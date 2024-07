OnePlus : Une Autonomie Accrue avec une Batterie de 7000mAh

Selon certaines rumeurs, OnePlus pourrait proposer une batterie de 7000mAh pour ses prochains smartphone. Une rumeur qui attire l’attention des passionnés de technologie. Ce modèle de batterie promet une autonomie prolongée, redéfinissant les standards actuels des smartphones.

OnePlus, une marque connue pour ses innovations continues, enrichit son catalogue avec des produits performants. La gamme du constructeur se diversifie encore avec ce nouveau modèle.

une Batterie de 7000mAh ? Pour plus d’autonomie ?

Les rumeurs concernant OnePlus font état du fait que la marque travaillerait sur une batterie à plus grande capacité. Cette batterie pourrait en effet atteindre une capacité de 7000mAh tout en ayant une épaisseur acceptable pour être installée dans un smartphone.

A relire : Android 15 Beta 2 débarque chez OnePlus OnePlus enrichit sa gamme en lançant la version Beta 2 d’Android 15 pour ses smartphones phares, le OnePlus 12 et le OnePlus Open.

Les futurs téléphones de OnePlus pourraient dès lors être équipé de cette batterie de nouvelle gnération. Ce qui permettrait à OnePlus d’augmenter l’autonomie de ses téléphones.

Attention à la surchauffe !

La particulairté de cette nouvelle batterie ou son épaisseur est sons système de refroidissement pour éviter la surchauffe. en effet, souvenez-vous il y a plusieurs années, Samsung avait tenté l’expérience sur ses Galaxy Note avec comme résultat des batteries qui chauffaient et brulaient ou explosaient au point que les smartphone du géant coréen étaient interdit dans les avions.

OnePlus pourrait exploiter sa technologie dite Glacier Battery et une batterie à base de silicium. Celle-ci ont généralement une densité plus élevée que les batteries traditionnelles, ce qui permet une plus grande capacité dans une batterie plus petite.

Date de Sortie et Prix

Il faudra donc encore attendre un peu et surveiller les prochains smartphone de la marque pour voir ce qu’il en est de cette évolution de batterie.

Récapitulatif Technique