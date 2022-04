moto g22, le nouveau Motorola débarque.

Motorola a annoncé il y a quelques jours l’arrivée du nouveau moto g22. Un nouveau smartphone dont le prix se trouve sous la barre des 200€. Mais que nous propose le constructeur pour ce prix-là.

Motorola propose depuis quelque temps maintenant toute une gamme de smartphones estampillés « Moto g ». Un éventail de téléphones portables qui font tous ensemble la gamme « moto g » chez le fabricant de téléphones portables.

Nous avons d’ailleurs déjà eu l’occasion de tester certains modèles de la marque, et ce depuis un peu plus de deux ans. Cette fois la marque revient avec un nouveau modèle qui aux dires de la marque a été conçu pour accomplir aisément les tâches quotidiennes avec style grâce à son design élégant et sa certification IP52.

Motorola moto g22, un téléphone qui fait ce qu’on lui demande ?

Alors, pour le coup, il est vrai que le fabricant ne vise pas la catégorie des smartphones haut de gamme avec ce modèle. Ainsi, ce nouveau venu n’est pas équipé de 5G et propose un téléphone portable 4G/LTE. Pour ce qui est du processeur, Motorola a opté pour un partenariat avec MediaTek pour ce modèle avec un processeur MT6765V/CB Helio G37 Octo-core. Le GPU quant à lui est un PowerVR GE8320.

Pour ce qui est de la mémoire embarquée, il faudra se contenter de 4Go de mémoire vive pour une capacité de stockage de 64Go. Mais bonne nouvelle, le téléphone est équipé d’un lecteur de carte microSD. De quoi permettre à l’utilisateur d’étendre son stockage mémoire à moindres frais.

Connectivité correcte, mais pas ouf.

Pour ce qui de la connectivité donc, on vous le répète, pas de 5G, mais de la 4G/LTE. Pour ce qui est du Wi-Fi on se contentera aussi des normes 802.11 a/b/g/n/ac. Le téléphone propose une solution double bande 2.4GHz et 5GHz. Le Bluetooth ici est en version 5.0 et le NFC est aussi présent.

Pour ce qui est de la batterie, le téléphone embarque une batterie d’une capacité de 5000 mAh, la charge se fera depuis un port USB-C avec une puissance de 15W.

L’écran quant à lui s’offre une taille de 6.5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90HzMax Vision. Pour ce qui est de la photo, le téléphone propose un appareil photo principal de 50 Mp et de la technologie Quad Pixel. Motorola a inclus un objectif ultra grand-angle de 118º.

« Il comprend également un capteur de profondeur pour transformer des photos quotidiennes en portraits de qualité professionnelle. Pour compléter le système quad caméra, une caméra Macro Vision est intégrée pour saisir des gros plans et capturer de minuscules détails »

confirme le constructeur de smartphone.

Pour les fans de selfie, l’appareil photo frontal est muni d’un capteur de 16 MP. À noter que Motorola propose un système qui permet d’ajouter une toile de fond scénique aux selfie. Bref une petit option qui pourrait bien séduire certains fan de filtres en tout genre lors de la prise de photo sur smartphone.

Prix et Disponibilité.

Le moto g22 est désormais disponible en France avec un prix de vente conseillé de 189 euros TTC. Il sera disponible dans les tons Pearl White, Iceberg Blue, Cosmic Black, Mint Green.