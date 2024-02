Le groupe Delta Dore conclut un partenariat avec le Groupe Atlantic.

Avec ce nouveau partenariat entre les deux groupes, il va désormais être possible de piloter les pompes à chaleurs connectées Air/Air murales Takao directement depuis l’écosystème connecté de Delta Dore.

La domotique devient de plus en plus présente dans nos maisons. Si auparavant celle-ci se limitait à la gestion des luminaires, ou encore des volets électriques, désormais la domotique se retrouve à tous les niveaux de la maison avec pour objectif de réduire notre consommation énergétique, un bon point pour la planète, mais aussi pour notre portefeuille avec l’inflation des tarifs des énergies ces dernières années. Delta Dore, acteur majeur dans la domotique élargit encore un peu plus son écosystème.

Delta Dore intègre les pompes à chaleurs Air/Air murales Takao dans son écosystème.

Le groupe Delta Dore avec ce nouveau partenariat élargit le seuil de compétence de son écosystème domotique en intégrant désormais la possibilité de piloter les pompes à chaleurs Air/Air murales Takao dans son écosystème.

« Les logements équipés de muraux Atlantic Takao intégrés à la solution domotique et bioclimatique Tywell de Delta Dore permettent aux usagers finaux un pilotage simple et intuitif depuis l’application Tydom ».

Grâce à cette association, il sera ainsi possible par exemple pour l’utilisateur d’associer ses pompes à chaleur avec les capteurs d’ensoleillement et de température extérieurs de manière à faire tourner les pompes uniquement quand cela est nécessaire. Et le tout depuis l’application de Delta Dore sans devoir passer par deux applications différentes.

Il suffira à l’utilisateur d’associer les pompes à chaleurs Air/Air murales Takao dans son application et de générer les scénarios de son choix en fonction de la pièce dans laquelle se trouvent ses pompes à chaleur.

Prix et Disponibilité.

Les modèles compatibles sont les pompes à chaleurs Air/Air murales Atlantic de la gamme Takao M1 (sauf taille 18 et 24), M2, M3 et Takao Line de toutes générations.