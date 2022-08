Moto X30 Pro et Moto Razr 2022 sortie le 2 aout annulée !

Mauvaise nouvelle pour les fans de Motorola,, le Moto X30 Pro qui devait être présenté dès le début du mois d’aout ne le sera pas. Un smartphone qui annonçait des caractéristiques photo surprenantes.

Motorola est une marque de smartphone qui a été rachetée il y a quelque temps par Lenovo. Cependant, le géant asiatique n’a pas laissé la marque coté smartphone dépérir et n’a cessé de proposer des modèles toujours les plus intéressants les uns que les autres et d’autres à des prix pour le moins intéressants.

moto g22, le nouveau Motorola débarque. Motorola a annoncé il y a quelques jours l’arrivée du nouveau moto g22. Un nouveau smartphone dont le prix se trouve sous la barre des 200€. Mais que nous propose le constructeur…

La marque s’est en outre concentrée sur la partie photo de ses nouveaux smartphones avec des modèles comme le Motorola edge 30 pro, le moto g22 et d’autres encore.

Moto X30 Pro, un capteur de 200MP !

Alors, pour ce nouveau venu qui devait être présenté hier lors d’une conférence de presse, les rumeurs nous parlent d’un capteur photo de 200MP. Autant dire une première dans le monde du smartphone. Un capteur qui serait développé par Samsung et qui devrait fournir une très bonne qualité photo de jour comme de nuit. Pour ce qui est du processeur pour ce nouveau venu, Motorola a opté pour un SoC Snapdragon 8+ Gen 1. L’écran du Moto X30 Pro ne serait pas en reste. Il devrait s’agir d’un AMOLED 6,7 pouces FHD+ offrant un taux de rafraichissement de 144 Hz. La mémoire embarquée étant d’une capacité de 12 Go. Mais l’autre point fort de ce Moto X30 Pro devrait être sa batterie et le support d’un système de charge rapide de 125W.

Vous l’aurez compris, ce smartphone devrait avoir tout pour séduire les plus exigeants et surtout à un prix très certainement plus abordable que la concurrence.

Malheureusement, le Moto X30 Pro devait être présenté hier à côté du Motorola RAZR 2022, le nouveau smartphone à écran pliable. Malheureusement, l’annonce de la conférence de presse a été annulée seulement quelques heures avant qu’elle n’ait lieu hier via un tweet du directeur général de Lenovo Mobile, Chen Jin. Jin a annoncé la nouvelle dans une publication sur Weibo.

Prix et Disponibilité.

Aucune information donc à ce sujet. Il faut espérer que la marque communique très prochainement pour en savoir davantage sur ces nouveaux venus, leur date de sortie et aussi leur prix.