vidéo 4K, la modélisation 3D ou encore les applications IA génératives.

Cette évolution matérielle s’accompagne de mémoire LPDDR5X pouvant grimper jusqu’à 64 Go selon les configurations. Le stockage SSD PCIe Gen5 permet également d’améliorer les débits pour les chargements et les transferts de fichiers lourds.

Des GPU RTX 5000 Laptop jusqu’à la RTX 5090

Asus propose plusieurs déclinaisons du ROG Zephyrus G16 (2026) avec des GPU NVIDIA GeForce RTX 5060, RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080 et jusqu’à la RTX 5090 Laptop GPU.

Les versions les plus puissantes atteignent un TGP pouvant monter à 160 W grâce au système ROG Boost et au Dynamic Boost de NVIDIA. La RTX 5090 Laptop embarque jusqu’à 24 Go de mémoire GDDR7 tandis que la RTX 5080 dispose de 16 Go.

Cette nouvelle génération mise fortement sur les technologies IA de NVIDIA comme DLSS, le ray tracing avancé et l’accélération matérielle pour les logiciels de création. Asus cherche ainsi à positionner le ROG Zephyrus G16 GU606 comme une machine hybride destinée aussi bien aux joueurs qu’aux créateurs.

Un écran OLED 240 Hz calibré pour le gaming et la création

L’écran reste l’un des principaux arguments du ROG Zephyrus G16 (2026). Asus intègre une dalle OLED ROG Nebula HDR de 16 pouces avec une définition 2.5K ou 3K selon les versions.

Le taux de rafraîchissement atteint 240 Hz avec une compatibilité G-Sync et un temps de réponse très faible. L’écran couvre également 100 % du gamut DCI-P3 avec un Delta E inférieur à 1, ce qui intéressera les créateurs photo et vidéo.

La luminosité peut atteindre 1100 nits en HDR avec la certification DisplayHDR True Black 1000. Asus continue donc de faire de l’OLED un élément central de sa gamme Zephyrus premium.

Refroidissement et autonomie : un équilibre délicat

Malgré l’intégration de composants très puissants, Asus tente de maintenir un bon compromis thermique grâce à un système de refroidissement retravaillé.

Le constructeur utilise plusieurs profils de puissance selon les usages afin de limiter les nuisances sonores en bureautique tout en libérant le potentiel maximal en jeu.

L’autonomie dépendra fortement de la configuration choisie, notamment avec les versions RTX 5090. Certaines estimations évoquent toutefois jusqu’à 8 à 12 heures dans des usages mixtes grâce aux optimisations Intel et NVIDIA.

La batterie de 90 Wh reste compatible avec la recharge USB-C 100 W en complément du chargeur principal.

Une connectique moderne tournée vers le Wi‑Fi 7

Le ROG Zephyrus G16 GU606 profite d’une connectique relativement complète malgré son format compact.

On retrouve notamment du Thunderbolt 4 ou USB4 selon les configurations, des ports USB-A, une sortie HDMI 2.1 ainsi qu’un lecteur microSD. Le Wi‑Fi 7 et le Bluetooth 5.4 sont également de la partie.

Asus conserve donc une approche orientée mobilité et création, même si l’absence d’Ethernet intégré pourrait décevoir certains joueurs compétitifs.

Ce qu’il faut retenir

Le ROG Zephyrus G16 (2026) GU606 renouvelle la gamme gaming premium d’Asus avec des composants très haut de gamme.

La machine mise sur les nouveaux processeurs Intel Core Ultra compatibles IA et sur les GPU NVIDIA RTX 5000 Laptop.

L’écran OLED 240 Hz reste l’un des principaux arguments du modèle avec une forte orientation gaming et création.

Asus cherche également à conserver un format relativement compact malgré une puissance graphique pouvant atteindre une RTX 5090 Laptop.

Positionnement sur le marché

Le ROG Zephyrus G16 (2026) vise clairement le segment des ordinateurs portables gaming premium fins et puissants.

Il se positionne face à des modèles comme le Razer Blade 16, le MSI Stealth 16 ou encore certains modèles Alienware et Lenovo Legion haut de gamme.

Asus cible autant les joueurs exigeants que les créateurs de contenu recherchant une machine polyvalente avec écran OLED et accélération IA.

FAQ : Asus ROG Zephyrus G16 (2026) GU606

Quelle carte graphique équipe le ROG Zephyrus G16 (2026) ?

Le portable peut intégrer plusieurs GPU NVIDIA RTX 5000 Laptop, jusqu’à une RTX 5090 avec 24 Go de mémoire GDDR7.

Quel processeur utilise le Zephyrus G16 GU606 ?

Asus utilise un Intel Core Ultra 9 386H avec architecture Panther Lake et NPU IA jusqu’à 50 TOPS.

Le ROG Zephyrus G16 dispose-t-il d’un écran OLED ?

Oui, Asus intègre un écran OLED ROG Nebula HDR 240 Hz compatible G-Sync avec couverture DCI-P3 complète.

Quelle est la capacité maximale de mémoire vive ?

Selon les versions, le ROG Zephyrus G16 GU606 peut embarquer jusqu’à 64 Go de mémoire LPDDR5X.

Le PC est-il compatible Wi‑Fi 7 ?

Oui, Asus intègre le Wi‑Fi 7 ainsi que le Bluetooth 5.4 sur cette génération.

Récapitulatif technique

Processeur : Intel Core Ultra 9 386H

GPU : NVIDIA RTX 5060 à RTX 5090 Laptop

Mémoire : jusqu’à 64 Go LPDDR5X

Stockage : SSD PCIe Gen5 jusqu’à 2 To

Écran : 16 pouces OLED 2.5K/3K 240 Hz

Batterie : 90 Wh

Recharge : USB‑C 100 W compatible

Connectivité : Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4, HDMI 2.1, Thunderbolt 4

Technologies : DLSS, ray tracing, NPU IA 50 TOPS, G‑Sync

En résumé

Le ROG Zephyrus G16 (2026) GU606 modernise la formule gaming premium d’Asus avec Intel Core Ultra et les GPU RTX 5000 Laptop. Son écran OLED 240 Hz et son format compact renforcent son positionnement hybride entre jeu et création. Asus mise également sur l’intelligence artificielle embarquée et le Wi‑Fi 7 pour préparer les usages à venir.

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