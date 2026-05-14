Nouvelle gamme de TV Samsung : l’IA devient le vrai moteur du téléviseur 2026

La nouvelle gamme de TV Samsung arrive avec une orientation claire : faire de l’intelligence artificielle le centre de l’expérience télévisuelle. Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED, The Frame Pro et barres de son Q-Series composent cette offre 2026, avec des fonctions d’image, de son et d’assistance pensées pour adapter le téléviseur aux usages du foyer.

Samsung poursuit ici une stratégie déjà bien installée dans le téléviseur premium. La marque étoffe son catalogue avec davantage de modèles compatibles avec ses fonctions AI TV, tout en couvrant plusieurs segments de prix. Le fabricant conserve aussi son positionnement très large, du Mini LED plus accessible aux références OLED, Neo QLED 8K et Micro RGB.

Une gamme 2026 pensée autour de Vision AI Companion

La principale nouveauté de cette nouvelle gamme de TV Samsung tient dans Vision AI Companion. Cet assistant intelligent doit transformer le téléviseur en interface plus interactive, capable d’aider l’utilisateur dans le choix de contenus, mais aussi dans des usages plus quotidiens.

Samsung indique que Vision AI Companion intègre notamment Bixby et Microsoft Copilot directement sur grand écran. L’idée n’est donc plus seulement de recommander un film ou une série, mais aussi de proposer de la musique, des idées de recettes ou des services connectés liés à la maison.

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Cette approche illustre l’évolution du téléviseur : il reste un écran de divertissement, mais devient aussi une porte d’entrée vers les services numériques du salon. Reste à voir, à l’usage, si ces fonctions s’imposeront réellement dans les habitudes des foyers.

Micro RGB, OLED et Neo QLED : Samsung couvre le haut de gamme

Samsung mise sur plusieurs technologies d’affichage pour sa gamme 2026. Le Micro RGB occupe la partie la plus ambitieuse du catalogue, avec des LED microscopiques de moins de 0,1 mm destinées à contrôler plus précisément les couleurs et le contraste. La marque met aussi en avant Micro RGB Precision Color 100 pour améliorer la fidélité colorimétrique.

La partie OLED conserve une place centrale, notamment avec le modèle S99H. Celui-ci adopte un design FloatLayer, avec un écran très fin et une finition métallique. Samsung précise que ce modèle a reçu un Red Dot Design Award, un point intéressant pour un téléviseur qui cherche autant à s’intégrer dans un intérieur qu’à offrir une image haut de gamme.

Les Neo QLED restent, de leur côté, un pilier de l’offre. La gamme comprend notamment des modèles 4K plus accessibles et une référence 8K, attendue plus tard dans l’année. Cette diversité permet à Samsung de continuer à occuper plusieurs niveaux de prix.

Mini LED : une porte d’entrée vers les TV AI

La nouvelle gamme de TV Samsung ne se limite pas aux modèles les plus chers. Les téléviseurs Mini LED M80H, M90H et M70H servent aussi à démocratiser certaines fonctions d’intelligence artificielle. Samsung cite notamment le processeur NQ4 AI Gen2 sur les M80H et M90H, ainsi que Motion Xcelerator 144Hz pour les contenus rapides et le jeu vidéo.

Le M90H se distingue par sa diagonale de 100 pouces, un format qui vise clairement les grands salons ou les installations home cinéma. Le M70H, plus accessible, s’appuie sur le Mini LED HDR et l’Adaptive Sound pour proposer une expérience plus complète au quotidien.

Ce positionnement est important : Samsung ne réserve pas toutes ses fonctions AI TV aux seuls modèles premium. C’est aussi une manière de rendre l’IA plus visible dans les rayons, sur des téléviseurs aux prix plus variés.

L’IA au service de l’image, du sport et du son

Samsung met également en avant AI Upscaling Pro. Cette technologie améliore les sources en temps réel afin d’optimiser les détails et le contraste, notamment lorsque le contenu d’origine n’est pas produit dans la définition native de l’écran.

Le mode AI Soccer vise plus spécifiquement les amateurs de football. Selon Samsung, il analyse les séquences de match pour fluidifier les mouvements du ballon et renforcer l’immersion sonore. Le constructeur ajoute aussi AI Sound Controller Pro, qui permet d’ajuster séparément le volume des commentaires et celui de l’ambiance du stade.

Ces fonctions répondent à un usage très concret : le sport en direct. À l’approche de grands événements internationaux, Samsung cherche à rendre ses téléviseurs plus adaptés aux matchs, sans uniquement miser sur la définition ou la luminosité.

The Frame Pro : quand le téléviseur veut disparaître dans le décor

The Frame reste une gamme à part dans le catalogue Samsung. Avec The Frame Pro LS03HW, le constructeur poursuit son approche hybride entre téléviseur et objet décoratif. Le modèle adopte une dalle Neo QLED et une technologie Pantone Validated ArtfulColor, destinée à produire un rendu des couleurs plus naturel pour les œuvres affichées.

Le One Connect sans fil permet aussi de limiter les câbles visibles. Pour un téléviseur pensé comme un cadre, cet élément a son importance : l’intégration dans le salon devient aussi centrale que la fiche technique.

Cette orientation distingue The Frame Pro des OLED et Neo QLED classiques. Le public visé n’est pas seulement celui qui cherche la meilleure image possible, mais aussi celui qui veut un écran plus discret dans son intérieur.

