MOVA impressionne à Hambourg : robots piscine, TV outdoor, barbecue connecté… la marque change de dimension.

Présente à Hambourg pour dévoiler ses nouveautés 2026, MOVA a clairement marqué les esprits. Si la marque est déjà reconnue pour ses robots aspirateurs laveurs premium, elle montre aujourd’hui une ambition bien plus large : devenir un acteur incontournable de la maison intelligente dans son ensemble.

Au programme : nouveau robot aspirateur ultra haut de gamme, robots de piscine intelligents, téléviseur extérieur ultra lumineux et même barbecues connectés. Oui, MOVA voit désormais beaucoup plus grand.

MOVA V70 Ultra Complete : le nettoyage premium entre puissance et écologie

Vedette de cette présentation, le MOVA V70 Ultra Complete pousse encore plus loin la vision du nettoyage automatisé haut de gamme.

A relire : Test : MOVA M50 Ultra Le segment des aspirateurs laveurs « Wet & Dry » est en pleine mutation, porté par une course à la puissance et à l’ergonomie. Dernier-né de la marque MOVA , le MOVA M50 Ultra…

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Ce nouveau modèle embarque :

• 40 000 Pa d’aspiration

• Système de lavage FlexiPress™ rotatif à 300 tr/min

• Franchissement d’obstacles jusqu’à 8 cm via StepMaster™ 2.0

• Navigation intelligente avec IA

• Nouveau système EcoCycle™ Dust Collector

Mais la vraie nouveauté, c’est justement ce collecteur sans sac réutilisable. MOVA abandonne ici les sacs jetables traditionnels au profit d’une solution plus durable, plus économique et plus écologique.

Un vrai signal envoyé au marché : la performance peut désormais rimer avec responsabilité.

MOVA se lance dans les robots piscine

Autre surprise du salon : MOVA arrive sur le marché des robots nettoyeurs de piscine, avec deux modèles déjà très ambitieux.

Rover X10 : le modèle premium

Le Rover X10 promet un nettoyage complet, de la surface jusqu’au fond du bassin.

Caractéristiques annoncées :

• Système 7-en-1 OMNI Clean

• Aspiration jusqu’à 38 000 LPH

• Cartographie 360° AquaScan™

• Navigation intelligente PoolNavi™

• Adaptation aux formes complexes

• Technologie AquaSonar™

Un modèle clairement positionné sur le segment premium.

Diver A10 : l’IA au service de la piscine

Plus accessible, le Diver A10 mise sur l’intelligence embarquée :

• Aspiration 22 700 LPH

• Jusqu’à 240 minutes d’autonomie

• Détection des bords via EdgePulse™

• Double brossage ligne d’eau

• Filtration 3,5 litres

• 8 modes de nettoyage

Un robot pensé pour simplifier l’entretien sans compromis.

Solara M1 55W : MOVA dévoile une TV extérieure

C’est probablement l’annonce la plus inattendue : MOVA lance aussi un téléviseur conçu pour l’extérieur.

Solara M1 55W :

• Écran 55 pouces

• Définition 4K UHD

• Luminosité 2 000 nits

• Protection IP66

• Résistance aux chocs IK10

• Système webOS

Idéal pour une terrasse, un jardin, un pool house ou une cuisine d’été.

TrueSmoke MAX et Lite : place au barbecue connecté

Oui, MOVA se lance aussi dans les grills à pellets intelligents.

TrueSmoke MAX Pellet Grill

• Grande surface de cuisson

• Contrôle électronique Plug & Play

• Température précise

• Utilisation simplifiée

TrueSmoke Lite Pellet Grill

• Format plus compact

• Pilotage via application mobile

• Sonde de cuisson intégrée

• Conçu pour les repas familiaux

Une diversification étonnante… mais cohérente dans une logique lifestyle.

MOVA ne vend plus des produits… mais un univers complet

Ce lancement à Hambourg confirme une évolution majeure : MOVA ne veut plus seulement être un spécialiste du nettoyage.

La marque construit désormais un écosystème premium autour de la maison moderne, capable de couvrir :

• L’entretien intérieur

• La piscine

• Les loisirs extérieurs

• La cuisine outdoor

• Le confort connecté

Notre avis

MOVA impressionne par la vitesse de son expansion. Là où d’autres marques restent focalisées sur une seule catégorie, MOVA multiplie les lancements avec une vraie cohérence technologique.

Si les prix restent compétitifs et la qualité au rendez-vous, la marque pourrait rapidement devenir un acteur incontournable du smart home premium.

Une chose est sûre : Hambourg marque un tournant pour MOVA.

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