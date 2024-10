Android 15 : tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle version de Google

L’arrivée d’Android 15 marque une nouvelle étape importante pour les systèmes d’exploitation mobiles. Google introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités pour renforcer la sécurité et l’expérience utilisateur.

Google étoffe son catalogue avec Android 15, en améliorant la productivité des appareils et en renforçant la protection des données privées.

Android 15 : des nouveautés en matière de sécurité et de protection des données

Avec Android 15, Google enrichit sa gamme en introduisant des fonctions de sécurité avancées, notamment une meilleure gestion des permissions pour les applications et un système de protection contre le vol. Ces innovations permettent de protéger les informations sensibles de manière plus efficace, étoffant ainsi l’assortiment de fonctionnalités liées à la protection des données personnelles.

A relire : Du Bluetooth automatique sur Android 15 ? Android 15 est-il en passe de faire évoluer l’usage des technologies sans fil sur nos smartphones. Selon certaines infos, la future version d’Android pourrait s’équiper d’un mode « Bluetooth automatique ».

Android 15, Productivité et multitâche optimisés pour les appareils pliables et tablettes

Google élargit son offre de produits avec Android 15, en améliorant la productivité des utilisateurs d’appareils pliables et de tablettes. L’interface a été repensée pour une navigation plus fluide et une meilleure utilisation des grands écrans, permettant de tirer parti du multitâche et des espaces de travail personnalisés.

Photographie et connectivité renforcées

La marque ajoute de nouveaux modèles de fonctionnalités photographiques avec Android 15. Les utilisateurs pourront profiter d’une amélioration notable des outils de retouche et d’optimisation des images, ainsi que de nouvelles options de connectivité, incluant la possibilité d’utiliser la connectivité par satellite pour assurer une liaison en cas d’urgence. La connectivité globale est donc optimisée, élargissant la sélection des services offerts par Google.

Fonctionnalités avancées pour la messagerie et l’authentification

Avec Android 15, Google propose de nouvelles variantes d’outils pour la messagerie et l’authentification. L’intégration des Passkeys simplifie la connexion à diverses plateformes sans recourir aux mots de passe traditionnels, augmentant ainsi la sécurité des comptes utilisateurs tout en améliorant l’expérience globale d’utilisation.

Date de sortie et disponibilité d’Android 15

Android 15 sera disponible progressivement sur une variété d’appareils au cours des prochains mois. Google n’a pas encore annoncé de prix spécifique, car la mise à jour sera distribuée directement aux appareils compatibles.

Android 15 d’abord disponible sur les appareils Google

Android 15 sera initialement déployé sur les appareils de Google, notamment les derniers smartphones de la gamme Pixel. Ces appareils seront les premiers à bénéficier des nouvelles fonctionnalités et améliorations apportées par Android 15, avant une extension progressive aux autres modèles compatibles.

Récapitulatif technique

Système de protection avancée contre le vol

Gestion améliorée des permissions pour les applications

Interface optimisée pour appareils pliables et tablettes

Amélioration des outils de retouche et connectivité par satellite

Intégration des Passkeys pour une authentification simplifiée

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.