Test : Honor Magic 8 Lite

Après avoir impressionné avec son vaisseau amiral, Honor décline sa nouvelle série avec le Magic 8 Lite. Si la version Pro visait l’excellence photographique, ce modèle « Lite » se concentre sur les piliers du quotidien : une robustesse certifiée, un écran de haute volée et une autonomie qui semble défier les lois de la physique. Pari réussi pour ce nouveau champion du rapport qualité-prix ?

Préambule.

Honor bouscule les codes avec un Magic 8 Lite qui délaisse la course à la puissance pure pour se concentrer sur l’essentiel. Ce modèle mise tout sur une robustesse structurelle à toute épreuve et une autonomie record de trois jours, redéfinissant les standards du segment. Un choix pragmatique et élégant pour ceux qui veulent un appareil capable de survivre aux aléas du quotidien sans jamais les lâcher.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Écran : Dalle AMOLED de 6,78 pouces

Dalle Définition 1.5K (2640 x 1200 pixels)

(2640 x 1200 pixels) Taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz

Luminosité maximale (pic) : 6 000 nits

Gradation PWM haute fréquence : 3 840 Hz (protection oculaire)

Performances :

Processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4

Mémoire vive (RAM) : 8 Go (+ 8 Go de RAM Turbo virtuelle)

(+ 8 Go de RAM Turbo virtuelle) Stockage interne : 256/512 Go (non extensible via Micro-SD)

Robustesse et Étanchéité :

Certification IP69K (résistance à la poussière et aux jets d’eau haute pression/haute température)

(résistance à la poussière et aux jets d’eau haute pression/haute température) Technologie Honor Ultra-Bounce (protection contre les chutes jusqu’à 1,5 m sur 360°)

Photographie & Vidéo :

Capteur principal : 108 MP (f/1.75) avec stabilisation électronique

(f/1.75) avec stabilisation électronique Capteur Ultra Grand-Angle : 5 MP

Capteur Macro : 2 MP

Caméra frontale (Selfie) : 16 MP

Vidéo : Enregistrement jusqu’en 4K

Batterie et Charge :

Capacité : 7 500 mAh (technologie Silicium-Carbone)

(technologie Silicium-Carbone) Charge rapide filaire : Honor SuperCharge 66W

Absence de recharge sans fil

Connectivité :

Réseau : 5G / 4G LTE

Wi-Fi : Wi-Fi 6 (802.11ax) — Pas de Wi-Fi 7

(802.11ax) — Bluetooth : 5.3

NFC : Oui

Système d’exploitation :

MagicOS 9 basé sur Android 15

basé sur Dimensions et Poids :

Poids : 189 g

Épaisseur : Environ 7,9 mm

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Le Smartphone

Cable USB-C

Manuel

Installation / Configuration.

Dès l’ouverture de la boîte, Honor confirme que la mention « Lite » ne rime pas avec « bas de gamme ». On retrouve le smartphone bien protégé, accompagné de son câble USB-C et de son bloc secteur SuperCharge. Au premier contact, la légèreté surprend immédiatement. C’est un tour de force technique : malgré une batterie record, l’appareil conserve une silhouette fine et un poids plume qui facilite la prise en main. Le revêtement arrière, bien que moins onéreux que le cuir vegan du Pro, offre des jeux de lumière magnifiques et a le bon goût de ne pas trop retenir les traces de doigts, un détail que l’on apprécie au quotidien.

L’allumage nous plonge directement dans l’univers de MagicOS 9 (basé sur Android 15). La phase de configuration est un modèle du genre : l’outil Device Clone permet de récupérer ses contacts, photos et messages depuis un ancien appareil (Android ou iOS) en un temps record via un simple QR Code. La reconnaissance faciale se configure en un clin d’œil, tout comme le capteur d’empreintes situé sous la dalle, qui s’est révélé d’une réactivité exemplaire durant toute notre semaine de test.

Cependant, un point a piqué notre curiosité lors de l’installation de nos outils de mesure habituels. Nous avons constaté que certaines applications de benchmark comme AnTuTu ou Geekbench refusent tout bonnement de s’installer ou sont bloquées au lancement. Honor semble avoir mis en place des garde-fous logiciels pour empêcher l’exécution de ces tests de performance brute. C’est un choix étonnant qui vise sans doute à privilégier le ressenti de fluidité utilisateur plutôt que la course aux scores sur papier, mais cela mérite d’être souligné pour les amateurs de chiffres.

Design et Écran : La résistance s’invite dans le haut de gamme

Esthétiquement, le Magic 8 Lite est une réussite. Il conserve le design iconique de la gamme avec son imposant bloc photo circulaire « Matrix Star Ring ». Mais la véritable innovation est structurelle. Le châssis utilise la technologie Ultra-Bounce, un système de coussins d’air microscopiques qui permet au téléphone de sortir indemne de chutes de 1,5m, peu importe l’angle d’impact. Pour couronner le tout, il affiche une certification IP69K. Là où la plupart des smartphones s’arrêtent à l’immersion, le Lite résiste aux jets d’eau chaude haute pression. C’est un véritable baroudeur en costume de soirée.

