Gentle Monster et Warby Parker : Google et Samsung dévoilent leurs nouvelles lunettes connectées sous Android XR

Google et Samsung poursuivent leur offensive dans l’univers des appareils connectés avec une nouvelle génération de lunettes intelligentes développées en partenariat avec les marques Gentle Monster et Warby Parker. Présentées comme un premier aperçu de leur vision de l’informatique ambiante, ces lunettes reposent sur la plateforme Android XR et misent sur l’intelligence artificielle ainsi que sur une intégration discrète dans des montures au design plus proche de lunettes classiques.

Google et Samsung multiplient depuis plusieurs mois les annonces autour de l’écosystème Android XR. Après les casques immersifs, les deux groupes élargissent désormais leur stratégie avec des lunettes intelligentes pensées pour un usage plus léger et plus mobile. En s’associant à Gentle Monster et Warby Parker, les deux entreprises misent également sur l’aspect mode pour séduire un public plus large.

Un partenariat entre technologie et design

L’un des éléments clés de ces nouvelles lunettes connectées Google Samsung repose sur leur approche esthétique. Contrairement aux premières générations de lunettes intelligentes souvent perçues comme trop imposantes ou trop technologiques, les modèles développés avec Gentle Monster et Warby Parker cherchent à adopter un format plus discret.

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Avec ce projet, Google et Samsung cherchent à repositionner les lunettes connectées comme un produit du quotidien, à mi-chemin entre assistant vocal, affichage contextuel et compagnon mobile. L’objectif est aussi de concurrencer les initiatives déjà lancées par Meta ou Apple dans le secteur des appareils XR.

Gentle Monster est connu pour ses montures au design avant-gardiste, tandis que Warby Parker mise davantage sur des lunettes accessibles et élégantes. Ce double partenariat permet à Google et Samsung de couvrir plusieurs segments du marché, du produit premium au modèle plus grand public.

L’intégration de composants électroniques directement dans la monture reste toutefois un défi technique important. Les lunettes devront embarquer des capteurs, des microphones, des haut-parleurs et des éléments liés à l’intelligence artificielle tout en conservant un poids contenu.

Android XR au cœur de l’expérience

Ces nouvelles lunettes connectées Google Samsung reposent sur Android XR, la plateforme développée par Google pour les appareils de réalité étendue. Cette architecture doit permettre d’unifier les usages entre casques immersifs, lunettes intelligentes et futurs accessoires connectés.

Android XR s’appuie fortement sur l’intelligence artificielle de Google, notamment Gemini. Les lunettes pourront ainsi proposer des interactions vocales contextuelles, des traductions en temps réel, de la navigation ou encore des réponses basées sur l’environnement de l’utilisateur.

L’idée n’est pas de remplacer totalement le smartphone, mais plutôt d’offrir un accès rapide aux informations importantes sans sortir son téléphone de sa poche. Google évoque notamment des usages liés à la productivité, aux déplacements ou à la communication.

Une approche différente des lunettes AR traditionnelles

Google et Samsung semblent vouloir éviter le positionnement très “réalité augmentée avancée” adopté par certains concurrents. Ces lunettes intelligentes ne cherchent pas nécessairement à afficher des interfaces complexes en permanence devant les yeux de l’utilisateur.

Le projet s’oriente davantage vers une informatique contextuelle et discrète. Les informations apparaissent uniquement lorsque cela est nécessaire, tandis que l’assistant IA peut fonctionner principalement à la voix.

Cette stratégie pourrait permettre de réduire la consommation énergétique et de simplifier l’usage quotidien. L’autonomie reste en effet l’un des principaux défis des appareils XR actuels.

L’intelligence artificielle Gemini intégrée aux lunettes

L’intégration de Gemini représente l’un des éléments centraux de ces lunettes connectées Google Samsung. L’assistant IA pourra comprendre l’environnement visuel grâce aux capteurs embarqués et proposer des réponses adaptées en temps réel.

Google évoque plusieurs scénarios d’usage :

traduction instantanée pendant une conversation ;

résumé d’informations affichées devant l’utilisateur ;

navigation contextuelle ;

rappel intelligent ;

aide à la recherche d’informations.

Cette approche rejoint la stratégie plus large de Google visant à intégrer Gemini dans l’ensemble de son écosystème Android.

