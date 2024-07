Galaxy M55s : un nouveau venu dans la gamme de Samsung ?

Samsung pourrait présenter le Galaxy M55s, un nouvel ajout à sa gamme de smartphones de milieu de gamme qui serait une version plus allégée du Galaxy M55. De nouvelles indiscrétion arrivée directement de la FCC.

Pas toujours évident pour une marque de smartphone et qui plus est quand on s’appelle Samsung de conserver le suspense sur l’arrivée d’un nouveau smartphone. Notamment à cause du fait que ces appareils électronique nécessite des certifications de différents services.

Design et Écran

Selon les informations trouvée sur le site de la Wi-Fi Alliance, le Galaxy M55s disposerait de caractéritiques similaire au Galaxy M55. A savoir, un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il serait alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 et serait disponible en trois configurations : 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage, 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage, et une version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le stockage pourrait être étendu jusqu’à 1 To via une carte microSD.

Performances et Logiciel

Le Galaxy M55s utiliserait le processeur Snapdragon 7 Gen 1, offrant des performances stables pour une utilisation quotidienne. Les benchmarks montreraient un score de 584 312 sur AnTuTu et des scores de 1 020 et 2 529 sur Geekbench en single-core et multi-core, respectivement. Il fonctionnerait sous One UI 6.1 basé sur Android 14, et recevrait quatre ans de mises à jour du système d’exploitation.

Système de Caméra

Le Galaxy M55s serait équipé d’une caméra principale de 50 MP avec stabilisation optique, d’un objectif ultra-grand-angle de 8 MP, et d’une caméra macro de 2 MP. La caméra avant de 50 MP serait dédiée aux selfies. Les performances de la caméra en lumière du jour seraient bonnes, avec une bonne gestion des détails et des couleurs. En basse lumière, les performances nécessiteraient plus de stabilité, mais les résultats seraient acceptables grâce à la fonctionnalité de mode nuit.

Autonomie et Connectivité

La batterie de 5000 mAh du Galaxy M55s promettrait une autonomie prolongée et supporterait la charge rapide de 45W.

Pour ce qui est de la connectivité liée forcément au processeur Snapdragon 7 Gen 1, le téléphone embarquera une solution Double SIM 5G naturellement, mais au niveau du WiFi, on serait sur la norme Wi-Fi 6, ce qui reste plus que correcte. On notera sans doute la présence du Bluetooth 5.2, du NFC, et du GPS.

Récapitulatif Technique