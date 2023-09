Anker Solix X1, une batterie connectée qui fournit de l’électricité à toute la maison.

Avec sa nouvelle solution Anker Solix X1, la marque associe votre système photovoltaïque à l’application Anker et à une batterie pour une génération, un stockage, et une livraison d’énergie intelligents.

Avec le prix de l’électricité qui a explosé, de nombreux ménages ont investi dans des panneaux photovoltaïques. Ceux-ci offrant la possibilité de produire de l’énergie qui sera soit utilisée, soit réinjectée dans le réseau, et faire diminuer la facture d’électricité. Anker va plus loin en proposant une unité de stockage adapté à la maison et pour le moins design.

Anker Solix X1, une nouvelle solution de stockage d’énergie.

Avec cette nouvelle Anker Solix X1, Anker étoffe sa gamme de produits Anker SOLIX. Une gamme qui se compose de batterie de stockage design qui pourra venir être installée dans le garage, dans une buanderie ou même à l’extérieur.

Une batterie design qui en plus se veut connectée. En effet, ce système de batterie viendra se connecter à votre réseau Wi-Fi et vous permettra via une application dédiée et développée par Anker d’avoir non seulement un aperçu sur l’état de vos batteries, mais vous permettra aussi d’avoir une vue globale sure votre consommation.

Des batteries au format LFP.

Pour son système Anker Solix X1, la marque a opté pour un système de batteries LFP plus sûres et une conception d’isolation électrique protège contre les court-circuit accidentels. Le tout tient dans un « meuble » qui reçoit la certification IP65 et entièrement fonctionnels de -20°C à 55°C.

En outre, comme tout système de batterie, celle-ci permettra au foyer en cas de panne électrique d’être alimenté en électricité.

Avec cette nouvelle gamme de batteries pour maison et pour le grand public, Anker étoffe ainsi encore un peu plus sa gamme de solutions de stockage d’énergie. En effet, la marque propose également des batteries portables et des kits combinant, panneau solaire et batterie portable (transportable).