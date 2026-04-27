4G AIRHOME 400 : le routeur 4G de Strong pour connecter toute la maison sans fibre

Le 4G AIRHOME 400 de Strong se positionne comme une solution de connectivité alternative pour les foyers mal desservis par la fibre ou l’ADSL. Ce routeur 4G LTE promet des débits allant jusqu’à 300 Mb/s, une installation simplifiée et la possibilité de connecter plusieurs appareils simultanément. Un équipement pensé pour les usages domestiques modernes, entre télétravail et streaming.

Strong poursuit sa stratégie sur le segment des équipements réseau accessibles. La marque étoffe son catalogue avec des solutions orientées simplicité d’usage, visant à démocratiser l’accès à Internet haut débit sans dépendre d’une infrastructure filaire classique.

Un design compact pensé pour l’intégration domestique

Le 4G AIRHOME 400 adopte un format compact et discret, conçu pour s’intégrer facilement dans un intérieur. Son design vertical limite l’encombrement sur un bureau ou une étagère.

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L’appareil dispose d’indicateurs LED en façade permettant de visualiser rapidement l’état de la connexion, du réseau Wi-Fi ou encore de la carte SIM. Une approche simple qui privilégie la lisibilité.

Connectivité 4G LTE jusqu’à 300 Mb/s

Au cœur du 4G AIRHOME 400, on retrouve un modem compatible 4G LTE Catégorie 7. Cela lui permet d’atteindre des débits théoriques allant jusqu’à 300 Mb/s en téléchargement et 100 Mb/s en envoi.

Ce type de connectivité est particulièrement utile dans les zones rurales ou périurbaines où les connexions filaires restent limitées. L’utilisateur peut insérer une carte SIM et bénéficier d’un accès Internet quasi immédiat.

Un Wi-Fi double bande pour les usages simultanés

Le routeur embarque une connectivité Wi-Fi double bande (2,4 GHz et 5 GHz). Cette configuration permet d’optimiser la répartition des appareils selon leurs besoins.

Le 4G AIRHOME 400 peut ainsi gérer plusieurs connexions simultanées : smartphones, ordinateurs, téléviseurs connectés ou objets domotiques. La bande 5 GHz est privilégiée pour les usages gourmands comme le streaming ou le gaming.

Installation rapide sans configuration complexe

L’un des points forts du 4G AIRHOME 400 réside dans sa simplicité d’installation. Il suffit d’insérer une carte SIM, de brancher l’appareil et le réseau est opérationnel.

Aucune configuration technique avancée n’est requise. Ce positionnement vise un public large, y compris les utilisateurs peu familiers avec les équipements réseau.

Ports Ethernet pour une connexion filaire stable

En complément du Wi-Fi, le routeur propose des ports Ethernet permettant de connecter des appareils en filaire. Cette option reste pertinente pour garantir une stabilité optimale, notamment pour un ordinateur fixe ou une console.

Le 4G AIRHOME 400 s’adapte ainsi à différents usages, en combinant flexibilité du sans-fil et fiabilité du filaire.

Une solution adaptée au télétravail et au streaming

Avec ses débits annoncés, le 4G AIRHOME 400 peut répondre aux besoins du télétravail : visioconférences, partage de fichiers, navigation intensive.

Il est également compatible avec des usages multimédias comme le streaming en HD, sous réserve de la qualité du réseau mobile disponible. La performance dépendra en grande partie de la couverture 4G locale.

Ce qu’il faut retenir

Le 4G AIRHOME 400 est un routeur 4G conçu pour remplacer ou compléter une connexion Internet fixe. Il offre des débits théoriques jusqu’à 300 Mb/s, un Wi-Fi double bande et une installation simplifiée. Ce produit s’adresse aux utilisateurs cherchant une solution flexible sans dépendance à la fibre. Son positionnement repose sur l’accessibilité et la simplicité.

Positionnement sur le marché

Le 4G AIRHOME 400 se situe sur le segment des routeurs 4G domestiques accessibles. Il concurrence des modèles proposés par TP-Link, Huawei ou Netgear.

Ce type d’équipement cible principalement les foyers situés en zones blanches ou mal couvertes par la fibre, ainsi que les utilisateurs recherchant une solution de secours. Strong mise ici sur un bon équilibre entre performances et simplicité.

FAQ : 4G AIRHOME 400

Quelle est l’autonomie du 4G AIRHOME 400 ?

Le routeur fonctionne sur secteur. Il ne dispose pas de batterie intégrée.

Quelle est la vitesse maximale ?

Le 4G AIRHOME 400 peut atteindre jusqu’à 300 Mb/s en téléchargement selon les conditions réseau.

Faut-il un abonnement spécifique ?

Oui, une carte SIM avec un forfait data est nécessaire pour utiliser le routeur.

Combien d’appareils peuvent être connectés ?

Le routeur peut gérer plusieurs dizaines d’appareils, selon l’usage et la bande passante disponible.

Le routeur est-il compatible avec tous les opérateurs ?

Il est généralement compatible avec la majorité des opérateurs proposant des cartes SIM 4G.

Récapitulatif technique

Débit : jusqu’à 300 Mb/s (download)

Technologie : 4G LTE Cat 7

Wi-Fi : double bande (2,4 GHz / 5 GHz)

Ports : Ethernet

Installation : plug & play

Utilisation : domestique, télétravail, streaming

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