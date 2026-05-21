Sony 1000X THE COLLEXION : le casque audio premium célèbre les 10 ans de la gamme 1000X

Sony profite du dixième anniversaire de sa célèbre série 1000X pour dévoiler le Sony 1000X THE COLLEXION, un nouveau casque audio premium qui mise autant sur le design que sur la qualité sonore. Avec cette édition haut de gamme, le constructeur japonais veut aller plus loin dans l’expérience utilisateur, en associant réduction de bruit avancée, matériaux premium et technologies audio immersives.

Le lancement du Sony 1000X THE COLLEXION illustre également l’évolution de la stratégie audio de Sony. La marque étoffe son catalogue premium tout en renforçant l’identité de la série 1000X, devenue une référence sur le marché des casques Bluetooth à réduction de bruit. En parallèle, Sony introduit aussi une nouvelle finition Sandstone pour le WH-1000XM6.

Un design premium pensé pour le confort longue durée

Avec le Sony 1000X THE COLLEXION, le constructeur met clairement l’accent sur la finition. L’arceau associe métal haut de gamme, surface mate et détails brillants afin de proposer une esthétique plus luxueuse que les précédents modèles de la gamme.

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Sony indique que plusieurs éléments sont finalisés à la main par des artisans spécialisés. Le casque utilise également un cuir synthétique développé pendant deux ans afin d’améliorer le confort et la sensation au toucher.

Le casque sera disponible en deux finitions : Platinum et Black. Les larges coussinets ainsi que l’arceau élargi doivent permettre une meilleure répartition du poids durant les longues sessions d’écoute.

Une qualité sonore pensée pour les audiophiles

Sony conserve l’ADN audio de la série avec une scène sonore immersive et détaillée. Le Sony 1000X THE COLLEXION embarque un nouveau driver conçu pour améliorer la séparation des instruments et des voix.

Le constructeur explique avoir travaillé avec des ingénieurs mastering récompensés aux GRAMMY Awards afin d’obtenir une restitution plus naturelle et plus équilibrée. L’objectif est de préserver l’intention originale des artistes tout en offrant une écoute plus riche.

Le casque devient également le premier modèle à intégrer la technologie DSEE Ultimate avec Edge-AI. Cette solution améliore en temps réel les fichiers audio compressés afin de restaurer certains détails perdus lors de la compression.

Le 360 Upmix renforce l’immersion audio

Le Sony 1000X THE COLLEXION mise aussi sur les contenus immersifs avec l’intégration de nouveaux modes 360 Upmix. Sony propose trois profils distincts : Music, Cinema et Game.

Cette technologie transforme les contenus stéréo classiques en une expérience audio plus enveloppante. Films, musique et jeux vidéo profitent ainsi d’une spatialisation plus large afin de donner l’impression d’être au cœur de la scène sonore.

Le bouton Listening Mode permet de basculer rapidement entre les différents profils audio directement depuis le casque.

Une réduction de bruit héritée du WH-1000XM6

Sony reprend ici plusieurs technologies présentes sur le WH-1000XM6, notamment le système Multi-Noise Sensor utilisant 12 microphones.

Le casque s’appuie également sur l’Adaptive NC Optimizer, capable d’ajuster automatiquement la réduction de bruit selon l’environnement sonore. Cette approche doit permettre une isolation plus efficace dans les transports, les bureaux ou les environnements urbains.

Sony conserve aussi les fonctionnalités qui ont contribué au succès de la gamme :

qualité d’appel améliorée ;

commandes intuitives ;

connectivité Bluetooth fluide ;

autonomie pouvant atteindre 24 heures avec réduction de bruit activée.

Sony met aussi l’accent sur la durabilité

Le fabricant japonais poursuit également sa stratégie environnementale avec l’utilisation d’environ 25 % de plastique recyclé sur certaines parties du produit.

L’emballage du Sony 1000X THE COLLEXION est par ailleurs conçu sans plastique afin de limiter l’impact environnemental du produit. Sony précise également avoir travaillé l’accessibilité avec un étui magnétique simplifié et des marquages gauche/droite plus visibles.

