Test : Google Pixel 9 Pro Fold

Dans cet article, nous allons découvrir le Google Pixel 9 Pro Fold. Il s’agit du premier modèle pliable de la série Pixel 9 de Google, conçu pour offrir une expérience de navigation et de multitâche immersive grâce à son écran principal de 8 pouces. Nous allons voir en détails ce qu’il vaut.

Préambule.

Les smartphones Google Pixel sont conçus pour offrir une intégration fluide entre matériel et logiciel, mettant en avant des outils comme Google Assistant et des technologies de photographie avancée. La gamme se distingue par des fonctionnalités de traitement d’image de haute qualité et des mises à jour rapides d’Android pour une sécurité et des performances optimales. Avec les dernières versions, Google continue de proposer des innovations basées sur l’intelligence artificielle pour une expérience utilisateur premium.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Appareils photo :

Capteur principal : 48 MP (f/1.7)

Téléobjectif : 10,8 MP (f/3.1), zoom optique 5x

Ultra grand-angle : 10,5 MP (f/2.2)

Capteur frontal : 10 MP

Déplié : 155,2 x 150,2 x 5,1 mm ; Plié : 155,2 x 77,1 x 10,5 mm

Poids : 257 g

Matériaux : Verre Gorilla Glass Victus 2, cadre en aluminium

: IPX8 Écran :

Écran interne pliable LTPO OLED de 8,0 pouces, 120 Hz, HDR10+

Écran de couverture OLED de 6,3 pouces, 120 Hz, Gorilla Glass Victus 2

Google Tensor G4, Octa-core (1×3.1 GHz Cortex-X4)

GPU : Mali-G715 MC7

RAM : 16 Go

Stockage interne : 256 Go ou 512 Go, sans slot SD

Haut-parleurs stéréo, audio haute résolution

Pas de prise jack 3,5 mm

Wi-Fi 6E/7, Bluetooth 5.3, USB Type-C 3.2

GPS, NFC

Capacité : 4 650 mAh, non amovible

Charge rapide 21 W, charge sans fil 7,5 W

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Le smartphone

Un câble USB-C

Un manuel d’utilisation

Installation / Configuration.

L’installation de la configuration n’a rien de particulier, comme tout Android, il suffit de connecter son compte google, configurer le WIFI et suivre les instructions.

Test / Utilisation.

Mesures.

Des scores assez logiquement impressionnants sur Antutu !

Performances.

Le Google Pixel 9 Pro Fold impressionne par ses performances, avec le processeur Tensor G4 et ses 16 Go de RAM, un combo gagnant qui garanti une grande fluidité dans les applications et les jeux. Bien que le Tensor G4 ne semble à la hauteur des puces Snapdragon les plus récentes, il excelle dans l’optimisation de l’efficacité énergétique et de l’intelligence artificielle, comme en témoignent des fonctions de traitement d’image avancées. L’autonomie reste convenable malgré une batterie de capacité légèrement inférieure aux standards actuels, mais la recharge rapide reste limitée à 21 W, ce qui est un point faible comparé à des concurrents comme le OnePlus Open ou les Xiaomi haut de gamme.

Utilisation.

Le Google Pixel 9 Pro Fold offre un côté assez intéressant, il s’agit du côté plaint. Ce qui apporte une fléxibilité et une nouvelle manière d’utiliser le smartphone, où on rapproche d’une tablette.

L’interface du Pixel 9 Pro Fold est conçue pour tirer pleinement profit de l’écran pliable. Lorsqu’il est déplié, l’écran principal de 8 pouces permet un affichage assez intéressant, idéal pour le multitâche avec des applications côte à côte, ou pour le streaming de vidéos en plein écran. Une fois déplié, le smartphone se transforme en tablette, une nouvelle approche un peu perturbante mais c’est une question d’habitude . L’interface propose également des ajustements automatiques en fonction de la position de l’écran, garantissant une transition fluide entre les modes téléphone et tablette.

Ce côté pliant représente l’un de ses points forts : en position fermée, l’appareil fonctionne comme un smartphone traditionnel avec un écran externe pratique pour les appels, les notifications rapides, et les interactions basiques. Lorsqu’il est ouvert, il se transforme en une mini-tablette offrant une grande surface pour le travail ou les loisirs de haute qualité il faut le dire. Google a prévu d’utiliser le smartphone à moitié ouvert ce qui simplifie grandement les appels vidéo par exemple. En effet, cela ajoute un côté pratique car elle permet de poser l’appareil sur une table pour sans avoir à le tenir en main.

