Moto g60, Motorola ajoute un nouveau modèle à sa gamme moto g !

Avec le moto g60, la marque lève le voile sur un nouveau smartphone qui vient étoffer encore un peu plus sa gamme de smartphones estampillée « moto g ». Un smartphone qui met une fois de plus l’accent sur la photo.

Le moins que l’on puisse dire pour commencer cette news c’est que ça bouge chez Motorola en cette année 2021. En effet, la marque nous a proposé plusieurs smartphones au sein même d’une seule gamme à savoir sa gamme « moto g ». En effet, en février dernier, la marque nous proposait son moto g30. Ensuite, en avril le moto G50 et pour terminer toujours en avril son Moto g100.

Cette fois la marque nous propose un autre smartphone qui se situe dans le milieu de gamme de cette collection « moto g ».

Moto g60, processeur Snapdragon™ 732G.

Motorola a donc opté pour un processeur Snapdragon™ 732G pour propulser ce dernier smartphone fraichement sorti chez Motorola. Mais surtout, une fois de plus, ce que met en avant le constructeur sur ce téléphone c’est appareil photo et ses capacités photographiques. Ainsi, on trouve un appareil photo 108 MP associé à la nouvelle technologie Ultra Pixel.

La marque souligne :

Le regroupement de pixels réunit 9 pixels en un seul grand ultrapixel de 2,1 um pour multiplier par 9 la sensibilité à la lumière. Résultat : des photos de meilleure qualité, même dans les conditions d’éclairage les plus défavorables.

Par ailleurs, l’appareil est équipé d’un objectif ultra-grand-angle 118° d’un objectif Macro Vision et du mode Dual Capture. Pour rappel, le mode Dual Capture consiste à prendre une photo avec les deux capteurs photo avant et arrière simultanément.

Pour ce qui est des autres fonctions, Motorola annonce pour ce moto g60 une batterie de 6 000 mAh qui offre une autonomie jusqu’à 54 heures. De plus, la fonction TurboPower™ 20, vous permet de récupérer 20 heures d’autonomie en quelques minutes de recharge.

Enfin pour ce qui est de la mémoire de l’appareil, le moto g60 est muni de 6 Go de mémoire vive et de 128Go de stockage. Stockage qui peut être étendu par un lecteur de carte microSD. Le tout est associé à un écran 6.8 pouces offrant une résolution de 1080 x 2460 pixels.

Connectivité quand tu nous tiens.

Ce nouveau moto g60 est équipé de Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, de Bluetooth 5.0 et du NFC. En revanche pas de 5G pour ce modèle.

Prix et Disponibilité.

Le moto g60 est disponible chez des distributeurs sélectionnés depuis aujourd’hui au prix de 299,99 € dans la couleur Dynamic Grey.