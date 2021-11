Sporty Games, quand votre téléphone devient une manette de jeux.

Sporty Games est un nouveau concept de jeux vidéo développé par une start-up française basée à Issy-les-Moulineaux et qui se nomme Sporty Peppers. Un concept de jeu interactif dédié au sport et à la santé.

Avec l’arrivée du Covid-19 il y a plus d’un an maintenant, de nombreuses personnes se sont retrouvées confinées chez elles. Si pour certains cela leur a fait du bien. Pour d’autres l’absence d’activité et le grignotage leur ont fait prendre du poids.

Sporty Games, une plate-forme de jeux vidéo dédiée à l’exercice physique.

La jeune entreprise Sporty Peppers propose un concept pour le moins novateur. Alors, oui des plates-formes de jeux en ligne il y en a déjà qui existe. De même que les jeux « sportif » aussi. Il suffit d’ailleurs de penser à Wii Sport de Nintendo pour s’en souvenir.

Mais la start-up française apporte un nouveau genre. Car en effet, pour jouer avec Sporty Games, pas besoin de Wiimote ou de capteur ou de mannette quelconque. C’est votre smartphone qui va faire office d’outils de détection et de mouvement.

Comment ça marche ?

Avec votre smartphone, installé l’application Sporty Tracker pour la détection de mouvements (application iPhone & Android). Ensuite, utilisez votre ordinateur et allez sur Sporty Games pour la visualisation du jeu.

Ce qu’il y a d’intéressant dans ce concept c’est que vous n’avez besoin d’aucun autre appareil pour pouvoir jouer aux jeux de la start-up. Ensuite, il vous suffira d’effectuer les différents exercices pour jouer.

« Nous développons des mécaniques de jeu pour vous motiver pour chaque type d’effort sportif ! N’y pensez pas, jouez ! »

Confirme les éditeurs de la plateforme.

Ce qu’il y a d’intéressant dans cette plate-forme de jeux à caractère sportif c’est que c’est votre smartphone et une application dédiée qui font office de télécommande en analysant vos mouvements.

La start-up française annonce avoir déjà développé plusieurs jeux et affirme qu’elle développera en moyenne 4 jeux par an et des surprises ! Elle nous fournit d’ailleurs quelques exemples de jeu et concepts tels que GOLDEN PEPPERS, MAGIC SHIP. Ce dernier représente un bateau naviguant entre les nuages. Étirez-vous à droite et à gauche pour guider le bateau.