Automower Aspire R4, il tond votre pelouse à votre place.

Husqvarna annonce la sortie du Automower Aspire R4. Le leader mondial de la tonte robotisée renouvelle sa gamme de robot tondeuse pour les jardins allant jusqu’à 400m².

Husqvarna est un poids lourd de l’industrie dans le domaine du jardinage et plus précisément sur les appareils électrique dédié à l’entretien des jardins et extérieurs. La marque propose en effet des produits comme des tronçonneuses, élagueuses sur perche, taille-haies, tondeuses et robots tondeuses.

Automower Aspire R4, un robot tondeuse entrée de gamme qui fait le boulot !

Ce nouveau robot tondeuse Automower Aspire R4 que propose Husqvarna est, ce qu’on pourrait appelé l’entrée de gamme. En effet, ce nouveau venu dans le segment de la tonte est dédié au « petit » jardin avec une Surface de tonte maximum de 400 m². On notera cependant au passage que le robot tondeuse Automower Aspire R4 est en mesure de supporter un terrain avec une pente de 25%.

Parmi ses différentes fonctions, le constructeur souligne qu’il est doté d’une minuterie adaptative, qu’il est équipé du système de fixation de la marque qui permettra à son propriétaire de le pendre au mur ou encore qu’il est muni d’une protection antigel. Husqvarna met aussi l’accent sur sa petite taille et son poids avec ses 5.9 Kg pour une taille de 55cm x 33cm x 22cm. Il est également IPX5 et produit un niveau sonore de 59dB.

Pour ce qui est de sa batterie et de son autonomie, Husqvarna annonce un Temps de tonte par charge de ± 70 min. Le temps de charge moyen est estimé par le constructeur à 75 minutes.

Mode de coupe et connectivité.

Pour ce qui est de la coupe de votre pelouse à proprement parlé, ce Automower Aspire R4 accepte jusqu’à 45mm maximum pur un minimum de 20mm. LA largeur de coupe quant à elle est de 16cm.

Pour ce qui est du contrôle du robot tondeuse, il pourra se faire depuis votre smartphone ou une tablette grâce à la présence du Wi-Fi, mais aussi du Bluetooth. Il est possible d’ajuster la hauteur de coupe et les horaires de tonte grâce à son application Automower® Connect. Par ailleurs, comme pour les autres produits connectés de la marque, le robot tondeuse Automower Aspire R4 est compatible avec les assistants Google et Alexa d’Amazon. Il sera aussi possible de l’inclure à IFTTT et planifier ainsi des scénarios avec vos autres appareils connectés.

Prix et Disponibilité.

Le robot tondeuse Husqvarna Automower Aspire R4 est proposé au prix de 1049€.