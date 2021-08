Nuki voit grand et lève 20 millions d’euros !

Nuki, spécialiste de la serrure connecté et pour lequel nous avons déjà eu l’occasion de tester, le produit annonce qu’elle a conclu une levée de fonds de 20 millions d’euros avec le groupe Cipio Partners.

Bonne nouvelle donc pour l’entreprise que nous avions découverte il y a un peu plus de ‘ ans sur le salon IFA de Berlin. Effectivement, la marque nous avait présenté sa toute première édition de sa serrure connectée. Une serrure qui pouvait s’ouvrir avec un smartphone au travers d’une connexion Bluetooth.

À relire : Test : Nuki Smart Lock 2.0.

Il est vrai que depuis quelques temps maintenant, la domotique a vu naitre un nouveau produit connecté pour la maison. Ce nouveau produit s’est les serrures connectées. Celles-ci viennent en effet rejoindre un autre produit domotique qui est la sonnette connectée.

La sonnette connectée si elle peut être pratique pour être utilisée avec le smartphone permet aussi et surtout de savoir par exemple qui entre et sort de la maison quand vous n’y êtes pas. En outre, elle devient une solution intéressante pour toutes les personnes qui font de la location saisonnière.

Nuki poursuit son évolution de développement.

Depuis l’entreprise n’a cessé de faire évoluer son produit en venant ajouter des fonctionnalités et des accessoires comme un carillon sans fil, un boitier qui permettait de faire une connexion Bluetooth/Wi-Fi pour connecter la serrure à Internet.

Cette fois, la marque choisit un nouveau partenaire financier qui vient encore un peu plus consolider son capital pour son développement.

« Cipio Partners est une société leader de gestion d’investissements et de conseil spécialisée dans le capital-développement européen et les rachats de minoritaires pour les entreprises du secteur des technologies ».

Depuis le lancement de Nuki en 2016, l’entreprise s’est imposée comme le leader du marché des solutions d’accès intelligents et de rénovation en Europe. Avec ce nouveau financement la marque espère promouvoir encore un peu plus son produit et en développer d’autres comme sa solution « Smart Door ».

Il s’agit d’un nouveau système qui vient directement s’intégrer aux portes avec gâche électrique. Fixer dans la porte, le Smart Door de Nuki permet de verrouiller et déverrouiller la porte depuis son smartphone et par la même occasion de l’ouvrir physiquement pour laisser la personne entrer.

Ainsi, dès cet automne 2021, la technologie intelligente testée et éprouvée de Nuki sera mise à disposition sous forme de kit. Un kit qui pourra être intégré directement dans une porte motorisée pour les nouveaux bâtiments et les projets de rénovation.

Par ailleurs, l’entreprise annonce également qu’elle va engager de nouveaux collaborateurs (déjà une centaine) pour arriver à ses objectifs.