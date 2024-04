Test : SwitchBot K10+ mini aspirateur robot

Le SwitchBot K10+ mini aspirateur robot a pour ambition de reléguer le Passage de l’aspirateur dans la rubrique des mauvais souvenirs. Nombreuses sont les marques à proposer un modèle. Il est possible d’en trouver à tous les prix ce qui favorise leur expansion dans nos foyers. Mais sont ils tous équivalents ? Nous avons l’occasion de vous parler du SwitchBot K10+ mini aspirateur robot que ses 25 cms démarque des produits concurrents, il ne se contente pas d’aspirer mais propose aussi de passer une lingette humide…

Préambule.

SwitchBot K10+ mini aspirateur robot autonome et connecté est un nouveau venu dans la gamme de SwitchBot. La société créé en 2015 , dont le siège est à Tokyo, propose des produits domotiques. Sa gamme de produits comprend des commutateurs intelligents, des rideaux, des compteurs, des serrures et d’autres appareils qui peuvent être contrôlés à l’aide de smartphones ou de commandes vocales.

La gamme de produits de la marque s’est élargie pour inclure des serrures intelligentes, des panneaux solaires et d’autres dispositifs qui peuvent être contrôlés de la même manière. Les produits SwitchBot s’intègrent à Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant, Samsung SmartThings.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

SwitchBot K10+ mini aspirateur-robot

Puissance d’aspiration : 2500 Pa au maximum.

Bac à poussière : oui

Réservoir d’eau : non

Puissance variable : oui, balayage : 600 Pa, standard : 1000 Pa, puissant : 1600 Pa et Max : 2500 Pa

Puissance nominale : 30 W

Fonctions : balayage, aspiration ou lavage via lingette humide

Nettoyage : – automatique (« Maison entière » dans l’application) : nettoyage de l’ensemble de la carte – nettoyage d’une ou de plusieurs pièces sélectionnées (« Pièce » dans l’application), – nettoyage de zone. Dans l’application, sélectionnez une zone à nettoyer via l’onglet « Superficie » dans l’application. Tracez un rectangle ou un carré sur la zone choisie et appuyez sur démarrer pour lancer le nettoyage.

Surface : 90 à 100 m² avec une charge.

Type de lavage : avec une lingette humide

Zones interdites : oui, via l’application. Il y a également des zones restreintes où ne pas passer quand l’aspirateur est en mode lavage.

Carte virtuelle : jusqu’à 10 cartes possibles

Type de filtre : HEPA

Navigation : par Lidar, capteurs IR et pare-chocs.

Autonomie : 2 heures 30 environ

Durée de chargement : 3h30 à 4 heures

Batterie : Batterie Lithium-ion de 3200 mAh

Fonctionnement à la voix : oui, avec Alexa, G.H ou Siri avec la Skill / Add-ON SwtichBot

Application : SwitchBot

Bruit : Valeurs relevées lors de nos tests : 48 dB(A) lors du balayage 55 dB(A) en mode standard 64 dB(A) en mode puissant 70 dB(A) en mode max

Connectivité : Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz et BTE (pour l’installation)

Dimensions du robot : 248 mm de diamètre et 92 mm de hauteur

Poids du robot : 2,3 kg

Dimension de la station : 261 x 210 x 323 mm

Poids de la station : 3,4 kg

Puissance nominale de la station : 30 W

Capacité du réservoir : 4 litres

Bruit : 80 dB(A) en cours de vidange.

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

SwitchBot K10+ mini aspirateur robot

Station d’accueil,

Support de serpillière,

30 lingettes,

Filtre de rechange.

Sac 4L de rechange,

Mini-brosse de dépoussiérage

Brossette à 4 branches de rechange,

Manuel d’utilisation.

Afin que le SwitchBot K10+ mini aspirateur robot sorte et retourne aisément à sa station que vous aurez pris soin de disposer en respectant 50 cm d’espace de chaque côté et 1,50 m devant selon le constructeur. pourtant rien ne vous empêche de faire des essais de positionnement différent – ça fonctionne parfaitement chez nous, avec un positionnement bien plus restreint.

Retirer toutes les protections plastiques et étiquettes du mini-aspirateur et de la station, sinon il est probable que le SwitchBot K10+ mini aspirateur robot ne pourra localiser la station d’accueil lors de son retour.

Dans un premier temps mettez en charge complète le SwitchBot K10+ mini aspirateur robot, le pare-choc face à la pièce, allumer l’appareil avec le bouton qui se trouve sous le couvercle ;

Vous pouvez installer l’application SwitchBot sur le smartphone et ouvrir votre compte. Suivez les instructions pour Connecter le SwitchBot K10+ mini aspirateur robot à votre réseau wi-fi 2,4 Ghz -il peut être utile de différencier les réseaux 2,4 Ghz et 5 Ghz afin d’appairer.

Vous pourrez dès lors utiliser le SwitchBot K10+ mini aspirateur robot depuis n’importe où, du moment où vous avez une connexion. Les informations de l’appareil seront alors retransmises en temps réel sur votre smartphone.