Barres de son, Samsung TV Plus et écosystème connecté

La nouvelle gamme de TV Samsung s’accompagne aussi de nouveaux produits audio. La barre de son HW-Q990H dispose d’un système 11.1.4 canaux, d’un caisson de basses compact et de la technologie Sound Elevation, conçue pour recentrer les dialogues au niveau de l’image affichée.

Samsung présente également la HW-QS90H, une barre de son tout-en-un avec conception Convertible Fit. Elle peut être installée au mur ou posée sur un meuble, tandis qu’un capteur gyroscopique ajuste automatiquement la répartition des canaux selon l’orientation.

L’écosystème logiciel progresse aussi. Samsung TV Plus revendique plus de 100 millions d’utilisateurs mensuels et donne accès à des milliers de films et programmes sans abonnement. Certains modèles 2026 intègrent également Google Cast et Google Photos.

Prix et disponibilité de la nouvelle gamme de TV Samsung

La disponibilité dépend des familles de produits. Les Micro RGB, Neo QLED 4K, The Frame Pro et les barres de son Q-Series sont annoncés à partir de la fin mai 2026. Les TV OLED et Mini LED suivront début juin, tandis que les Neo QLED 8K et Music Studio arriveront à partir de juillet.

Côté prix recommandés, Samsung annonce les Mini LED à partir de 499 euros, les Neo QLED 4K à partir de 599 euros, les OLED à partir de 1 349 euros, les Micro RGB à partir de 1 399 euros et The Frame Pro à partir de 1 699 euros. Les Neo QLED 8K démarrent à 9 999 euros.

Ces tarifs confirment une stratégie très segmentée. Samsung veut couvrir aussi bien le téléviseur familial accessible que le très grand écran premium, en passant par les modèles décoratifs et les configurations home cinéma.

Ce qu’il faut retenir

La nouvelle gamme de TV Samsung 2026 met l’intelligence artificielle au cœur de l’expérience, avec Vision AI Companion, AI Upscaling Pro et des fonctions dédiées au sport. Les technologies Micro RGB, OLED, Neo QLED et Mini LED permettent de couvrir plusieurs usages et budgets. The Frame Pro conserve son rôle de téléviseur design, tandis que les barres de son Q-Series renforcent l’écosystème home cinéma.

Positionnement sur le marché

Samsung vise ici l’ensemble du marché TV, du milieu de gamme au très haut de gamme. Les Mini LED et Neo QLED 4K s’adressent aux foyers cherchant un téléviseur moderne sans atteindre les prix des modèles premium. Les OLED, Micro RGB et Neo QLED 8K ciblent davantage les utilisateurs exigeants, les grands salons et les installations home cinéma.

Face à LG sur l’OLED, Sony sur le traitement d’image ou TCL et Hisense sur les grands écrans Mini LED, Samsung répond avec une gamme très large et un discours centré sur l’intelligence artificielle. Le constructeur ne se contente plus de parler de dalle ou de définition : il met en avant l’usage, les contenus et l’intégration dans le quotidien.

FAQ : Nouvelle gamme de TV Samsung

Quelle est la principale nouveauté de la nouvelle gamme de TV Samsung ?

La principale nouveauté est Vision AI Companion, un assistant intelligent intégré au téléviseur. Il combine notamment Bixby et Microsoft Copilot pour enrichir les recommandations et certains usages du quotidien.

Quels types de téléviseurs sont inclus dans la gamme 2026 ?

La gamme comprend des modèles Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED, UHD et The Frame Pro. Samsung couvre ainsi plusieurs niveaux de prix et différents usages.

Quel est le prix de départ des nouveaux téléviseurs Samsung ?

Les Mini LED démarrent à 499 euros en prix recommandé. Les Neo QLED 4K commencent à 599 euros, tandis que les OLED sont annoncés à partir de 1 349 euros.

Quand sortent les nouveaux téléviseurs Samsung 2026 ?

Les premiers modèles arrivent à partir de la fin mai 2026, dont les Micro RGB, Neo QLED 4K et The Frame Pro. Les OLED et Mini LED sont prévus début juin, les Neo QLED 8K à partir de juillet.

La gamme est-elle pensée pour le jeu vidéo ?

Certains modèles Mini LED, comme les M80H et M90H, intègrent Motion Xcelerator 144Hz. Cette fonction vise une meilleure fluidité sur les contenus rapides et les jeux compatibles.

Récapitulatif technique

Puissance : non communiquée pour les téléviseurs

Batterie : non concerné

Autonomie : non concerné

Technologies d’image : Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED, UHD

Processeur : NQ4 AI Gen2 sur certains modèles Mini LED

Fonctions IA : Vision AI Companion, AI Upscaling Pro, AI Soccer, AI Sound Controller Pro

Audio : barres de son Q-Series, HW-Q990H en 11.1.4 canaux, Sound Elevation

Gaming : Motion Xcelerator 144Hz sur certains modèles

Connectivité : Google Cast et Google Photos sur certains modèles 2026

Disponibilité : fin mai, début juin ou juillet 2026 selon les gammes

Prix recommandés : de 499 euros à 9 999 euros selon les familles de produits

En résumé

La nouvelle gamme de TV Samsung 2026 place l’IA au centre du téléviseur, avec Vision AI Companion et plusieurs fonctions d’amélioration de l’image et du son. Samsung couvre un large marché, du Mini LED accessible au Neo QLED 8K très haut de gamme. Les prix débutent à 499 euros pour les Mini LED et montent jusqu’à 9 999 euros pour les Neo QLED 8K.

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