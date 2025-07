Promo Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G : 205€ seulement pour le Prime Day !

Amazon affiche le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G (8 Go RAM, 256 Go stockage) à 205 €, au lieu de 349 € Habituellement, soit une remise de -41 % dans le cadre du Prime Day. Bon plan à ne pas manquer !

Prix conseillé : 349,90 EUR –41%

Prix : 205,00 EUR

Acheter sur Amazon

Pourquoi ce modèle mérite votre attention

Performances solides

• Propulsé par le MediaTek Helio G100‑Ultra (6 nm), CPU octa‑core jusqu’à 2,2 GHz, GPU Mali‑G57 MC2 – suffisant pour la plupart des usages quotidiens .

• 8 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 2.2, extensibles via microSD – le double du stockage standard proposé à ce tari .

Écran remarquable

• Écran AMOLED 6,67″, FHD+ (2400×1080), rafraîchissement 120 Hz, pic de luminosité à 1800 nits, protégé par Gorilla Glass Victus 2 .

• Certification TüV Rheinland, réduction de lumière bleue et ultra‑faible PWM (1920 Hz) pour le confort visuel.

Photographie de haut niveau

• Capteur principal 200 MP, stabilisation OIS, binning 16-en-1 pour des pixels énormes de 2,24 µm .

• Ultra‑grand angle 8 MP + macro 2 MP, vidéo full HD à 60 ips.

Autonomie + charge rapide

• Batterie généreuse de 5500 mAh, charge rapide 45 W incluse – une recharge complète en environ 1 h .

Caractéristiques pratiques

Écran AMOLED 6,67” FHD+ (120 Hz, 1800 nits)

Processeur MediaTek Helio G100 Ultra (6 nm)

RAM : 8 Go / Stockage : 256 Go UFS 2.2

Caméra principale : 200 MP (OIS)

Batterie : 5500 mAh, charge rapide 45 W

Connectivité : 4G LTE, Dual SIM, microSD

Système : HyperOS (Android 14)

Autres : Prise jack, capteur empreinte, Gorilla Glass Victus 2

