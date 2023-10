Nouveau pont intelligent Niko, pour une domotique sans fil facile.

Avec son nouveau pont intelligent Niko, la société belge spécialiste dans le secteur de l’électricité propose une nouvelle solution sans fil pour le développement de sa solution Niko Home Control qui permet d’intégrer et de contrôler les produits Niko Home Control pour câblage traditionnel dans une installation à câblage bus.

La domotique continue sa pénétration dans nos maisons et devient de jour en jours plus accessibles au grand public. Niko qui a su s’intéresser très vite à la domotique ne cesse de faire évoluer ses produits. Cette fois, elle offre un nouvel atout sans fil à sa solution domotique.

Nouveau pont intelligent Niko, la solution pour étendre le système Niko Home Control.

Le pont intelligent sans fil pour Niko Home Control de Niko permet d’intégrer et de contrôler les produits Niko Home Control pour câblage traditionnel dans une installation à câblage bus. Cela signifie que les installations à câblage bus peuvent être élargies à tous les nouveaux appareils Niko Home Control de la gamme Zigbee® qui étaient jusqu’à présent uniquement disponibles pour le câblage traditionnel.

Grâce à l’intégration de ce pont réseau sans fil à l’installation initiale, Niko ouvre une nouvelle porte vers la domotique connectée. Il gère les données entrantes et sortantes circulant sur le réseau et s’assure que le maillage fonctionne de manière idéale en l’optimisant continuellement. Les équipements de la maison connectée Niko tels que vidéophone, éclairage, prises de courant connectées, chauffage en temps horaire, ventilation, volets et stores peuvent désormais communiquer entre eux.

A relire : Niko dévoile des nouveaux interrupteurs sans fil Zigbee®. L’industriel belge Niko annonce la sortie de nouveaux interrupteurs sans fil Zigbee®. Des interrupteurs qui entrent dans sa gamme déjà présente de produits connectés dédiés au réseau électrique pour le particulier.

Une installation à la portée de tous.

Niko nous affirme que :

« Il suffit de brancher sur le nouveau pont intelligent Niko sur le port USB de l’unité de contrôle connectée. Il n’y a pas besoin de câblage supplémentaire ni d’alimentation électrique externe. Tout aussi facile, la configuration s’effectue via le logiciel de programmation convivial Niko Home Control. Quant aux utilisateurs finaux, ils programment leur logement en quelques clics sur l’application intuitive Niko Home de leur smartphone ».

Avec ce nouveau dispositif, Niko entend donc séduire tous ses clients dotés de domotique Niko et d’étendre celle-ci à des solutions sans fil. Tout en ayant la possibilité de tout contrôler depuis leur smartphone, leur tablette via l’application dédiée.