Google Fitbit Air : prix, autonomie et nouveautés du bracelet connecté pensé pour Google Health

Google officialise le Google Fitbit Air, un nouveau bracelet d’activité proposé à 99,99 euros en précommande sur le Google Store. Ce modèle mise sur un format discret, une autonomie annoncée jusqu’à une semaine, un suivi santé continu et une intégration renforcée avec Google Health Premium, dont le coaching personnalisé conçu avec Gemini doit arriver le 26 mai.

Avec Fitbit, Google poursuit sa stratégie dans les objets connectés dédiés au suivi de la forme et du sommeil. La marque étoffe son catalogue entre montres Pixel Watch, bracelets d’activité et services de santé connectée. Le Google Fitbit Air se positionne comme une porte d’entrée plus légère et plus accessible que les montres connectées complètes.

Un design fin pour un suivi discret au quotidien

Le Google Fitbit Air reprend l’idée d’un bracelet d’activité simple, pensé pour être porté toute la journée, y compris pendant le sommeil. Google met en avant un design fin, léger et silencieux, avec un ajustement présenté comme précis au poignet. L’objectif est clair : proposer un produit moins visible qu’une montre connectée, mais suffisamment complet pour suivre les principaux indicateurs de forme.

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Ce choix de format vise surtout les utilisateurs qui veulent mesurer leur activité sans multiplier les notifications ou l’encombrement. Le bracelet peut ainsi accompagner une séance de sport, une journée de travail ou une nuit de sommeil, sans chercher à remplacer totalement une Pixel Watch.

Suivi santé : les indicateurs essentiels sont présents

Google annonce un suivi continu 24 h/24 et 7 j/7, avec des capteurs destinés à collecter les données de bien-être au fil de la journée. Le forfait de base de Google Health associé au bracelet comprend le nombre de pas, les calories, la distance, la charge cardiaque et des données liées à l’aptitude physique.

Le suivi du sommeil fait aussi partie des fonctions mises en avant, avec un score de sommeil, les phases, la durée et le rythme de sommeil. Côté santé, Google mentionne la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et l’oxygène dans le sang, ou SpO2. Ces mesures restent destinées au bien-être et ne remplacent pas un dispositif médical.

Jusqu’à une semaine d’autonomie annoncée

L’un des points importants du Google Fitbit Air concerne son autonomie. Google annonce jusqu’à une semaine d’utilisation, un chiffre cohérent avec le positionnement d’un bracelet d’activité plutôt qu’une montre connectée à écran riche et applications nombreuses.

La capacité exacte de la batterie n’est pas communiquée sur la page française consultée. Les modalités de recharge ne sont pas détaillées non plus. Il faut donc rester prudent sur le temps de charge, le type de câble utilisé ou l’impact du suivi continu sur l’autonomie réelle. Comme toujours sur ce segment, l’usage quotidien peut varier selon les capteurs activés, la fréquence de synchronisation et les fonctions de suivi utilisées.

Google Health et Gemini au centre de l’expérience

La principale nouveauté logicielle vient de l’intégration de Google Health Premium et de Coach Google Health, un service conçu avec Gemini. Google présente ce coach comme un outil capable de proposer des conseils personnalisés, des programmes de remise en forme adaptatifs et des informations liées au sommeil ou à la récupération.

Le fabricant indique que trois mois d’abonnement à Google Health Premium sont inclus sans frais au lancement. L’entraînement personnalisé et modulable conçu avec Gemini est annoncé comme disponible le 26 mai. Cette dimension IA donne au bracelet une orientation plus servicielle : le produit ne se limite pas à mesurer, il doit aussi interpréter les données et guider l’utilisateur.

Une application Google Health qui prend le relais

Pour utiliser le bracelet, Google indique qu’il faut installer l’application Google Health sur un appareil compatible. La page précise une compatibilité avec Android 11.0 ou version ultérieure, ainsi qu’avec iOS 16.4 ou version ultérieure. Un compte Google est nécessaire pour configurer et associer le bracelet.

Autre point notable : Google explique que l’application Google Health remplace l’application Fitbit. Pour les utilisateurs ayant déjà Fitbit installée, celle-ci doit être remplacée automatiquement par Google Health lors d’une prochaine mise à jour logicielle. C’est un signal important dans la stratégie de Google, qui simplifie progressivement son écosystème santé autour d’une application unifiée.