Arno Kantelberg devient ambassadeur de la gamme

Sony accompagne ce lancement avec la nomination d’Arno Kantelberg comme Brand Ambassador du 1000X THE COLLEXION.

Journaliste et expert du design, Arno Kantelberg met notamment en avant la qualité des matériaux et la précision sonore du casque. Cette collaboration illustre la volonté de Sony de positionner davantage la série 1000X comme un produit premium mêlant technologie et esthétique.

Le WH-1000XM6 accueille une nouvelle couleur Sandstone

En parallèle du lancement du Sony 1000X THE COLLEXION, Sony annonce également une nouvelle finition Sandstone pour le WH-1000XM6.

Cette nouvelle teinte plus chaleureuse vient compléter les coloris déjà disponibles et permet au constructeur d’élargir les possibilités de personnalisation pour les utilisateurs.

Ce qu’il faut retenir

Le Sony 1000X THE COLLEXION célèbre les dix ans de la série 1000X avec une approche plus premium centrée sur le design et le confort.

Le casque combine réduction de bruit avancée, nouveaux modes audio immersifs et traitement DSEE Ultimate alimenté par l’IA.

Sony conserve l’autonomie de 24 heures et les technologies du WH-1000XM6 tout en améliorant les matériaux et la finition.

Le modèle sera disponible dès mai 2026 au prix conseillé de 630 euros.

Positionnement sur le marché

Avec le Sony 1000X THE COLLEXION, Sony vise clairement le segment premium du casque Bluetooth à réduction de bruit.

Le modèle se positionne face à des références comme les casques haut de gamme de Bose, Apple ou Sennheiser, tout en cherchant à séduire les utilisateurs sensibles au design et à la qualité de fabrication.

Sony cible ici les amateurs de musique, les voyageurs fréquents et les utilisateurs recherchant un casque à la fois performant et élégant.

FAQ : Sony 1000X THE COLLEXION

Quelle est l’autonomie du Sony 1000X THE COLLEXION ?

Sony annonce jusqu’à 24 heures d’autonomie avec réduction de bruit active et Bluetooth activé. L’autonomie peut atteindre 32 heures sans ANC.

Quel est le prix du Sony 1000X THE COLLEXION ?

Le casque sera commercialisé à partir de mai 2026 au prix conseillé de 630 euros.

Le casque utilise-t-il la réduction de bruit du WH-1000XM6 ?

Oui, Sony reprend les technologies du WH-1000XM6 avec le système Multi-Noise Sensor et l’Adaptive NC Optimizer.

Quels coloris seront disponibles ?

Le Sony 1000X THE COLLEXION sera proposé en Platinum et Black.

Quelles sont les nouveautés audio principales ?

Le casque intègre un nouveau driver, la technologie DSEE Ultimate avec Edge-AI ainsi que les nouveaux modes 360 Upmix Music, Cinema et Game.

Récapitulatif technique

Réduction de bruit : Multi-Noise Sensor avec 12 microphones

: Multi-Noise Sensor avec 12 microphones Technologie audio : DSEE Ultimate avec Edge-AI

: DSEE Ultimate avec Edge-AI Modes immersifs : 360 Upmix Music, Cinema et Game

: 360 Upmix Music, Cinema et Game Autonomie : jusqu’à 24 heures avec ANC

: jusqu’à 24 heures avec ANC Connectivité : Bluetooth

: Bluetooth Matériaux : métal premium et cuir synthétique

: métal premium et cuir synthétique Coloris : Platinum et Black

: Platinum et Black Prix : 630 euros

: 630 euros Disponibilité : mai 2026

En résumé

Le Sony 1000X THE COLLEXION marque les dix ans de la série 1000X avec une approche plus premium. Sony combine ici design raffiné, réduction de bruit avancée et technologies audio immersives. Le casque vise clairement le segment haut de gamme avec un tarif fixé à 630 euros.

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