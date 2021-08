Bugatti Ceramique Edition One, la montre connectée estampillée Bugatti !

Avec la Bugatti Ceramique Edition One, vous pourrez frimer auprès de vos pots à défaut d’avoir la voiture qui va avec.

Faut-il encore présenter la marque Bugatti ? Le constructeur automobile de luxe a su acquérir ses lettres de noblesse dans le monde de l’automobile notamment avec ses derniers modèles comme la Chiron qui développe pas moins de 1000CV.

La marque séduit tellement que les partenariats sont nombreux. Par exemple, un des plus spectaculaires est celui avec la marque de brique de construction Lego avec qui elle a fait il y a deux ans un modèle en taille réelle avec les briques de construction.

Par ailleurs, il faut dire que les montres connectées prennent de plus en plus de part de marché. De plus, de nombreux fabricants ont compris que pour séduire la clientèle, il faut présenter des montres connectées au look de bijou et pas d’objet high-tech qui font gadget. Il faut aussi que celle-ci attire le client avec des « vertus » médicales.

A relire : BP Trace, la montre connectée qui prend votre tension quand vous le voulez !

Une montre connectée signée Bugatti.

Alors, oui cette fois la marque s’engouffre dans le monde des objets connectés et plus particulièrement les « Wearables » avec cette montre connectée qui a pour nom : « Bugatti Ceramique Edition One ».

Une montre connectée dont le châssis peut arborer plusieurs design. En effet, avant même de vous parler de technologie, parlons du design de cette montre.

Ainsi, la Bugatti Ceramique Edition One est un modèle de type rond équipé d’un écran AMOLED 390x390px.Sa taille est de 46mm de diamètre pour une épaisseur de seulement 14.7mm. Soit les mensurations classiques pour ce type de montre.

Une montre qui pèsera à votre poignet 85 grammes si vous optez pour le bracelet en silicone, soit 105 grammes pour le bracelet en titane. Le corps de la montre est en céramique, la vitre en verre saphir et le bracelet lui est en titane.

La montre est équipée d’un système de façade interchangeable de trois designs différents pour donner un style sensiblement varié nommé par la marque pur sport, divo ou La noire.

Autonomie, capteurs, Bluetooth…tout d’une montre connectée de standing.

Alors, commençons tout d’abord par un des détails les plus importants, l’autonomie. Bugatti nous annonce 14 jours d’autonomie avec en prime pour slogan :

« Si vous cherchez une montre qu’il faudra charger tous les jours, la Bugatti Ceramique Edition One n’est pas celle qu’il vous faut ».

La montre connectée est également étanche à 100 mètres de profondeur. Elle est équipée de deux capteurs qui seront à même de prendre toutes les informations nécessaires de votre corps.

Parmi les fonctions proposées, on trouve le calcul du nombre de pas, les calories dépensées, un calcul du temps de récupération que vous devez prendre après un effort physique. Elle mesure également le stress, votre « bioage » ou si vous préférez l’âge que vous avez en fonction de votre corps et de l’effort physique que vous faites. Du genre, Cristiano Ronaldo (CR7) a une condition physique d’un homme de ±28 ans alors qu’il en a presque 10 de plus.

La montre fournit également d’autres informations comme l’HVR, l’activité du sommeil. Elle propose aussi pas moins de 72 types d’activités sportives. Enfin, outre toutes ces fonctionnalités, la montre propose également différents écrans de veille pour afficher l’heure.

Toutes les informations de votre Bugatti Ceramique Edition One sur votre smartphone.

Dotée du Bluetooth5.2, la marque propose également une App pour smartphone qui permettra d’avoir un aperçu total de toutes les statistiques effectuées. L’App reprend l’historique complet, la progression des séances de sport…

La montre Bugatti Ceramique Edition One est actuellement proposée au prix de 899€ au lieu de 1299€ sur le site d’Indiegogo. Les premières livraisons sont prévues pour novembre et sachez que le projet a déjà reçu plus d’un million de financement sur les presque 800 milles demandés.

Prix et Disponibilité.