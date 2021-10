Light Tube, le nouveau venu dans la gamme Philips Hue.

Avec son Light Tube, Philips élargit sa gamme de produits Hue. Une gamme déjà ultra complète et qui vous permet de rendre votre éclairage connecté. Mais faut-il encore vous présenter la gamme Philips Hue ?

Philips fait partie des précurseurs en matière de domotique connectée parmi les grandes marques que connait le consommateur. En effet, voilà déjà presque 10 ans que nous avons découvert les ampoules Philips Hue. Et en novembre 2013, nous avions eu l’occasion de tester le tout premier kit de la marque.

Depuis la marque n’a cessé de faire évoluer ses produits et proposer de plus en plus de variantes dans ses ampoules Philips Hue connectées. Ainsi, en juin dernier la marque annonçait une nouvelle mise à jour majeure pour son application.

De même, avec l’arrivée d’Ambilight 4 sur ses écrans TV, il est désormais possible d’associer les Philips Hue à l’atmosphère de votre écran de salon.

Light Tube, une prolongation de votre Ambilight.

Avec ce nouveau Light Tube, la marque souhaite donner encore plus d’intégration au sein de l’ambiance de vos films. Ainsi, ce « tube » vient se placer à plat sur votre meuble en dessous de votre téléviseur. Associé à votre téléviseur Ambilight, il pourra étendre l’atmosphère de votre film à votre pièce.

Bien sûr, si vous n’avez pas de téléviseur doté de la technologie Ambilight, celui permettra tout de même de créer une ambiance lumineuse.

Philips annonce que ce Light Tube vient ainsi étendre sa gamme « Gradient ». À noter que le Light Tube est alimenté par une prise de courant qui viendra se brancher sur secteur via une prise murale.

Évidemment, comme pour tous les autres produits d’éclairages de la marque, le Light Tube pourra être commandé directement depuis votre téléphone portable via l’application Philips Hue.

Light Tube, spécifications techniques ?

Alors, ce Light Tube est conseillé par Philips pour les téléviseurs jusqu’à 55 pouces. À noter que Philips propose une version plus grande pour les écrans de 65 pouces et plus). Il est composé d’aluminium et à une longueur de 877cm pour une hauteur de 3.4 cm. Le câble d’alimentation a une longueur de 2 mètres.

Prix et Disponibilité.

Le Light Tube sera disponible à partir du 26 octobre et sera commercialisé au prix de 1799€ pour le petit modèle et 199€ pour le plus grand modèle.