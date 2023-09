Test : Commande intelligente de climatiseur Netatmo

Avec la Commande intelligente de climatiseur Netatmo la marque Française élargit désormais sa gamme de produit connecté. Lancée en mai dernier, ergonomique et facile à installer, elle permet de prendre la main à tout moment sur un climatiseur ou une pompe à chaleur air-air et d’agir ainsi sur la consommation d’énergie et le confort du foyer. Plutôt que de se trouver contraint d’acheter un climatiseur récent déjà connecté en wifi, la Commande intelligente de climatiseur Netatmo fera évoluer votre équipement existant

Préambule.

L’entreprise française Netatmo, spécialisée dans les objets connectés, a été créée en 2011 par Fred Potter, ingénieur et entrepreneur, et Jean-Pierre Dumolard, expert de l’industrie des hautes technologies. Netatmo propose des solutions pour contrôler intelligemment son intérieur. Ses différents produits dans la maison intelligente lui ont valu plusieurs prix (CES awards).

La société est intégrée en novembre 2018 dans le groupe français Legrand afin d’élargir sa gamme de produits connectés et renforcer sa présence sur le marché de la maison intelligente.

Présentation – Description de la Commande intelligente de climatiseur Netatmo.

Caractéristiques techniques du constructeur:

la Commande intelligente de climatiseur Netatmo

Dimensions – 125x65x20 mm Poids – 79 g

Température (intérieure) : Plage de mesure – 0°C à 50°C (± 0,1°C)

Température (consigne supportée par votre climatiseur) Plage de mesure – 15°C à 40°C (± 0,5°C)

Humidité (intérieure) : Plage de mesure – 0 à 100% (± 3%)

Assistants vocaux Google Home, Amazon Alexa, Apple Home

Paramètres de connexion Configuration requise – Connexion Internet haut débit nécessaire. Points d’accès sans fil publics (Hotspots) non pris en charge.

Paramètres de connexion Sécurité Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) Ouvert/WEP/WPA/W-PA2-personnel

Alimentation : Doit être branché sur une prise électrique avec l’adaptateur secteur fourni. Alimentation en entrée 100-240V CA – 50/60 HZ 0,5 A – en sortie 5V CC 2 A.

Garantie 2 ans

Conçu en France. Fabriqué en Chine

Utilisation en intérieur uniquement

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

la Commande intelligente de climatiseur Netatmo

vis et cheville

alimentation secteur micro USB