Multivan 2021, plus connecté que jamais !

Avec son Multivan 2021, Volkswagen a créé un phénomène automobile à part entière. En effet, le premier Multivan dévoilé en 1985 est devenu une icône du genre. Pour 2021, la marque annonce une nouvelle édition qui devrait bouleverser les codes et être encore plus connectée.

La recette du succès du constructeur allemand Volkswagen peut sembler simple et pourtant. Prenez le fourgon de son époque, ajoutez-y le confort d’une voiture et une variabilité sans précédent de l’intérieur et vous obtenez le Multivan.

Effectivement, le Multivan a été le véhicule de la génération hippie, mais aussi de ceux qui voulaient avoir un « logement mobile » pour s’évader. On ne parlait pas encore de Motorhome à l’époque. L’avantage en plus du Multivan est qu’il est relativement compact et facile à conduire.

Il a même été utilisé par plusieurs polices dans le monde pour devenir le fameux « combi de police ». Pour 2021, Volkswagen annonce un nouveau modèle qui sera plus restylé.

Multivan 2021, la révolution ?

« L’ADN de base est, bien sûr, l’espace. Le nouveau Multivan a de l’espace en abondance. La flexibilité, la flexibilité utilisable – c’est ce qui distingue la Bulli, y compris la septième. Y compris le Multivan. Cette année, avec une nouvelle génération de Multivan, Volkswagen Commercial Vehicles prolonge sa longue histoire vers l’avenir. Avec le meilleur Multivan qui soit – plus durable, plus confortable, plus sûr, plus intelligent, mieux connecté et de meilleures qualités que jamais.

Voilà ce que nous annonce Albert Kirzinger, responsable du design chez Volkswagen Commercial Vehicles.

À quoi peut-on s’attendre alors de ce nouveau véhicule. Difficile à dire pour le moment tant le constructeur allemand garde le suspense. En effet, nous devons nous contenter d’une photo de la face avant qui apporte un look un peu futuriste de la voiture avec des phares LED et un bandeau de LED sur la façade avant qui vient « couper » le logo de la marque.

Une photo qui semble montrer que le constructeur allemand veut totalement rayer l’image « fourgon » ou « camionnette » de ce nouveau modèle. Il est vrai que le Multivan actuel est d’ailleurs de plus en plus utilisé comme navette Taxi pour les groupes d’hommes d’affaires, de journalistes…

Un Multivan, qui pourrait faire concurrence à l’ID. Buzz, que la marque sortira également en 2022.Toutefois, l’ID. Buzz sera un véhicule totalement électrique. Alors que, le Multivan lui devrait bénéficier d’une motorisation thermique et électrique hybride. Un choix qui devrait davantage séduire le public quand on sait que l’autonomie des véhicules électriques est encore relativement faible et que la charge quant à elle prend un temps dingue.

Multivan 2021, plus connecté que jamais.

Si le constructeur allemand n’entre pas encore de trop dans les détails, on sait que ce nouveau Multivan devrait profiter de toutes les technologies que possèdent déjà les autres véhicules de la marque. Ainsi, outre la présence du Bluetooth pour un confort de prise d’appel ou musical, le nouveau Multivan devrait lui aussi passer à la sauce connectée. On retrouvera très certainement un GPS connecté en mesure de fournir l’état du trafic.

On devrait aussi très certainement hériter d’un nouveau Digital Cockpit équivalent à celui de la version actuelle (6.1) qui propose tout de même une taille de 10.25 pouces. On devrait également retrouver un système d’info divertissement modulaire muni d’un écran tactile.

On devrait également retrouver la technologie de charge sans fil via induction. Seront certainement présents également la compatibilité et le support d’Android Auto et d’Apple CarPlay.

Prix et disponibilité.

Alors, oui, peu d’infos sur ce modèle. La sortie serait prévue pour fin de l’année. Pour ce qui est du tarif, cela dépendra bien sûr de la motorisation. Mais à titre d’information, le Multivan 6.1 actuel est commercialisé à partie de 43000€.