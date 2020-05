Huawei renforce son partenariat avec STMicroelectronics.

Afin de se parer à toutes tentatives des USA de réduire sa production au travers de ses puces HiSilicon, Huawei prend les devants et investi dans STMicroelectronics. Un partenariat entre Huawei et STMicroelectronics qui devrait bénéfique pour le géant chinois. C’est en tout cas ce que rapporte le « Nikkei Asian Review ».

Depuis sa mise sur liste rouge par les États-Unis, Huawei n’a de cesse de multiplier les solutions pour être totalement autonome vis-à-vis de marques américaines.

De fait, début de l’année 2019, les USA mettaient Huawei sur liste rouge comme entreprise persona non grata auprès de son pays et de ses entreprises. Une décision qui fait suite à la guerre politicocommerciale que se livrent les USA contre l’état chinois.

Mais aussi par rapport à l’ascension et la « prise de pouvoir » de Huawei sur le monde de l’ICT avec la 5G.Effectivement, le constructeur chinois a su s’implanter depuis des années en occident avec ses équipements en téléphonie mobile 4G. L’entreprise a par ailleurs un niveau de développement d’avance sur ses concurrents. Ce qui ne plait pas à l’état américain qui voit ses entreprises délaissées pour le géant chinois en occident.

STMicroelectronics, la nouvelle alternative pour les puces Huawei ?

Avec l’annonce en mars des Américains de vouloir durcir encore un peu plus les restrictions vis-à-vis de Huawei, le constructeur chinois prend ses dispositions. De fait, jusqu’ici, les restrictions semblent avoir peu d’effet sur l’entreprise chinoise qui a encore enregistré de la croissance ces derniers mois aux USA.

Certes les services Google ne sont plus présents sur ses nouveaux smartphones. Cependant, cela ne semble pas empêcher les ventes de smartphones. Cependant, la fabrication de ses smartphones passe par HiSilicon qui conçoit les fameux processeurs Kirin. Processeur qui nécessite des composants de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Et avec les nouvelles directives américaines, l’entreprise pourrait ne plus vendre à Huawei et ses filiales. Dès lors, l’entreprise s’est dirigée vers la société franco-italienne STMicroelectronics. Un accord qui vise à fournir à Huawei des composants avancés ainsi que l’accès aux derniers logiciels de développement de puces, ont déclaré des sources à l’agence de presse.

On pourrait dès lors d’ici peu avoir droit à des processeurs Kirin TOTALEMENT dépourvus de technologie américaine. Une nouvelle décision qui pourrait au final faire mal davantage aux entreprises américaines qu’à Huawei. Des entreprises qui perdraient ainsi un des plus acteurs du marché du smartphone mondial et de l’ICT réseau mobile.