Côté affichage, c’est un sans-faute. On dispose d’une dalle AMOLED de 6,78 pouces avec une définition 1.5K qui offre un piqué d’image remarquable. La fluidité de 120 Hz rend chaque défilement parfaitement lisse. Mais le clou du spectacle reste la luminosité : avec un pic annoncé à 6 000 nits, l’écran reste parfaitement lisible même sous un soleil de plomb. Honor n’oublie pas la santé oculaire avec sa technologie de gradation PWM à 3 840 Hz, ce qui garantit une absence totale de scintillement, réduisant drastiquement la fatigue visuelle lors des lectures prolongées dans le noir.

Performances et Connectivité : Un moteur équilibré mais des choix marqués

Pour animer ce Magic 8 Lite, Honor a jeté son dévolu sur le Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4. Épaulé par 8 Go de RAM physique (plus 8 Go de RAM Turbo virtuelle), l’ensemble offre une expérience utilisateur extrêmement fluide. La navigation entre les applications, le multitâche et le streaming se font sans le moindre ralentissement. En jeu, l’Adreno A810 permet de faire tourner des titres comme Genshin Impact avec un niveau de détails moyen, tout en conservant une température très basse, ce qui est un excellent point.

En revanche, pour contenir le prix, Honor a dû faire des concessions sur la connectivité. Contrairement au modèle Pro, le Magic 8 Lite fait l’impasse sur le Wi-Fi 7, se limitant au Wi-Fi 6. Si cela reste largement suffisant pour du streaming 4K ou du téléchargement rapide, les utilisateurs équipés des toutes dernières box internet ne pourront pas exploiter leur débit maximal. Un choix logique pour le segment, mais important à noter pour les « power users ».

Photographie : Le capteur 108 Mégapixels à l’épreuve du terrain

Le volet photo repose sur un capteur principal de 108 MP (f/1.75). En plein jour, le résultat est bluffant de précision. Les clichés sont détaillés, avec un piqué prononcé et une gestion des couleurs très naturelle.

Le traitement logiciel : L’IA de Honor fait un travail remarquable sur les portraits, offrant un flou d’arrière-plan (bokeh) très progressif et un détourage propre des cheveux. En l’absence de téléobjectif dédié, le capteur de 108 MP permet d’effectuer des zooms numériques x2 ou x3 de très bonne facture en recadrant dans l’image source.

L’Ultra Grand-Angle et Macro : Le capteur de 5 MP permet de varier les perspectives pour les paysages, même si l’on note une baisse de définition sur les bords de l’image. Le mode macro est présent pour capturer les détails de très près, un ajout sympathique pour la créativité.

Le Mode Nuit : Il s’est montré très efficace lors de nos balades nocturnes, parvenant à exposer correctement les zones d’ombre sans brûler les sources lumineuses urbaines.

Vidéo : Le smartphone filme en 4K. La stabilisation électronique (EIS) compense bien les mouvements de marche, offrant des séquences stables et exploitables pour les réseaux sociaux.

Autonomie : Le nouveau maître du temps

C’est le chapitre où le Magic 8 Lite humilie littéralement la concurrence, Pro compris. Grâce à sa batterie silicium-carbone de 7 500 mAh, l’endurance est phénoménale. Lors de nos tests en usage mixte, nous avons atteint les 3 jours complets d’utilisation avant de devoir chercher une prise. C’est un confort absolu : on part en week-end sans même emporter de chargeur.

La recharge filaire SuperCharge 66W permet de regonfler le bloc rapidement (environ 45 minutes pour une charge complète). Toutefois, il faut noter une concession majeure : la recharge sans fil est aux abonnés absents. Il faudra obligatoirement passer par le câble USB-C pour refaire le plein d’énergie, Honor ayant privilégié la capacité brute de la batterie à l’intégration des bobines d’induction.

Notre avis sur le Honor Magic 8 Lite

Le Honor Magic 8 Lite n’est pas qu’une version simplifiée du Pro, c’est une proposition cohérente et redoutable. Si vous pouvez vivre sans la recharge par induction, sans le Wi-Fi 7 et que les scores de benchmarks vous importent peu, vous avez ici un smartphone virtuellement increvable, tant par sa batterie que par sa résistance physique. Honor signe ici l’un des meilleurs rapports qualité-prix de l’année 2026 pour tous ceux qui cherchent un appareil fiable, élégant et surtout, extrêmement endurant.

Points Positifs Points Négatifs + L’autonomie monumentale (3 jours d’usage réel) – Absence totale de recharge sans fil + L’écran AMOLED exceptionnel et très lumineux – Pas de compatibilité Wi-Fi 7 + La robustesse (Ultra-Bounce) et la certification IP69K – Blocage logiciel sur l’installation des benchmarks (AnTuTu, Geekbench) + Le design fin et léger malgré la batterie énorme

Evaluation.

Configuration : 15/20 Utilisation : 19/20 Fonctions : 14/20 Signal Wifi / Bluetooth : 15/20 Prix : 18/20 Note finale : 16/20

Liens d’achat.

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Galerie Photo :