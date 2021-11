moto g51 5G, le nouveau fer de lance de Motorola.

Cette semaine Motorola nous a dévoilé son moto g51 5G. Ce nouveau venu vient encore gonfler le catalogue du constructeur. Un catalogue qui n’en finit plus de s’agrandir. Un smartphone Motorola qui embarque de la 5G.

Cette année, la marque Motorola a eu l’occasion de nous présenter quelques exemplaires de smartphones. Des modèles dans sa gamme « moto e » comme le Moto e30, mais aussi dans sa gamme moto g.

moto g51 5G, un condensé de bons points.

Avec ce modèle, Motorola nous propose un smartphone avec des performances et des atouts revus à la hausse. Ainsi, tout d’abord en termes de connectivité. En effet, ce nouveau venu est équipé d’une puce 5G Qualcomm® Snapdragon™ 480 Pro. Selon la région de distribution, il sera disponible avec 4 Go, 6Go ou 8Go de mémoire vive.

Pour ce qui est de la capacité mémoire, ce sera soit 128 Go soit 64 Go. Notons au passage que le moto g51 5G est doté d’un lecteur de carte microSD qui pourra augmenter sa capacité de stockage de 512 Go.

Pour ce qui est de l’écran, le moto g51 5G est doté d’un écran 6.8 pouces Max Vision, FHD+ (2400×1080) | 20:9 , LCD offrant un taux de rafraichissement de 120Hz.

De la photo plus que correcte !

Pour le segment photo qui est devenu une peu le point clé pour les smartphones de Motorola, le constructeur a équipé son nouveau smartphone d’un triple capteur arrière de 50MP sensor (f/1.8, 0.64μm), 8MP (f/2.2, 1.12μm) ultra grand angle 118° et 2 MP (f/2.4, 1.75um) mode macro. La caméra avant quant à elle est équipée d’un capteur de 13 MPixels.

Pour ce qui est des technologies sans fil que nous affections tout particulièrement, le moto g51 5G n’est pas en reste avec du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac double bande 2.4GHz et 5 GHz, du Bluetooth® 5.1 et NFC.

A noter que sur ce modèle, le système d’exploitation embarqué n’est autre qu’Android™ 11. Enfin, notez que ce modèle moto g51 5G embarque une batterie de 5000 mAh qui bénéficie d’une charge rapide 10W via un port USB-C.

Et tout cela tient dans un smartphone qui mesure 170.47 x 76.54 x 9.13 mm et qui pèse 208 grammes.

Prix et Disponibilité.

Le moto g51 5G est disponible à partir de 279,99 euros dans les coloris Bright Silver et Indigo Blue et devrait être disponible à partir de janvier.