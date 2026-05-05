Xiaomi REDMI A7 Pro : écran 120 Hz, batterie 6000 mAh et HyperOS 3 pour un smartphone d’entrée de gamme plus complet

Le Xiaomi REDMI A7 Pro marque une évolution dans la série REDMI A avec l’arrivée d’un premier modèle Pro. Ce smartphone d’entrée de gamme introduit un écran plus fluide, une batterie de grande capacité et un environnement logiciel actualisé. L’objectif est clair : proposer une expérience plus stable et durable pour les usages du quotidien, sans changer de positionnement tarifaire.

La marque Xiaomi poursuit ici une logique d’évolution progressive. Avec ce modèle, le constructeur élargit sa gamme accessible en y intégrant des éléments jusqu’ici absents de cette série, notamment au niveau de l’affichage et du logiciel.

Un écran plus fluide pour les usages courants

Le Xiaomi REDMI A7 Pro repose sur un écran de 6,9 pouces. Cette diagonale importante vise avant tout le confort de lecture et la consommation de contenus.

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Le taux de rafraîchissement peut atteindre 120 Hz, ce qui améliore la fluidité lors du défilement ou de la navigation. La luminosité maximale annoncée de 800 nits permet un usage en extérieur dans des conditions classiques.

La technologie Wet Touch 2.0 permet de conserver une certaine précision tactile lorsque les doigts sont humides. L’écran bénéficie également de certifications de TÜV Rheinland et d’un réglage DC dimming pour limiter la fatigue visuelle.

Une batterie de 6000 mAh orientée endurance

Le Xiaomi REDMI A7 Pro intègre une batterie de 6000 mAh. Cette capacité vise principalement les utilisateurs recherchant un appareil capable de tenir plusieurs jours sans recharge.

Les estimations communiquées évoquent :

jusqu’à 49 heures d’appels

35 heures de lecture vidéo

77 heures de musique

La batterie est annoncée comme capable de conserver plus de 80 % de sa capacité après 1000 cycles de charge, ce qui correspond à plusieurs années d’utilisation standard.

Des performances adaptées aux tâches du quotidien

Le smartphone embarque un processeur octa-core associé à un stockage UFS 2.2. Cette configuration reste orientée vers les usages simples : navigation, applications courantes et multimédia.

La possibilité d’étendre la mémoire vive jusqu’à 8 Go permet d’améliorer la gestion du multitâche. Le Xiaomi REDMI A7 Pro ne vise pas les usages intensifs, mais propose une expérience cohérente pour son segment.

HyperOS 3 et intégration de fonctions intelligentes

Le modèle introduit Xiaomi HyperOS 3 dans la série REDMI A. Cette version du système apporte plusieurs évolutions liées à l’interface et aux interactions.

L’intégration de Google Gemini permet d’accéder à des fonctions d’assistance en temps réel. La fonction “Entourer pour chercher” facilite la recherche contextuelle à partir d’éléments affichés à l’écran.

D’autres outils comme Xiaomi HyperIsland ou Xiaomi Interconnectivity visent à améliorer la continuité entre les appareils de l’écosystème.

Un module photo simple avec quelques outils logiciels

Le Xiaomi REDMI A7 Pro s’appuie sur un capteur principal de 13 MP accompagné d’un traitement logiciel basé sur l’IA.

Le HDR+ permet d’équilibrer les images dans des conditions contrastées. Un mode nuit est disponible sur les caméras avant et arrière, avec un rendu plus exploitable en faible luminosité.

La caméra frontale de 8 MP intègre des fonctions d’embellissement. Des outils comme AI Sky permettent de modifier certains éléments visuels, tandis que le mode Document transforme l’appareil en scanner.

Un design sobre et des fonctions utiles au quotidien

Avec une épaisseur de 8,15 mm, le Xiaomi REDMI A7 Pro reste relativement fin au regard de sa batterie.

Le design est simple, avec une finition mate et une bague autour du module photo. Trois coloris sont proposés : noir, bleu et vert.

Le smartphone conserve plusieurs éléments pratiques :

prise casque 3,5 mm

capteur d’empreintes latéral

compatibilité NFC

volume audio amplifié

Ces choix traduisent une approche centrée sur l’usage quotidien.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi REDMI A7 Pro est proposé en deux configurations :

4 Go + 64 Go : 129 €

4 Go + 128 Go : 159 €

Ce positionnement reste aligné avec le segment entrée de gamme.

Ce qu’il faut retenir

Le Xiaomi REDMI A7 Pro introduit plusieurs évolutions dans la série REDMI A. Son écran 120 Hz améliore la fluidité d’affichage au quotidien. La batterie de 6000 mAh privilégie l’autonomie sur plusieurs jours. HyperOS 3 apporte des fonctions logicielles plus récentes dans cette gamme.

Positionnement sur le marché

Le Xiaomi REDMI A7 Pro s’inscrit dans le segment des smartphones d’entrée de gamme.

Il se positionne face à des modèles équivalents chez Samsung, Realme ou Nokia. Son intérêt repose sur l’équilibre entre autonomie, taille d’écran et fonctionnalités logicielles.

Il s’adresse principalement à des utilisateurs recherchant un smartphone simple, durable et adapté à des usages classiques.

FAQ : Xiaomi REDMI A7 Pro

Quelle est l’autonomie du Xiaomi REDMI A7 Pro ?

Il peut atteindre plus de deux jours d’utilisation selon les usages grâce à sa batterie de 6000 mAh.

Quel est le prix du Xiaomi REDMI A7 Pro ?

Le modèle démarre à 129 € pour la version 64 Go.

Le Xiaomi REDMI A7 Pro est-il compatible NFC ?

Oui, il intègre la technologie NFC.

Quel système utilise le smartphone ?

Il fonctionne avec Xiaomi HyperOS 3.

Quelle est la taille de l’écran ?

Il dispose d’un écran de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz.

Récapitulatif technique

écran : 6,9 pouces, 120 Hz

batterie : 6000 mAh

autonomie : jusqu’à 2 jours

processeur : octa-core

stockage : UFS 2.2

RAM : jusqu’à 8 Go (extension)

photo : 13 MP

selfie : 8 MP

système : HyperOS 3

connectivité : NFC, jack 3,5 mm

En résumé

Le Xiaomi REDMI A7 Pro propose une évolution mesurée de la gamme avec un accent sur l’autonomie et la fluidité. Il introduit également un système plus récent dans cette série. L’ensemble reste cohérent avec un usage quotidien simple.

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