En somme, le Pixel 9 Pro Fold de Google combine innovation et praticité. Son interface optimisée, son design pliant et sa polyvalence en font un excellent choix pour ceux qui recherchent un appareil performant et flexible, adapté aussi bien au divertissement qu’au multitâche.

Rendu des caméras.

Le Google Pixel 9 Pro Fold propose un rendu photo impressionnant, grâce à un ensemble de technologies et d’algorithmes qui améliorent netteté, précision des couleurs, et dynamique. Doté d’un capteur principal de 48 mégapixels, il capture des images avec des détails élevés, même dans des conditions de faible luminosité. Les couleurs restent naturelles et bien équilibrées, offrant une excellente gestion de la balance des blancs et des contrastes, qui contribue à des clichés réalistes et esthétiquement plaisants, même face à des scènes complexes.

Le Pixel 9 Pro Fold est également équipé de fonctionnalités avancées comme le “Magic Eraser”, qui permet de supprimer les éléments indésirables des photos, et le “Magic Editor”, capable de réajuster l’arrière-plan et les détails à partir de simples commandes textuelles. Ces fonctions basées sur l’intelligence artificielle ajoutent une grande flexibilité pour éditer les images facilement et à la portée de tous.

Sans oublier l’ultra grand-angle de 10,5 MP et le téléobjectif de 10,8 MP (zoom 5x) complètent cette configuration en offrant des options de prise de vue polyvalentes, idéales pour la photographie de paysage ou les sujets éloignés. Le Super Zoom 20x permet même de capturer des détails à grande distance sans trop “sacrifier” la qualité de l’image, bien que les résultats soient meilleurs en plein jour.

Autonomie.

L’autonomie est très correcte, bien qu’elle ne soit que de 4 650 mAh, l’appareil tient facilement une journée entière, atteignant même plus de 24 heures en usage modéré. Pour les utilisateurs intensifs, et comme d’habitude, en sessions de jeux ou de streaming continu, l’autonomie est forcement réduite, rien de bien particulier. Un point négatif tout de même à signaler, l’absence de la charge rapide (et même l’absence de chargeur dans la boite, vu le prix…). En effet, ce point vient un peu diminuer la note pour ce bijoux de la technologie.

Audio.

L’expérience sonore améliorée grâce à ses haut-parleurs stéréo de qualité et à des basses profondes pour une écoute fort appréciable. Le smartphone se prête très bien à une utilisation en mode vidéocall ou steraming.

Design.

Le design du Google Pixel est très soigné, fin et élégant, alliant robustesse et matériaux haut de gamme (Alu, verre Gorilla Victus 2,..). Son châssis métallique offre une solidité appréciable tout en conservant une esthétique soignée et épurée. Le téléphone est également plus mince que ses prédécesseurs, améliorant son ergonomie et le rendant facile à manipuler, que ce soit en mode plié ou déplié. Grâce à une charnière améliorée, l’appareil s’ouvre et se ferme en douceur tout en restant bien ajusté. Finalement, avec ce smartphone, on bénéficie d’un smart plié, aussi épais que d’autres smartphones n’offrant pas cet avantage.

Conclusion.

Le Google Pixel 9 Pro Fold offre un design premium avec des matériaux robustes, un écran OLED pliable de haute qualité, et des performances photo excellentes grâce à ses capteurs avancés. Son interface est fluide et l’expérience multimédia est agréable avec des haut-parleurs stéréo et un bon affichage. Cependant, l’autonomie peut être juste pour une journée d’usage intensif, et l’absence de prise jack et de slot SD limite les options de stockage et d’audio. En somme, il combine innovation et design, malgré quelques compromis. On note également l’absence de la charge rapide et le manque d’accessoires fournis, surtout au vu du prix de … 1900€.

Points Positifs Points Négatifs + Performances et design – Prix + Qualité de construction – Charge rapide absence + Capteur photo – Pas de possibilité de carte SD et de prise Jack

Evaluation.

Configuration : 17/20 Utilisation : 17/20 Fonctions : 16/20 Signal Wifi : 17/20 Prix : 13/20 Note finale : 16/20

Liens d’achat.

Galerie Photo :

Photos du produit :

Photos de configuration :

