Android 15 Beta 2 débarque chez OnePlus

OnePlus enrichit sa gamme en lançant la version Beta 2 d’Android 15 pour ses smartphones phares, le OnePlus 12 et le OnePlus Open.

OnePlus, fabricant de smartphones reconnu, propose des appareils haut de gamme aux caractéristiques techniques avancées. La marque étoffe régulièrement son catalogue avec des innovations technologiques.

Nouveautés d’Android 15 Beta 2 pour OnePlus

Android 15 Beta 2 introduit plusieurs améliorations pour les utilisateurs des OnePlus 12 et OnePlus Open. Cette mise à jour améliore la stabilité du système et les performances globales des appareils. Elle corrige des problèmes connus de la première version Beta, comme la fonction d’auto-pixellisation qui ne fonctionnait pas dans les aperçus de capture d’écran, et résout les problèmes de connectivité avec le Bluetooth et les points d’accès personnels. De plus, des problèmes avec les applications tierces ont été corrigés, rendant l’expérience utilisateur plus fluide.

Problèmes et limitations de la Beta 2

Comme pour toute version Beta, Android 15 Beta 2 présente encore des bugs. Les utilisateurs du OnePlus 12 peuvent rencontrer des difficultés à changer de mode caméra et à utiliser les gestes aériens. La sélection des styles d’icônes peut également poser problème. Les utilisateurs du OnePlus Open pourraient faire face à des problèmes similaires. Il est donc recommandé de n’installer cette mise à jour que si vous êtes un développeur ou un utilisateur avancé.

Compatibilité et disponibilité

Android 15 Beta 2 est disponible pour les OnePlus 12 et OnePlus Open. Ces appareils, étant les modèles phares actuels de OnePlus, bénéficient des dernières mises à jour logicielles de la marque. Pour ceux intéressés par l’installation de cette version Beta, des instructions détaillées sont disponibles sur le site de la communauté OnePlus. Cependant, il est conseillé d’attendre une version plus stable si vous utilisez votre smartphone au quotidien.

Date de sortie et prix

Aucune date de sortie officielle pour la version finale d’Android 15 sur les appareils OnePlus n’a été annoncée. De même, aucun prix n’est associé à cette mise à jour logicielle puisqu’elle est disponible gratuitement pour les appareils compatibles.

Récapitulatif technique