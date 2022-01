ASUS Zenbook 17 Fold OLED, un PC portable avec écran pliable.

Au CES, Asus a dévoilé son nouveau PC portable ASUS Zenbook 17 Fold OLED, un PC portable pas comme les autres dotés d’un écran flexible. Un écran flexible qui prend la totalité de la taille de l’ordinateur portable.

Asus a une fois de plus frappé fort à l’occasion du CES de Las Vegas avec un PC portable peu commun. La marque n’en est pas à son coup d’essai et elle nous a déjà par le passé présenté des PC portables équipés de deux écrans, des écrans partiels ou complets.

Cette fois Asus va encore plus loin en proposant ni plus ni moins qu’un PC portable doté d’un seul écran et qui devient dès lors bien plus qu’un PC portable et qui peut être utilisé comme un tout-en-un.

ASUS Zenbook 17 Fold OLED, un écran qui fait tout !

Alors, oui, ce nouveau PC portable est bien équipé d’un écran tactile pliable (comme pour certains smartphones) qui peut se plier lors de la fermeture du PC portable. Un grand écran tactile 4:3 de 17,3 pouces 2,5K qui se plie au milieu pour créer deux écrans 3:2 transparents de 12,5 pouces 1920×1280.

Asus nous confie :

Associé au clavier et au pavé tactile ASUS ErgoSense Bluetooth® de grande taille, le design pliable offre la polyvalence de plusieurs modes : PC, ordinateur portable, tablette, clavier sur l’écran, livre et extension.

Concrètement, vous pourriez donc soit utiliser un clavier virtuel qui s’affiche sur le bas de l’écran et utiliser l’ASUS Zenbook 17 Fold OLED. Ou alors, utiliser l’ordinateur comme tablette (et quelle tablette). Asus souligne au passage que cet écran est doté de la technologie Dolby Vision®1 HDR et est certifié TÜV Rheinland pour la protection oculaire et possédant un espace colorimétrique 100 %DCI-P3.

Et quid du reste ?

Asus a équipé cet ASUS Zenbook 17 Fold OLED d’une caméra infrarouge HD fonctionne avec Windows Hello et la nouvelle puce Intel Visual Sensing Controller. Une webcam de 5 MP équipée de la technologie ASUS 3D Noise Reduction. Au cœur de l’ordinateur portable, on trouve les derniers processeurs Intel Core i7 U-Series de 12e génération, de la carte graphique Intel Iris® Xe.

On notera aussi la présence de deux ports USB-C® Thunderbolt™ 4, qui prennent en charge la recharge rapide de la batterie de 75 Wh et les connexions aux écrans externes.

Pour ce qui est de la connectivité sans fil du ASUS Zenbook 17 Fold OLED, l’utilisateur pourra s’appuyer sur du Wi-Fi 6 (rétro compatible avec les normes 802.11b/g/n/ac). De quoi rester connecté sans fil à internet. Le Bluetooth est lui aussi présent pour supporter tout type de périphérique complémentaire comme les claviers et au pavé tactile ASUS ErgoSense Bluetooth®.

Prix et Disponibilité.

L’ASUS Zenbook 17 Fold OLED (UX9702) est annoncé au CES 2022, mais sera disponible à la vente au milieu de l’année 2022, à partir de 3 999€ TTC prix public conseillé.