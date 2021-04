Moto g100, le plus puissant de sa gamme chez Motorola.

Avant le Moto g100, il y a quelques jours, on vous dévoilait le Moto g50, un smartphone qui se voulait offrir de la 5G à bas prix. Avec le Moto G100 c’est quelque peu différent.

En effet, ce nouveau venu propose une configuration musclée. Une configuration qui en fait le smartphone le plus puissant dans la gamme des Moto g. Dès lors, son prix est lui aussi revu à la hausse. Mais on vous le donne plus tard dans l’article.

Moto g100, un concentré de technologie.

Alors, pour ce modèle Lenovo a décidé d’intégrer un processeur Qualcomm Snapdragon SD870 de série 8. Un processeur qui intègre de la 5G et du Wi-Fi 6. Autant dire que vous ne serez pas à la traine niveau technologie sans fil avec ce modèle.

Processeur qui sera par ailleurs accompagné d’un GPU Adreno 650, de 8Go de mémoire vive et de 128Go de stockage. À noter que la marque propose également une version 12 Go/256Go. À noter que le téléphone est équipé d’un lecteur de carte microSD pouvant accepté des cartes allant jusqu’à 1To.

Pour ce qui est de l’écran, le Moto g100 embarque un écran Full HD 6.7 pouces. Pour le format, on retrouve un format 21 :9. Il est certifié HDR10 et offre un taux de rafraichissement de 90 Hz.

Contrairement au Moto g50, le lecteur d’empreinte ne se trouve pas à l’arrière au niveau du logo, mais sur la tranche latérale. Le moto g100 est également doté d’une batterie de 5000mAh et d’un port USB-C intégrant la technologie TurboPower 20W pour une charge rapide du smartphone.

Des photos et des vidéos de qualité pour le Moto g100.

Pour le Moto g100, le constructeur a opté à l’arrière pour un triple capteur photo comprenant un capteur 64MP, un second capteur ultra grand-angle de 16MP et enfin un capteur 2MP pour la profondeur de champ et un effet bokeh.

Ready for, un concept novateur ?

Avec ce moto g100, la marque propose un concept qui nous surprend. En effet, il s’agit d’un support sur lequel vient se poser le téléphone et qui est relié à un écran ou un PC via un câble HDMI. Une fois connectée, une interface se lance, automatiquement pour proposer un nouveau mode d’utilisation.

4 modes au total baptisés Bureau mobile, TV, Jeu et Visio qui offriront une nouvelle interface d’utilisation selon la catégorie choisie.

Par exemple, pour le mode jeu, vous pourrez jouer à des jeux ici du smartphone directement sur l’écran et avec une manette Bluetooth.

Prix et disponibilité.

Le moto g100 incluant le dock Ready for sera disponible en bleu océan à partir de mi-avril au prix de 549 €.