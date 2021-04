Les Echo Buds deuxième génération d’Amazon sont disponibles en précommande.

Amazon annonce l’arrivée des Echo Buds deuxième génération. Ces nouveaux écouteurs intra auriculaire apportent leurs lots d’innovations. Le boitier en outre s’offre un lifting et les écouteurs sont désormais disponibles en blanc.

Amazon s’est engouffré l’année passée dans le marché très prisé des écouteurs intra auriculaire. Il faut dire que ce marché ne cesse de séduire les consommateurs depuis plus de deux ans maintenant. Par ailleurs, avec l’épisode du Covid et le confinement, le télétravail et le fait que pas mal de personnes se sont mises au sport, le marché des intra auriculaire a explosé.

A relire : Test : PaMu Quiet intras avec réduction de bruit.

Echo Buds deuxième génération, quoi de plus quoi de mieux ?

Alors, comme vous pouvez le constater, Amazon propose désormais ses écouteurs en version blanche. Ce qui n’est pas sans rappeler les équivalents d’Apple à savoir les Airpods Pro. Le boitier de rangement subit lui aussi quelque changement notamment au niveau de son design. Un boitier plus haut et plus fin que la version précédente.

Pour ce qui est du boitier de rangement, celui-ci fait toujours office de station de charge et permettra de recharger vos Echo Buds une fois rangé à l’intérieur.

Qualité audio améliorée et protection accrue.

Selon Amazon, ces nouveaux Echo Buds deuxième génération bénéficie également d’une amélioration qualitative au sein de l’audio. Ainsi, Amazon a travaillé pour rendre les aigus et les basses de meilleure qualité.

Le géant américain a aussi pensé à ceux qui se servent des écouteurs pour recevoir et passer leurs appels. Ainsi ces nouveaux écouteurs intraauriculaire disposent de trois micros pour permettre une meilleure captation de votre voix et un meilleur rendu pour votre interlocuteur.

Enfin, les Echo Buds deuxième génération bénéficie de la norme IPX4. Ce qui les rend résistants à l’eau et à la sueur.

Notons au passage que les écouteurs sont équipés d’un système de réduction de bruit (ANC). De plus, ils sont également compatibles avec l’assistant maison, Amazon Alexa. De la sorte, vous pourrez via vos écouteurs faire exécuter des demandes à vos différents objets connectés à la maison pour peu que ceux-ci soient compatibles avec Amazon Alexa.

Design, autonomie…

Comme nous l’avons signalé plus haut, le boitier hérite d’un nouveau design, mais il n’est pas le seul. En effet, Amazon annonce que ces nouveaux écouteurs sont également 20 % plus compacts que les Echo Buds première génération. Ils sont également plus légers. L’autonomie annoncée est de 5 heures en mode réduction de bruit active(ANC) et 15 heures avec le boitier à pleine charge.

La connexion avec votre smartphone se fait de manière sans fil via une connexion Bluetooth. Le boitier de charge quant à lui est disponible en deux versions. Une version USB-C et une version USB-C +technologie de charge par induction QI.

Prix et disponibilité.

Comme nous le signalions au début de l’article, les Echo Buds deuxième génération sont disponibles en noir ou en blanc et sont proposé actuellement sur le site d’Amazon US au prix de 99.99$ pour la version filaire et 119.99$ pour la version sans fil.