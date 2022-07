Test : PerfectDraft Pro

L’été et les grandes vacances sont là et avec ceux-ci les barbecues en famille ou entre amis, la PerfectDraft Pro ajoute de la connectivité à vos soirées.

Dans ce test nous n’incitons pas à la consommation d’alcool, celle-ci doit rester modérée et raisonnable.



Préambule.

Philips a l’habitude de s’associer avec des distributeurs pour allier technologie et produit de consommation. En premier lieu on pense à la mythique Senseo qui trône d’en quasi chaque cuisine ou encore le rasoir hydratant en partenariat avec Nivea, idées géniales ou moyen de s’assurer des revenus avec des consommables ?

Ici avec la Tireuse à bière PerfectDraft Pro c’est un peu l’inverse, c’est le consommable au cœur de la technologie et non l’inverse.

La PerfectDraft existe depuis longtemps et forte de son succès la version connectée pointe le bout de son nez durant l’été 2022.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Température minimale possible : 3 dégré

Capacité des futs: 6 litres

Wi-Fi: Oui

Bluetooth: Oui

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

PerfectDraft Pro

Badges de types de bières

Cordon d’alimentation