Avec ce nouveau moto e20, la marque Motorola ajoute un nouveau téléphone mobile à sa gamme « moto e ». Un smartphone qui ne dépasse pas les 100€.

Motorola ne cesse de proposer des modèles de téléphones mobiles à des prix pour le moins attractifs. En effet, si certains font le buzz avec des smartphones haut de gamme à des prix qui vous coutent votre salaire, d’autres comme Motorola ont pour ambition de vous proposer des smartphones d’entrée ou milieu de gamme qui conviendront malgré tout à votre usage quotidien. Cette fois la marque propose un nouveau smartphone d’entrée de gamme.

moto e20, équipé d’Android 11 Go Edition tout de même.

Si vous suivez notre actualité, vous avez déjà pu constater la présence sur le marché du smartphone des produits Motorola. Et de sa gamme moto e, le dernier en date était le moto e7i power.

Cette fois avec le moto e20 le constructeur de téléphone nous propose un téléphone portable équipé d’un écran Max Vision HD+ de 6,5’ pouces au format 20:9. Pour ce qui est de son processeur, la marque a opté pour un processeur Unisoc T606 Octo-core.

Un processeur qui s’appuiera sur 2 Go de mémoire et une capacité de stockage de 32 Go. À noter que pour cette dernière Motorola a équipé son moto e20 d’un lecteur de carte microSD.

De la photo avec ce moto e20 ?

Alors, bien sûr, un smartphone sans capteur photo de nos jours est devenu une chose impensable. Pour ce modèle, Motorola a choisi pour la partie avant un capteur photo de 5MP avec un f/2.2 et capable de prendre des photos en 1080p.

Pour la partie arrière, le constructeur a opté pour un capteur photo de 13 MP avec une mise au point rapide. En outre, il est accompagné d’un capteur de 2MP pour la profondeur de champ. En outre, la marque annonce équiper ce capteur de fonctions d’IA pour une prise de photo de meilleure qualité.

Le capteur d’empreinte est situé à l’arrière du téléphone dissimulé dans le logo de la marque. Une astuce de plus en plus présente sur les téléphones de la marque. Pour alimenter le tout, une batterie de 4000 mAh offre selon le constructeur 40 heures d’autonomie. À noter que pour recharger l téléphone cela se fera via un port USB-C.

Connectivité à la baisse pour ce moto e20.

Alors évidemment qui dit entrée de gamme dit qu’on n’a pas droit aux dernières technologies. Et c’est le cas pour ce modèle en termes de connectivité sans fil. Ainsi, pas de 5G, mais de la 4G. Pour ce qui est du Wi-Fi, il faudra se contenter du Wi-Fi 802.11 b/g/n. Pour le Bluetooth du 5.0 et pas de NFC.

Prix et Disponibilité.

Le moto e20 sera disponible à partir d’octobre dans les deux coloris suivants : Graphite Grey et Coastal Blue*. Le prix de vente recommandé est de 99,99 €.