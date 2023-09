IFA 2023 : Matter s’invite chez Nuki !

À l’occasion de l’IFA 2023, Nuki nous avait conviés à une réunion informelle pour nous donner un avant-gout de l’évolution de ses produits. L’occasion pour nous d’en savoir un peu plus sur cette évolution.

Nuki est une marque autrichienne qui a fait de la domotique et de la sécurité de la maison sa spécialité. La marque propose en effet une serrure connectée que nous avons déjà eu l’occasion de tester sur le site.

Matter, une nouvelle norme qui prend sa place.

C’(est donc à l’occasion de l’IFA 2023 que la marque a décidé de nous en dire plus sur l’évolution de sa serrure connectée vers la technologie Matter. Pour rappel, cette « nouvelle norme » est le fruit d’une symbiose des différentes normes Zigbee, Zwave… dans le segment de la domotique. Cette nouvelle norme a pour objectif de devenir le standard qui permettra à tous les objets connectés de communiquer entre eux.

Et la serrure connectée Smart Lock de Nuki supportera bien cette norme. Aux États-Unis, où le développement du standard Matter a commencé et qui sont le siège de géants de l’industrie tels que Google et Apple, les serrures n’ont que deux fonctions : le déverrouillage et le verrouillage. Les modèles européens, en revanche, disposent presque tous d’une poignée à l’extérieur et proposent un loquet permettant de maintenir la porte fermée sans la verrouiller. Grâce à sa coopération active avec la CSA, Nuki a pu développer la fonctionnalité « déverrouiller sans tirer le loquet » et ainsi améliorer le support des portes européennes.

Une nouvelle serrure qui s’offre de nouvelles possibilités.

Matter sera intégrée dans les futures Smart Locks via Thread. Matter peut ainsi être considéré comme un langage universel avec lequel les appareils Smart Home peuvent se connecter indépendamment de la marque et du modèle et communiquer entre eux. Thread est le canal de communication qui transmet les instructions.

Il s’agit d’un réseau maillé extrêmement efficace avec une large portée, similaire au Wi-Fi, mais avec une efficacité énergétique élevée. Matter permet l’intégration transparente et locale des Smart Locks avec Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings et de nombreux autres services. Les appareils communiquent localement via des hubs afin que les données pertinentes pour la sécurité ne quittent jamais la maison ou l’appartement. L’activation est aussi simple que de scanner un code-barres

Des serrures connectées Matter disponibles pour 2023 !

La marque profite de cette rencontre pour nous annoncer que leurs premiers appareils compatibles Matter seront disponibles au cours du second semestre 2023. Nous n’avons pas eu en revanche d’information sur le prix de vente, mais on peut supposer que celui-ci sera identique au prix des versions actuelles.