L’Arabie saoudite libère le spectre pour le WI-FI 6E.

L’Arabie saoudite vient de libérer toute la gamme des 1200 MHz de la bande des 6 GHz et offre ainsi la possibilité au Wi-Fi 6E d’être utilisé sans licence. Le pays et un ainsi le premier de la MEA à offrir cette possibilité.

Dans le monde du sans fil, il y a un grand nombre de spectres et de fréquences. Si certaines fréquences sont « gratuites » libre de droit. D’autres sont rigoureusement réglementées et on ne peut pas faire ce que l’on veut.

Par exemple, pour le déploiement de la 3G, de la 4G et de la 5G, les opérateurs télécom ont dû débourser des millions pour avoir la possibilité d’acquérir une licence pour l’exploitation des ondes.

Le Wi-Fi 6E, la promesse du Wi-Fi le plus rapide !

En matière de réseau Wi-Fi, les normes ne cessent d’évoluer à une vitesse folle depuis moins de 10 ans. Ainsi, alors que le Wi-Fi 802.11b et le Wi-Fi 802.11g ont perduré durant quelques années, le Wi-Fi 802.11n et le Wi-Fi 802.11ac sont arrivés très vite l’un derrière l’autre.

Et désormais nous avons déjà atteint le Wi-Fi 802.11ax alias Wi-Fi 6. Celui-ci possède une « variante » baptisée Wi-Fi 6E. Cette dernière a pour vocation de proposer une portée encore plus grande et un débit encore plus rapide. Il opère dans la gamme de fréquence des 6 GHz contrairement à la version Wi-Fi 6 « classiques » qui opèrent dans les bandes de fréquence de 2.4 GHz et 5 GHz.

L’Arabie saoudite un précurseur pour le Wi-Fi 6E ?

Avec l’ouverture de toutes les fréquences des 1200MHz pour la bande des 6 GHz, l’Arabie saoudite franchit une nouvelle limite ! Celle de permettre à tout service d’exploiter la bande des 6 GHz pour y faire circuler du Wi-Fi 6E et ce sans avoir la nécessité d’introduire une demande de licence.

Dans le cadre de ses perspectives de spectre sur trois ans, cette décision a fait du pays le premier au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe à proposer cela. Appuyé par l’accord de la CTIC alias la Commission des communications et des technologies de l’information l‘Arabie saoudite.

Une décision qui a été largement saluée notamment par la Dynamic Spectrum Alliance, la Wireless Broadband Alliance, Cisco ou encore Intel Corporation.

Une bonne nouvelle qui pourrait permettre à de plus en plus de particulier ou d’entreprise d’utiliser des équipements Wi-Fi 6E. Équipements qui permettront d’atteindre des débits encore plus rapides capables de supporter des charges de trafic plus importantes.

Par ailleurs, le Wi-Fi 6E devrait permettre de réduire encore un peu plus la latence sur les réseaux sans fil. Bien plus qu’une évolution. Certains parlent du Wi-Fi 6E comme étant la résolution qui devrait permettre aux équipements Wi-Fi de franchir un nouveau cap.