Bracelets interchangeables et personnalisation

Le Google Fitbit Air peut être personnalisé avec différents bracelets interchangeables, vendus séparément. Google met notamment en avant des bracelets résistants à l’eau et à la transpiration, conçus en silicone, ainsi que plusieurs couleurs comme Bleu Ciel, Corail, Quartz Gris, Porcelaine ou Noir Volcanique.

Cette personnalisation renforce l’usage quotidien du produit. Un bracelet d’activité doit être suffisamment confortable pour rester au poignet plusieurs jours, mais aussi assez sobre pour passer du sport au bureau. Google insiste donc sur la combinaison entre confort, résistance et style, sans transformer le produit en accessoire de mode premium.

Prix, disponibilité et offre de lancement

Le prix français du Google Fitbit Air est fixé à 99,99 euros. Le Google Store propose aussi un paiement en trois mensualités de 33,33 euros. Une offre de lancement permet de recevoir un crédit Google Store de 45 euros à utiliser lors d’un prochain achat, valable jusqu’au 31 mai selon la page consultée.

À ce tarif, Google cible clairement le segment des bracelets connectés abordables. Le produit reste moins coûteux qu’une montre connectée avancée, mais il s’appuie sur des services logiciels qui peuvent devenir centraux dans l’expérience, notamment avec Google Health Premium.

Ce qu’il faut retenir

Le Google Fitbit Air est un bracelet d’activité léger, vendu 99,99 euros, qui mise sur le suivi santé continu et une autonomie annoncée jusqu’à une semaine. Sa principale évolution vient de l’intégration avec Google Health et du coaching personnalisé conçu avec Gemini. Google n’a pas encore détaillé la capacité de batterie ni les caractéristiques précises de recharge. Le produit se positionne comme une alternative simple aux montres connectées plus complètes.

Positionnement sur le marché

Le Google Fitbit Air arrive sur un segment très concurrentiel, celui des bracelets d’activité à moins de 100 euros. Il fait face à des modèles comme les Xiaomi Smart Band, Huawei Band ou certains bracelets Garmin d’entrée de gamme. Sa différence tient moins à la fiche technique brute qu’à l’intégration avec Google Health, Gemini et l’écosystème Google.

Le public cible semble assez large : utilisateurs Android, sportifs occasionnels, personnes cherchant un suivi du sommeil ou de la fréquence cardiaque, et acheteurs qui ne veulent pas porter une montre connectée complète. Pour Google, ce bracelet sert aussi de point d’entrée vers ses services de santé connectée.

FAQ : Google Fitbit Air

Quelle est l’autonomie du Google Fitbit Air ?

Google annonce jusqu’à une semaine d’autonomie. La durée réelle dépendra de l’usage, du suivi activé et de la fréquence de synchronisation.

Quel est le prix du Google Fitbit Air ?

Le prix affiché en France est de 99,99 euros sur le Google Store. Un paiement en trois mensualités est également proposé.

Quelle batterie utilise le Google Fitbit Air ?

Google ne communique pas la capacité exacte de la batterie sur la page produit française consultée. Seule l’autonomie maximale annoncée, jusqu’à une semaine, est indiquée.

Le Google Fitbit Air fonctionne-t-il avec iPhone ?

Oui, Google indique une compatibilité avec iOS 16.4 ou version ultérieure. Le bracelet fonctionne aussi avec Android 11.0 ou version ultérieure.

Faut-il utiliser Google Health ?

Oui, Google indique que l’application Google Health est nécessaire pour configurer et utiliser le bracelet. L’application Fitbit doit être remplacée par Google Health lors d’une mise à jour logicielle.

Récapitulatif technique

Puissance : non communiquée

Batterie : capacité non communiquée

Autonomie : jusqu’à une semaine

Recharge : caractéristiques non précisées

Prix : 99,99 euros

Compatibilité : Android 11.0 ou version ultérieure, iOS 16.4 ou version ultérieure

Suivi activité : pas, calories, distance, charge cardiaque, aptitude

Suivi santé : fréquence cardiaque, variabilité cardiaque, fréquence respiratoire, SpO2

Sommeil : score, durée, rythme et phases de sommeil

Technologies : Google Health, Google Health Premium, Coach Google Health conçu avec Gemini

Personnalisation : bracelets interchangeables vendus séparément

En résumé

Le Google Fitbit Air est un bracelet connecté à 99,99 euros centré sur le suivi de l’activité, du sommeil et de la santé quotidienne. Il promet jusqu’à une semaine d’autonomie et introduit une expérience Google Health renforcée par Gemini. Son intérêt dépendra surtout de la qualité du coaching personnalisé et de l’intégration logicielle proposée par Google.

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