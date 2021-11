Bon Plan : 200€ de remise sur le Portable HP Pack 15s-fq2008nf+housse+Office 365.

boulanger nous propose avant l’arrivée du Black Friday, une belle promotion sur le Portable HP Pack 15s-fq2008nf. En effet, le revendeur propose une remise de 200€ sur cet ordinateur portable. En prime vous aurez aussi droit à une housse et Office 365.

Caractéristiques techniques :

Ecran

Taille de l’écran (en pouces, diagonale) : 15,6″ (39,6 cm)

Type de résolution : Full HD

Résolution : 1920 x 1080 pixels

Tactile : non

Type de charnière : Standard

Type d’écran : écran brillant pour des couleurs plus vives

Anti-reflets : Oui

Webcam intégrée : Oui

Microphone intégré : Oui

Performance

Référence du processeur : Intel Core i3 1115G4

Fréquence (en GHz) : 3000.0

TurboBoost (en GHz) : 4100.0

Le + du Turboboost : donne automatiquement à votre processeur plus de vitesse en cas de besoin

Nombre de coeurs : 2.0

Intérêt du nombre de coeurs : un nombre de coeur important vous permettra d’effectuer plus de tâches en simultané

Mémoire vive (RAM) : 8 Go

Information sur la mémoire vive : une grande capacité de mémoire vive rend l’ordinateur plus réactif et plus fluide

Format de la mémoire vive : DDR4

Fréquence de la mémoire vive (en MHz) : 2666.0

Eligible à Intel Evo Platform : Non

Performance graphique

Type de carte graphique : intégrée au processeur

Carte graphique : Intégrée au processeur

Stocker vos données

Type de stockage : SSD pour plus de rapidité

Type et capacité totale de stockage : SSD 512 Go

Lecteur de carte mémoire : Oui

Lecteur / Graveur : Pas de lecteur-graveur

Connectivité

Norme Wifi : Wifi 5 (N/AC)

Bluetooth : 4.2

Connectique(s)

Port USB 3.1 : 2

Port USB 3.1 Gen 1 (type C) : 1

HDMI : 1

Combo casque / micro : 1

Autonomie et alimentation

Autonomie (donnée constructeur) : 7 heures 9 minutes

Prend en charge la technologie de charge rapide de la batterie : 50 % en 45 minutes

Logiciels

Système d’exploitation : Windows 11

Anti virus pré installé : valable 30 jours après activation

Pack Microsoft Office pré installé : valable 1 an après activation

Confidentialité et sécurité

Cache webcam : Non

Equipement(s)

Clavier : Classique

Anti-ghosting : Non

Pavé numérique : Intégré au clavier

Souris : Pavé tactile avec prise en charge de gestes multipoints

Lecteur d’empreinte : Non

Contenu du carton

Livré avec : Chargeur secteur, Souris: Non

Informations et Services

Indice de réparabilité : 5,5 /10

En savoir plus sur l’indice de réparabilité : Cliquez ici !

Garantie : 2 ans

Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) : Non concerné

Fabriqué en : Chine

Dimensions

Dimensions l x h x p : 35.85 x 24.2 x 1.79 cm

Poids : 1,7 kg