Samsung devrait de son côté apporter son expertise matérielle, notamment sur la miniaturisation des composants et l’optimisation énergétique.

Un marché des lunettes connectées en pleine accélération

Le secteur des lunettes intelligentes connaît une forte accélération depuis deux ans. Meta poursuit le développement de ses Ray-Ban connectées, tandis qu’Apple prépare également ses futurs produits XR autour de l’écosystème Vision.

Avec ce projet, Google tente aussi de tourner définitivement la page des Google Glass, dont le positionnement trop en avance sur son époque avait limité l’adoption.

Le partenariat avec des acteurs de la mode montre que les constructeurs ont compris que l’esthétique sera essentielle pour démocratiser ce type de produit. Les lunettes intelligentes doivent désormais ressembler à de vraies lunettes avant d’être perçues comme des gadgets technologiques.

Une commercialisation encore partiellement floue

Google et Samsung n’ont pas encore communiqué de fiche technique complète pour ces lunettes intelligentes. Les informations sur l’autonomie, le processeur ou encore les capacités d’affichage restent limitées.

Aucun prix officiel n’a été annoncé à ce stade. Les premières commercialisations pourraient toutefois intervenir progressivement à partir de 2026 selon les marchés.

Les deux entreprises semblent surtout vouloir présenter une vision de long terme autour d’Android XR plutôt qu’un produit immédiatement finalisé.

Ce qu’il faut retenir

Les nouvelles lunettes intelligentes de Google et Samsung reposent sur la plateforme Android XR et intègrent l’intelligence artificielle Gemini.

Le partenariat avec Gentle Monster et Warby Parker vise à rendre les lunettes connectées plus attractives sur le plan du design.

Le produit mise sur des interactions vocales et contextuelles plutôt que sur une réalité augmentée complexe en permanence.

Google et Samsung veulent positionner ces lunettes comme un prolongement naturel du smartphone.

Positionnement sur le marché

Ces lunettes connectées Google Samsung se positionnent sur le segment émergent des appareils XR légers et portables. Elles ciblent les utilisateurs intéressés par l’intelligence artificielle, la mobilité et les usages connectés du quotidien.

Les principaux concurrents sont actuellement les Ray-Ban Meta Smart Glasses ainsi que les futurs produits XR d’Apple. Google et Samsung cherchent cependant à se différencier avec Android XR et une intégration poussée de Gemini.

Le public visé semble large : amateurs de technologie, professionnels mobiles et utilisateurs à la recherche d’accessoires connectés plus discrets.

FAQ : lunettes connectées Google Samsung

Quelle technologie utilisent les lunettes connectées Google et Samsung ?

Les lunettes utilisent Android XR, la plateforme de réalité étendue développée par Google pour les appareils immersifs et connectés.

Les lunettes intègrent-elles l’intelligence artificielle Gemini ?

Oui, Gemini est intégré afin de proposer des interactions vocales contextuelles et des fonctions d’assistance en temps réel.

Qui fabrique les montures des lunettes intelligentes ?

Google et Samsung collaborent avec Gentle Monster et Warby Parker pour le design et les montures.

Les lunettes affichent-elles de la réalité augmentée ?

Google évoque des fonctions contextuelles et un affichage discret, mais les détails complets sur les capacités AR n’ont pas encore été précisés.

Quelle est la date de sortie des lunettes connectées Google Samsung ?

Aucune date officielle n’a été confirmée pour le moment, même si une arrivée progressive pourrait intervenir à partir de 2026.

Récapitulatif technique

Plateforme : Android XR

Intelligence artificielle : Gemini

Partenaires design : Gentle Monster et Warby Parker

Fonctions : assistant vocal, traduction, navigation contextuelle

Connectivité : écosystème Android

Positionnement : lunettes intelligentes XR

Usage : mobilité et assistance quotidienne

En résumé

Google et Samsung dévoilent une nouvelle génération de lunettes intelligentes développées avec Gentle Monster et Warby Parker. Le projet repose sur Android XR et l’intelligence artificielle Gemini afin de proposer des interactions contextuelles plus naturelles. Les deux groupes cherchent à démocratiser les lunettes connectées avec un design plus discret et une approche orientée usage quotidien.

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