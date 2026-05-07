Motorola moto g47, moto g37 power et moto g37 : une nouvelle génération 5G axée sur l’autonomie et la robustesse

Motorola renouvelle sa gamme de smartphones abordables avec les moto g47, moto g37 power et moto g37. Ces trois nouveaux modèles misent sur la 5G, une autonomie renforcée, des écrans fluides à 120 Hz et une conception plus résistante. Avec cette nouvelle série, Motorola cherche à répondre aux usages quotidiens tout en renforçant les capacités photo et multimédia de ses appareils.

Le constructeur poursuit également sa stratégie sur le segment milieu de gamme en étoffant sa famille moto g. Cette génération met davantage l’accent sur la durabilité, l’expérience logicielle et l’autonomie, tout en conservant des tarifs relativement accessibles pour le marché européen.

Le moto g47 mise sur la photographie mobile

Le moto g47 est le modèle le plus orienté photo de cette nouvelle gamme. Motorola intègre ici un capteur principal de 108 mégapixels capable de produire des clichés détaillés, notamment en basse lumière grâce à la technologie Quad Pixel.

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Le smartphone propose aussi un zoom 3x sans perte de qualité ainsi qu’un objectif macro destiné aux prises de vue rapprochées. Motorola ajoute plusieurs fonctions basées sur l’IA, comme la détection automatique des sourires ou différents modes portrait.

À l’avant, le capteur selfie exploite également la technologie Quad Pixel afin d’améliorer la luminosité et le niveau de détail des autoportraits.

Un écran 120 Hz et une expérience multimédia renforcée

Les trois modèles partagent un écran Full HD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce choix permet d’obtenir une navigation plus fluide dans l’interface Android, notamment lors du défilement ou du gaming.

Motorola renforce également la partie audio avec des haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos et Volume Boost. Les moto g37 power et moto g37 ajoutent en plus la compatibilité Hi-Res Audio pour améliorer l’écoute au casque.

Le constructeur cherche clairement à renforcer l’expérience multimédia sur cette génération, un point devenu central dans cette catégorie de prix.

Une autonomie très importante sur le moto g37 power

Le moto g37 power se distingue principalement par sa batterie de 7000 mAh. Motorola cible ici les utilisateurs intensifs qui souhaitent limiter les recharges fréquentes.

Selon la marque, cette capacité doit permettre de tenir largement une journée complète de streaming, navigation ou appels. La recharge rapide TurboPower 30W est également présente pour récupérer rapidement plusieurs heures d’autonomie.

Le moto g47 et le moto g37 embarquent de leur côté une batterie de 5200 mAh compatible avec la recharge rapide TurboPower.

Cette stratégie montre que Motorola continue de privilégier les grosses batteries sur sa gamme moto g, un élément souvent recherché par les utilisateurs du milieu de gamme.

Des performances basées sur les puces MediaTek Dimensity

Les trois smartphones reposent sur un processeur MediaTek Dimensity compatible 5G. Motorola ne précise pas encore la référence exacte des puces utilisées, mais promet une expérience fluide pour les usages quotidiens.

Le moto g47 et le moto g37 power peuvent atteindre jusqu’à 24 Go de RAM grâce à la fonction RAM Boost, qui utilise une partie du stockage comme mémoire virtuelle.

Le moto g37 peut quant à lui monter jusqu’à 12 Go de RAM virtuelle. Cette approche devient courante sur le segment afin d’améliorer le multitâche sans augmenter fortement les coûts matériels.

La connectivité 5G est évidemment intégrée sur l’ensemble de la gamme.

Motorola renforce la durabilité de sa gamme moto g

Motorola met également en avant la robustesse de cette nouvelle génération. Les trois appareils disposent d’une certification IP64 contre les éclaboussures et la poussière.

Le constructeur annonce aussi une conformité à la norme militaire MIL-STD-810H, utilisée pour évaluer la résistance aux chocs et aux conditions difficiles.

Le verre Gorilla Glass 7i vient compléter la protection de l’écran contre les rayures et certaines chutes du quotidien.

Cette orientation vers une meilleure durabilité devient un argument de plus en plus important sur le marché des smartphones Android de milieu de gamme.

