Motorola Edge 60 Fusion : un smartphone élégant avec fonctions intelligentes intégrées

Le motorola edge 60 fusion fait son arrivée avec une approche équilibrée entre design raffiné, technologies récentes et intégration d’outils intelligents. Il s’adresse aux utilisateurs à la recherche d’un smartphone polyvalent, à la fois performant et durable.

La marque Motorola, filiale de Lenovo, continue d’enrichir son catalogue avec un modèle qui se distingue par son écran incurvé quadri-courbe, son appareil photo optimisé par l’intelligence artificielle et sa conception robuste. Ce modèle introduit aussi pour la première fois les fonctionnalités moto ai directement intégrées.

Un écran incurvé aux couleurs certifiées

Le motorola edge 60 fusion dispose d’un écran pOLED de 6,67 pouces avec une résolution Super HD (1220p) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran présente une courbure sur les quatre côtés, créant une transition fluide entre l’avant et l’arrière de l’appareil. Les couleurs affichées sont validées par Pantone, assurant un rendu fidèle et naturel, notamment des tons de peau.

Résistance à l’eau, aux chutes et aux rayures

Ce modèle bénéficie d’un verre Corning® Gorilla® Glass 7i, conçu pour offrir une meilleure résistance aux chocs et aux rayures. Il est certifié IP68 et IP69, ce qui signifie qu’il peut résister à une immersion jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes et aux jets d’eau à haute pression. Sa conception répond aussi à la norme militaire MIL-STD 810H, indiquant qu’il a été testé pour supporter des conditions environnementales extrêmes.

Des fonctions IA intégrées pour faciliter l’utilisation du motorola edge 60 fusion.

Le motorola edge 60 fusion est le premier appareil Motorola à intégrer nativement ses nouvelles fonctionnalités moto ai. Ces outils ont pour but de simplifier certaines tâches du quotidien :

Pay Attention permet d’enregistrer et de résumer des contenus audio.

Remember This capture des informations importantes à l’écran.

Magic Canvas génère des images à partir de descriptions textuelles.

Ces fonctions visent à améliorer la productivité et la créativité des utilisateurs.

Un système photo adapté à différents usages

L’appareil principal de 50 mégapixels s’appuie sur un capteur Sony LYTIA™ 700C avec stabilisation optique pour améliorer les prises de vue, notamment en basse lumière. Il est accompagné d’un objectif ultra grand-angle (122°) avec mode macro, permettant de capturer des paysages ou de réaliser des gros plans à 3 cm. La caméra frontale de 32 mégapixels, dotée de la technologie Quad Pixel, améliore les performances en faible luminosité.

Le système photo bénéficie aussi de fonctionnalités intelligentes comme :

Photo Enhancement Engine , qui ajuste les réglages automatiquement,

Adaptive Stabilisation , qui adapte la stabilisation selon la scène,

Action Shot, qui ajuste le temps d’exposition selon les mouvements.

Expérience multimédia et performances générales

Le smartphone intègre la technologie Dolby Atmos® pour offrir un son immersif via ses deux haut-parleurs stéréo. Il est aussi compatible Hi-Res Audio avec des écouteurs ou enceintes compatibles.

Sous le capot, le motorola edge 60 fusion embarque un processeur MediaTek Dimensity 7300, 8 GB de RAM (extensible via RAM Boost) et jusqu’à 256 GB de stockage. Il dispose d’une batterie de 5200 mAh offrant une bonne autonomie et supporte la charge rapide 68W TurboPower™, permettant de récupérer plusieurs heures d’usage en moins de 10 minutes.

Le système d’exploitation repose sur Android 15, enrichi de l’interface Hello UX, et complété par des solutions de sécurité comme Moto Secure et ThinkShield. La fonction Smart Connect permet une connexion fluide entre différents appareils.

Récapitulatif technique

Écran : pOLED 6,67″, Super HD (1220p), 120 Hz

Verre : Corning® Gorilla® Glass 7i

Processeur : MediaTek Dimensity 7300

RAM : 8 GB + RAM Boost

Stockage : jusqu’à 256 GB

Batterie : 5200 mAh, charge 68W

Certifications : MIL-STD 810H, IP68, IP69

Appareil photo principal : 50 Mpx, Sony LYTIA™ 700C, OIS

Objectif secondaire : ultra grand-angle + macro

Caméra frontale : 32 Mpx, Quad Pixel

Audio : Dolby Atmos®, Hi-Res Audio

OS : Android 15 + Hello UX

IA : Pay Attention, Remember This, Magic Canvas

Autres : Water Touch, DC Dimming, Moto Secure, ThinkShield, Smart Connect

