Avidsen HomeCamBattery, surveiller votre maison !

Avec cette nouvelle Avidsen HomeCamBattery, le spécialiste des solutions domotique Avidsen propose une nouvelle caméra pour surveiller votre maison. Une caméra extérieure qui n’a besoin d’aucun câble d’alimentation.

Le monde de la domotique se démocratise et celui de la sécurité individuelle aussi. Ainsi, désormais, vous pouvez toujours passer par des services de sécurité avec assistance comme Verisure. Toutefois, si vous trouvez cela trop complexe et onéreux, alors Avidsen vous propose une nouvelle solution simple à mettre en place avec ce nouveau produit.

Avidsen HomeCamBattery, plus de câble pour surveiller la maison.

Le marché de la caméra extérieure domestique s’est considérablement simplifié. Il faut dire que désormais avec le smartphone et le Wi-Fi, il devient facile de mettre en place une caméra. Mais souvent pour une caméra extérieure, l’alimentation électrique est un soucis.

Avec l’Avidsen HomeCamBattery, c’est désormais fini. De fait, Avidsen qui en profite pour gonfler son catalogue propose une caméra qui est auto alimentée grâce à un panneau solaire.

En effet, cette caméra ne nécessite aucune connexion électrique ou le fait de devoir enlever et charger une batterie. De fait, cette caméra destiné à un usage externe est muni d’un connecteur qui vient se brancher sur une petit panneau solaire prévu expressément pour alimenter la caméra.

La firme confirme :

« L’Avidsen HomeCamBattery est fournie avec un panneau solaire compact, fourni dans le kit, qui permet de recharger la batterie en journée et lui fournir toute l’énergie permettant d’assurer une autonomie permanente à la caméra même dans des situations où la luminosité est faible. »

Caractéritiques techniques.

Cette caméra embarque donc un capteur ¼ CMOS d’une résolution de 2Mpixels avec un angle de vision de 130°. Elle est également munie d’un micro bidirectionel. Le capteur est en mesure de filmer la nuit avec une portée de 8 mètres.

Parmi ses fonctions, on trouve la détection de mouvement. Elle est certifiée IP65 et peut supportée des températures allant de -10° à +55°. Pour ce qui est de la connexion, elle se fait en Wi-Fi 2.4GHz et gère les normes 802.11b/g/n. Niveau sécurité, la caméra propose du WPA2. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, Avidsen annonce sans recharge: jusqu’à 3 mois d’autonomie. Bien sur avec le panneau solaire connecté sur la caméra, l’autonomie est permanente.

En outre, pour ce qui est du stockage, il peut se faire soit sur le cloud avec votre smartphone soit via une carte MicroSD.

Par ailleurs, la caméra est également compatible avec les assistants connectés tel que Alexa, Google Assistant. L’application pour smartphone est quant à elle disponible directement sur les stores respectif d’Android et Apple.

Prix et disponibilité.

Le kit Avidsen HomeCam Battery, qui se compose de la caméra IP WiFi, d’un panneau solaire, de deux batteries 18650, de la visserie nécessaire au montage et d’une chemise d’étanchéité silicone pour la caméra sera proposé dès le mois de juin 2021 chez les revendeurs habituels. prix public conseillé : 119,90€ TTC.