Hello UX, Moto Secure et les fonctions Google intégrées

Motorola conserve son approche logicielle relativement proche d’Android stock avec Hello UX. Les utilisateurs peuvent personnaliser leur interface tout en profitant d’une expérience assez légère.

La marque met aussi en avant Moto Secure pour renforcer la sécurité et la confidentialité des données.

Les nouveaux smartphones bénéficient également de fonctionnalités Google comme Gemini et Circle to Search, désormais largement déployées sur Android.

Prix et disponibilité des moto g47, moto g37 power et moto g37

Les nouveaux smartphones Motorola seront disponibles dans le Benelux à partir du début du mois de mai 2026.

Les prix annoncés sont les suivants :

moto g47 8/128 Go : 319,99 €

moto g37 power 4/256 Go : 279,99 €

moto g37 4/128 Go : 249,99 €

Motorola proposera plusieurs coloris développés avec le Pantone Colour Institute, dont PANTONE Capri, PANTONE Fuchsia Red ou encore PANTONE Nautical Blue.

Ce qu’il faut retenir

Les moto g47, moto g37 power et moto g37 renforcent la stratégie milieu de gamme de Motorola avec la 5G, des écrans 120 Hz et une conception plus robuste.

Le moto g47 se concentre davantage sur la photographie grâce à son capteur 108 MP, tandis que le moto g37 power mise sur une très grande batterie de 7000 mAh.

Les trois modèles conservent des fonctionnalités multimédias complètes avec Dolby Atmos, TurboPower et des puces MediaTek Dimensity compatibles 5G.

Motorola cherche aussi à améliorer la durabilité avec IP64, Gorilla Glass 7i et certification MIL-STD-810H.

Positionnement sur le marché

Avec cette nouvelle série, Motorola vise directement le segment des smartphones Android milieu de gamme accessibles.

Le moto g47 vient concurrencer des modèles comme les Samsung Galaxy A, Redmi Note ou Realme de même catégorie, notamment sur la photographie.

Le moto g37 power cible surtout les utilisateurs recherchant une autonomie très importante, tandis que le moto g37 reste une proposition plus équilibrée pour un usage quotidien.

La stratégie tarifaire de Motorola reste relativement agressive face aux autres constructeurs Android présents en Europe.

FAQ : Motorola moto g47, moto g37 power et moto g37

Quelle est l’autonomie du moto g37 power ?

Le smartphone embarque une batterie de 7000 mAh conçue pour tenir largement une journée complète d’utilisation intensive.

Le moto g47 est-il compatible 5G ?

Oui, le moto g47 dispose d’un processeur MediaTek Dimensity compatible avec la connectivité 5G.

Quel est le prix du moto g47 ?

Le prix conseillé du moto g47 en version 8/128 Go est fixé à 319,99 €.

Les nouveaux moto g sont-ils résistants à l’eau ?

Les trois modèles disposent d’une certification IP64 contre les éclaboussures et la poussière.

Quel smartphone dispose du meilleur appareil photo ?

Le moto g47 est le modèle le plus orienté photographie avec son capteur principal de 108 mégapixels.

Récapitulatif technique

Écran Full HD+ 6,67 pouces 120 Hz

Compatibilité 5G

Processeurs MediaTek Dimensity

Batterie 5200 mAh sur moto g47 et moto g37

Batterie 7000 mAh sur moto g37 power

Recharge rapide TurboPower 30W

Capteur photo 108 MP sur moto g47

Capteur photo 50 MP sur moto g37 power et moto g37

Dolby Atmos et haut-parleurs stéréo

Gorilla Glass 7i

Certification IP64

Norme MIL-STD-810H

Fonctions Google Gemini et Circle to Search

En résumé

Motorola renouvelle sa gamme moto g avec trois smartphones 5G misant sur l’autonomie, la fluidité et la robustesse. Le moto g47 se distingue par sa partie photo 108 MP, tandis que le moto g37 power privilégie une batterie massive de 7000 mAh. Les trois modèles adoptent un écran 120 Hz et une conception renforcée adaptée à un usage quotidien.

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