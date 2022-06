Test : Huawei Watch GT3 Pro

Aujourd’hui nous testons la Huawei Watch GT3 Pro. Coupé dans son élan dans le domaine des smartphones, Huawei se concentre maintenant sur les wearables ce qui veux dire des accessoires High-Tech comme des écouteurs ou comme dans cet article les montres connectées.



Préambule.

On ne présente plus Huawei, bien que beaucoup plus silencieux dans le domaine des smartphones le fabricant excelle dans d’autres domaines tels que les écrans avec son excellent mateview ou bien leur freebuds.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions: 46,6 mm x 46,6 mm x 10,9 mm

46,6 mm x 46,6 mm x 10,9 mm Dimensions du boîtier: 46,6 mm

46,6 mm Taille du poignet: De 140 à 210 mm

De 140 à 210 mm Poids: Environ 54 g (sans le bracelet)

Environ 54 g (sans le bracelet) Matériau : Titane + verre saphir

: Titane + verre saphir Bracelet de la montre: Bracelet en cuir gris

Bracelet en cuir gris Écran: Écran couleur AMOLED de 1,43 pouce

Écran couleur AMOLED de 1,43 pouce Capteurs: Accéléromètre Capteur gyroscope Capteur magnétométrique Capteur optique de fréquence cardiaque Capteur barométrique Capteur de température

Port de chargement: Chargement sans fil

Chargement sans fil Système compatible: HarmonyOS 2 ou ultérieur, Android 6.0 ou ultérieur, iOS 9.0 ou ultérieur

HarmonyOS 2 ou ultérieur, Android 6.0 ou ultérieur, iOS 9.0 ou ultérieur Autonomie: 14 jours pour une utilisation normale / 8 jours pour une utilisation intensive

14 jours pour une utilisation normale / 8 jours pour une utilisation intensive Resistance à l’eau: IP68, 5ATM, Plongée (jusqu’à 30 mètres)

IP68, 5ATM, Plongée (jusqu’à 30 mètres) Connectivité: GPS NFC Bluetooth

Haut-parleur: Oui

Microphone: Oui

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

1 x Watch GT3 Pro

1 x support de chargement sans fil (câble de chargement inclus)

1 x guide de l’utilisateur