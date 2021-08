Huawei met à jour ses P20 et P30 et Mate 20, Mate 30.

Le constructeur chinois Huawei vient d’annoncer qu’il allait mettre en place un programme visant à améliorer ses smartphones équipés des services Google et qui ont été commercialisés avant les sanctions américaines comme les P20, P30, Mate 20, Mate 30.

Pas évident pour le constructeur chinois de séduire le public occidental avec ses nouveaux smartphones. En effet, la marque est toujours sous l’interdiction des États-Unis qui empêche toute firme américaine de travailler avec elle. Et pour l’occident, cela pose énormément de soucis au constructeur chinois, car il doit se passer des services Google.

Mais l’interdiction ne s’arrête pas à Google. Du coup, les ventes de smartphones sont en chute libre chez Huawei au point qu’on ignore si le constructeur tiendra encore longtemps.

Alors, pour essayer de séduire ou de garder ses clients, Huawei a annoncé le lancement d’un nouveau programme.

Mise à jour de la capacité de stockage pour seulement 50€.

Ce nouveau programme de Huawei consiste à proposer à ses clients possesseur de certains téléphones mobiles du constructeur d’augmenter la capacité mémoire de leur téléphone mobile. Et plus particulièrement la capacité de stockage.

En effet, certains smartphones de chez Huawei qui commencent à dater comme la gamme Mate et ses Mate 9, Mate 10, Mate 20, et Mate 30, ou encore les P10, P20, et P30 vont pouvoir bénéficier d’une « extension » mémoire. Et ce pour seulement ±50€.

Ainsi, les modèles de 64 Go pourront recevoir 128 Go, les 128 Go auront eu 256 Go. Et cerise sur le gâteau les modèles ayant déjà 256 Go recevront pas moins de 512 Go.

Un programme disponible pour les clients Huawei, mais uniquement en Chine.

Ce programme qui a été dévoilé il y a quelques jours par le constructeur chinois aura donc un coup important dans les finances du constructeur. À moins que celui-ci ne soit des stocks de mémoire ou que cette mémoire soit moins chère que le prix demandé à ses clients.

Mais avec ce programme, Huawei espère garder la confiance de ses clients et leur permettre de poursuivre l’utilisation de leur téléphone mobile avec les nouvelles versions d’Harmony OS de plus en plus gourmand.

Notons au passage qu’il aurait été aussi intéressant que Huawei double également la capacité de la mémoire vive des smartphones. Ou du moins de proposer des mises à jour de type les appareils mobiles ayant 4 Go de mémoire vive en reçoivent 6 Go.

Prix et Disponibilité.

Le programme sera dans un premier temps disponible uniquement pour la Chine. Cependant, le constructeur a annoncé que si le programme recevait un franc succès auprès de ses clients chinois, il pourrait très vite le rendre accessible partout dans le monde.