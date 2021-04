Huawei gâte ses clients belges.

Le marché belge est un marché sur lequel le constructeur chinois garde une place importante. Fort de ce constat, il a décidé de « remercier » ses clients et ses futurs clients en offrant certains avantages.

On le sait, les temps sont durs pour Huawei toujours dans la tourmente et les interdictions américaines de travailler avec les géants de la Tech américaine. Des contraintes qui l’empêchent notamment de proposer sur ses nouveaux smartphones d’avoir accès aux services Google. Or si cela n’a que très peu d’impact en Asie, en occident nous sommes tous très liés aux services que propose Google.

Une garantie plus longue.

La première bonne nouvelle est que le constructeur chinois étend la garantie initiale sur ses téléphones. Ainsi, désormais, quand vous achetez un téléphone Huawei en Belgique celui-ci sera garanti non pas 2 ans, mais 2ans et six mois. Ce sont ces six mois de garantie que Huawei offre généreusement à tous les nouveaux clients. En outre, en plus des réparations comprises dans la garantie, tous les clients bénéficieront d’une remise de 20% sur le prix des autres réparations.

Stockage Cloud gratuit !

Huawei annonce également qu’il offre 50GB supplémentaires de stockage sur le Cloud. Ce surplus d’espace ne sera cependant valable que 3 mois. Il aurait été intéressant que ça reste en continu.

Le constructeur chinois annonce également qu’il offre un accès VIP gratuit à son service musical en ligne Huawei Music. Un service de streaming qui possède à son actif pas moins de 50 millions de titres et 1,2 million d’albums.

Des avantages pour récupérer des clients.

Avec ces « cerises sur le gâteau », Huawei espère fidéliser ses clients et motiver les consommateurs à ne pas tourner le dos à ses smartphones. D’autant que son Huawei P30 Pro qui reste pour le moment toujours un très bon smartphone voit son prix se positionner autour des 500€-600€. Et pour rappel, ce smartphone profite encore de tous les services Google.